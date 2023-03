TEST Peugeot 408 Hybrid 225 e-EAT8 GT – V první řadě styl

Po prvních jízdách v zahraničí i v Čechách se Peugeot 408 konečně dostává do klasického redakčního testu. Dorazil s vrcholnou motorizací i výbavou.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Na šířku je zde místa podobně dostatečně, hlavním trumfem 408 je ale podélná prostornost. Sám za sebe se s bohatou rezervou na kolena posadím i do druhé řady sedadel, byť jsem vzhledem ke svažující se střeše hlavou v kontaktu se stropnicí. Lidé o něco menší postavy se zde budou cítit lépe a děti a drobné postavy na zadní lavici najdou prostor takřka královský. Jen škoda, že pod předními sedadly není více prostoru na nohy. Obzvlášť pokud má řidič nebo spolujezdec sedadlo nastavené do nejnižší polohy, nohy už pod něj dostanete jen stěží.

Nový Peugeot 408 jsem už měl možnost projet na mezinárodních jízdách v Barceloně, odkud jsem odjížděl poněkud rozpačitý. Na tamních silnicích testované auto bylo vybaveno panoramatickým střešním oknem, které notně ubralo z prostoru pro hlavu, takže jsem byl neustále v kontaktu s jeho rámem. Přesednutí do našeho dlouhodobého Peugeotu 308, s nímž 408 sdílí konstrukci až po B sloupek, mě uklidnilo, že bez střešního okna se i se svou rozměrnou postavou o výšce 184 centimetrů do auta vejdu. Nyní testovaná 408 naštěstí střešní okno postrádala také.

Jak digitální přístrojovou desku, tak infotainment doplněný o konfigurovatelnou dotykovou lištu i-Toggles už také známe, přinejmenším z našeho dlouhodobého Peugeotu 308 SW Hybrid 225 GT Pack. Ani tady nečekají překvapení – digitální přístrojová deska by mohla být přehlednější a některé funkce by se daly nastavovat snáze, ale vesměs jde jen o zvyk a jinak k funkčnosti digitálního rozhraní nemám výtky.

Příjemným překvapením je, že zřejmě nejzajímavější lak modelu, modrou metalízu Obsession, Peugeot zahrnul do standardní výbavy. Lak v reálu vypadá skutečně dobře a poutá pozornost, ale pokud chcete nějaké jiné odstíny, v nabídce jsou další dva metalické a dva perleťové, za něž se připlácí 17.000 Kč, respektive 22.000 Kč.

Když se člověk zaměří na příď auta a nenechá se rozhodit jeho zbytkem, zahlédne ve 408 náznak menšího modelu 308. S ním ostatně novinka sdílí také technický základ, stejně jako přední část interiéru. Pokud máte se stávající generací 308 nějaké zkušenosti, tak zhruba víte, co od 408 očekávat.

Francouzská automobilka Peugeot se v posledních letech rozhodla hodit opatrnost do větru a přijít s ještě expresivnějším designem a prémiověji se tvářícími modely. Perfektním příkladem změny v přístupu ke stavbě aut je loni představený model 408, který na sebe vzal podobu zvýšeného liftbacku, či fastbacku, chcete-li.

Motor, jízdní vlastnosti

V hlavní roli hybrid

Peugeot 408 je v současnosti nabízen s trojicí motorizací, přičemž jedinou čistě spalovací verzí je 1.2 PureTech o výkonu 96 kW s přeplňovaným zážehovým motorem a osmistupňovou automatickou převodovkou. Toužíte-li po výkonnější motorizaci, na výběr máte ze dvou plug-in hybridů – oba jsou opět dodávány s osmistupňovým automatem, i když v tomto případě je do něj zakomponován elektromotor. K dispozici jsou výkony 133 nebo 165 kW. Naopak 408 v žádné variantě nenabídne vznětový motor, manuální převodovku ani pohon všech kol.

Testovaný exemplář byl vybaven nejsilnější motorizací Hybrid 225 e-EAT8, která kromě maximálního systémového výkonu 165 kW nabídne také točivý moment 360 Nm. Zážehovou část soustavy tvoří 1,6litrový přeplňovaný čtyřválec o výkonu 132 kW při 6.000 ot/min a točivém momentu 250 Nm při 1.750 ot/min. Elektromotor přispívá 81 kW při 2.500 ot/min a 320 Nm v rozmezí od 500 do 2.500 ot/min.

Zatímco motorizace 1.2 PureTech disponuje palivovou nádrží o objemu 52 litrů, plug-in hybridy si musí vystačit se 40litrovou nádrží. Doplňuje ji akumulátor o kapacitě 12,4 kWh, který má v kombinovaném jízdním režimu poskytnout dostatek energie na ujetí až 63 kilometrů výhradně na elektřinu.

Standardně je instalována jednofázová 3,7kW palubní nabíječka, zatímco 7,4kW je dostupná až za příplatek 16.000 Kč. S ní má pak nabíjení kompletně vybité baterie do 100 % trvat necelé dvě hodiny. Při nabíjení z domácí jednofázové zásuvky výkonem 2,3 kW je potřeba počítat s časem okolo šesti hodin.

Spotřebu benzínu Peugeot udává hodnotou 1,2 litru na 100 kilometrů, ale v reálném provozu kromě úrovně nabití baterie hodně záleží také na délce trasy. Při normální klidné jízdě bez vysokých nároků 408 ráda jede čistě na elektřinu, i když udávaných 63 bezemisních kilometrů se nám dosáhnout nepodařilo a vůz si při vysokém poměru jízdy na dálnici (elektricky umí jet až 135 km/h) vyžádal klidně přes 30 kWh/100 km. V takovém režimu není elektrický dojezd ani poloviční. Mimo dálnici – a předpokládáme také v teplejším ročním období – je spotřeba pochopitelně nižší, úsporností se ale čistokrevným elektromobilům nevyrovná.

V hybridním režimu jsem běžné ježdění s relativně vyváženým podílem dálnice, města a okresek zvládal s elektrickou spotřebou kolem 18 kWh/100 km a spotřebou benzínu do dvou litrů. Spotřeba fosilního paliva roste, pokud pravidelně nenabíjíte akumulátor. I při zobrazeném úplném vybití baterie si 408 nechává trochu energie v zásobě a vypomáhá, kde může, přičemž použitou elektřinu získá zpět rekuperací. Na kratších trasách kolem 50 kilometrů proto stále dokáže chvílemi jezdit bezemisně, dle palubního počítače třeba až z 20-40 %. Mimo dálnice pak s vybitou baterií umí hybridní Peugeot jezdit se spotřebou benzínu mezi šesti a sedmi litry, při zařazení dálničních přesunů pak spotřeba roste k osmi litrům.

Peugeot 408 Hybrid 225 e-EAT8 GT

Jízda

Sdílená technika s Peugeotem 308 znamená, že 408 využívá stejnou platformu EMP2. Specifikem provedení GT je Driver Sport Pack, jehož součástí je mimo jiné specifické naladění převodovky, posilovače řízení a reakcí na pokyny pedálem plynu. A také digitální podbarvení zvuku motoru... Protože jsem zatím loni ve Španělsku i letos v rámci redakčního testu jezdil jen s výbavou GT, netroufám si tvrdit, jak velký rozdíl tyto detaily dělají proti ostatním konfiguracím.

Nová 408 nicméně umí být i díky maximálnímu kombinovanému výkonu 165 kW svižná a ani se zcela vybitým akumulátorem není pocitově výrazně pomalejší. Sladění plug-in hybridní pohonné soustavy je na slušné úrovni, byť to někteří výrobci umí lépe. Hlavním zlobidlem je převodovka, jejíž řazení by mohlo být hladší, a to především ve sportovním jízdním režimu, kde se nebrání větším cuknutím i při klidné jízdě. Peugeot 408 není sporťák, aby potřebovala řadit „na hulváta“, obzvlášť když má osm převodových stupňů a řadí relativně často.

Největší smysl dává 408 při vyrovnané (a klidně rychlejší) jízdě, kdy se v nejlepším světle ukáže komfortně naladěný podvozek s tendencemi k jemnému pohupování na nerovnostech a dlouhý rozvor. Při cestování na větší vzdálenosti potěší také dobré odhlučnění interiéru.

Velká 20palcová kola na testovaném kousku možná vypadají efektně, ale pokud máte na žebříčku priorit výše postavený jízdní projev, zůstal bych u 19palcových disků, které jsou pro výbavu GT standardem. Když opět vzpomenu naše dlouhodobé auto, podobně naladěný Peugeot 308 SW s 18palcovými koly nabízí znatelně komfortnější svezení. Je také jistější při přejezdu nerovností – jako by 308 měla tenisky a 408 podpatky, na výmolech se o něco více zavrtí.

Na lepších silnicích je ale 408 sebevědomější, jak jen to přední vzpěry McPherson a zadní vlečená náprava umožňují, a nebojí se ani zatáček, kde při rychlé jízdě naopak působí o něco stabilněji než výše zmiňovaný Peugeot 308 SW, což může být dáno i pneumatikami širšími o 20 milimetrů (245 vs 225 mm).