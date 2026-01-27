Peugeot by se mohl vrátit k tomu, co uměl opravdu skvěle. Je tu ale pár otazníků
Velká reprezentativní auta Francouzům vždy šla. Minimálně tím, že byla zajímavá a odlišná, s prodejním úspěchem se to ne vždy setkalo. Současným vrcholem Peugeotu je obyčejné SUV, budoucnost ale možná přinese návrat vlajkové lodi.
Ačkoliv je dnes Peugeot ryze mainstreamovou značkou, historicky k němu patří i velká reprezentativnější auta. Několik takových modelových řad automobilka vyráběla až do 30. let, a poté se k nim vrátila v roce 1975 se sedanem 604. Ten sice nebyl zrovna prodejním úspěchem, ale nezabránilo to vzniku úspěšnějšího nástupce 605 a celá řada skončila až v roce 2010 s Peugeotem 607.
Podobně střižený Peugeot 508 druhé generace už mířil o třídu níže a loni bez nástupce skončil. Od té doby je vrcholem nabídky SUV Peugeot 5008 a nepřímým nástupcem se stalo neúspěšné DS9. To je mimochodem pouze upravenou verzí Peugeotu 508 v čínské verzi, která je proti evropské o kus delší.
Podle šéfa Peugeotu Alaina Faveyho nicméně automobilka přemýšlí nad uvedením nové vlajkové lodi, která by stála nad 5008. Podle něj by ale nové auto „muselo být něčím kompletně odlišným“, aby mělo šanci na úspěch. Ostatně poslední větší nízké auto Peugeotu na trhu neohromilo - 508 nikdy nedosáhla úspěchu německé konkurence. Stejně jako dřívější modely s číslicí začínající šestkou i 508 byla spíše konzervativnějším modelem.
„Měli jsme 508, kterou jsme přestali vyrábět před šesti měsíci. Ukazuje to, jak je obtížná situace pro značku jako Peugeot, i když máte kvalitní nabídku. V tomto segmentu je spousta prémiových značek, které jsou extrémně úspěšné,“ řekl k tomu Favey.
Na otázku, jakou podobu by mohla mít nová vlajková loď značky Peugeot, Favey přiznal: „Nevím,“ ale dodal, že firma má možnost sáhnout do společného skladu dílů koncernu Stellantis a „podívat se, co je proveditelné“. „Pokud by nás to někdy zlákalo, muselo by to být něco skutečně odlišného, a zatím nevím, co by to mělo být. Takže přemýšlíme o tom? Ano.“ Zároveň prý Peugeot ale musí být obezřetný, aby modelovou řadu příliš nepřekombinoval.
Současným vrcholným modelem bývalého PSA, tedy značek Peugeot, Citroën, Opel a DS, je elektrický vůz kombinující prvky SUV a sedanu. DS 8 stojí na platformě STLA Medium, nabízí výkon až 257 kW a baterii o kapacitě až 97,2 kWh. V případě, že dojde na novou vlajkovou loď Peugeotu, dá se téměř určitě očekávat elektrický pohon, tříválec PureTech by si snad už v tomto případě automobilka odpustila.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Peugeot, zdroj videa: Auto.cz