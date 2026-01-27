Předplatné
V tomto městě by chtěl žít každý. Obyvatelé popsali každodenní rutinu v Woven City od Toyoty

Toyota Woven City je unikátní městečko, kde se běžný život stává součástí vývoje technologií. Loni v září se sem nastěhovali první obyvatelé. Co zatím říkají o životě v prostředí, kde je každá ulice i byt součástí experimentu?

Woven City vzniklo na místě bývalého závodu Toyota Higashi-Fuji a už svým pojetím se liší od všeho, co běžně nazýváme městem. Neexistuje zde klasická samospráva, volby ani otevřený realitní trh. První obyvatelé – Toyota jim říká „Weavers“ – jsou převážně zaměstnanci koncernu a jejich rodiny. Nejde o náhodný výběr, ale o záměr: lidé, kteří rozumějí technologiím a jsou ochotni s nimi dlouhodobě žít, testovat je a komentovat jejich nedostatky.

Architektura působí velmi čistě a klidně. Nízké domy kombinují dřevo a moderní materiály, ulice jsou široké, přehledné a tiché. Toyota se záměrně vyhnula futuristickému designu, aby prostředí působilo co nejpřirozeněji. Cílem není ohromit, ale pozorovat, jak se lidé chovají v normálním městě, které je však doslova prošpikované senzory, chytrou infrastrukturou a dalšími systémy.

Doprava bez chaosu a město ve dvou vrstvách

Největší rozdíl oproti běžnému městu je patrný ihned. Povrchové komunikace jsou rozdělené podle způsobu pohybu. Jedny patří výhradně chodcům, jiné kombinují pěší a pomalou osobní mobilitu a třetí jsou vyhrazené vozidlům. Klasická auta zde prakticky neexistují. Pohyb zajišťují malé elektrické prostředky a autonomní vozidla Toyota e-Palette, která slouží nejen k přepravě lidí, ale také jako pojízdné obchody, kavárny nebo doručovací služby.

Pod povrchem funguje druhé, neviditelné město. Podzemní síť slouží logistice a technickému provozu – autonomní rozvoz zboží, odpad i servisní služby. Díky tomu zůstává povrch klidný a bezpečný. První obyvatelé v rozhovorech pro japonská média popisují, že největším překvapením je ticho a plynulost. Žádné kolony, žádné hledání parkování, minimum vizuálního smogu.

Udržitelnost budoucnosti

Woven City je od základu navržené jako technologická platforma. Energeticky kombinuje solární panely, vodíkové palivové články a bateriová úložiště, čímž Toyota dlouhodobě testuje, jak tyto zdroje vyrovnávat v běžném provozu domácností.

Domy jsou propojené do jednotného digitálního systému správy, který sleduje spotřebu energie a umožňuje její optimalizaci v reálném čase. Ve veřejném prostoru jsou instalované multifunkční stožáry, které neslouží jen jako osvětlení, ale také jako nosiče senzorů pro dopravu a bezpečnostní systémy.

Speciální pozornost se věnuje i vnitřnímu prostředí budov – například ve spolupráci s firmou Daikin se testují systémy filtrace vzduchu zaměřené na omezení pylů a alergenů. Veřejné i poloveřejné prostory jsou určené k tomu, aby se zde nové služby a prototypy setkávaly přímo s obyvateli a jejich každodenním používáním.

Toyota opakuje, že žádná z těchto technologií ještě není považována za finální produkt. Celé město tedy funguje jako dlouhodobý test, kde se systémy budou průběžně měnit podle reálných zkušeností lidí.

První dojmy: Pohodlí, zvědavost a vědomí experimentu

Detailní osobní svědectví jsou zatím omezená, protože přístup médií do Woven City je přísně kontrolovaný. Z dostupných vyjádření ale vyplývá společný pocit zvláštní rovnováhy. Na jedné straně komfort – služby jsou rychlé, doprava spolehlivá a každodenní logistika téměř neviditelná.

Na druhé straně silné vědomí toho, že město neustále sbírá data. Senzory sledují dopravu, spotřebu energií i pohyb lidí v anonymizované podobě. Obyvatelé s tím souhlasili, ale sami přiznávají, že nepříjemný pocit účasti v „živém experimentu“ zatím nezmizel.

Někteří Weavers popisují život ve Woven City jako zvláštní kombinaci rutiny a experimentu. Ráno odvézt děti, odpoledne si objednat nákup, večer se svézt autonomním vozidlem – a zároveň vědět, že každý tento krok pomáhá ladit systém, který se jednou může rozšířit do skutečných měst.

Toyota plánuje postupné otevírání města dalším lidem a partnerům, ale až čas ukáže, zda se Woven City stane vzorem pro budoucí urbanismus, nebo zůstane unikátním firemním experimentem pod horou Fudži.

Zdroje: Tokyo Weekender, Toyota, Woven City

