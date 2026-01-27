Hybridy prý loni v Evropě předstihly benzinové motory. Akorát že vůbec
Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) zveřejnila čísla registrací za uplynulý rok. Podle nich byly dominantním pohonem hybridy. Má to ale jeden velký háček…
Loni bylo v Evropské unii, Spojeném království a zemích EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) zaregistrováno 13.271.270 nových automobilů, což představuje meziroční nárůst o 2,4 procent a nejlepší výsledek od roku 2019. Ve srovnání s ním jde ovšem stále o propad o téměř 2,5 milionu exemplářů. Zdejší trh se proto stále nevzpamatoval z covidové pandemie. A s ohledem na pomalu rostoucí ekonomiku Německa, největšího evropského odbytiště nových aut, ani vbrzku nevzpamatuje.
|Registrace nových automobilů v Evropě (EU+UK+EFTA)
|Rok
|Počet aut
|Meziroční změna (%)
|2025
|13.271.270
|2,4
|2024
|12.963.614
|0,9
|2023
|12.847.481
|13,4
|2022
|11.286.939
|-4,1
|2021
|11.774.885
|-1,5
|2020
|11.961.182
|-24,3
|2019
|15.805.752
|24,3
|2018
|15.624.486
|0
|2017
|15.631.687
|3,3
|2016
|15.131.719
|6,5
|2015
|14.202.024
|9,2
|2014
|13.006.451
|5,4
|2013
|12.308.215
|-1,8
|2012
|12.527.912
|-7,8
|2011
|13.573.550
|-1,4
|2010
|13.785.698
|-4,9
|2009
|14.481.545
|-1,6
|2008
|14.712.158
|-7,8
|2007
|15.958.871
|1,1
|Zdroj: ACEA
Podle dat Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) byly loni nejpopulárnější hybridy se 3.733.325 kusy a tržním podílem 34,5 %. Na druhém místě byly zážehové motory (2.880.298 aut a 26,6 procent). Když se však člověk podívá do statistik, zjistí, že nejprodávanějšími značkami byly loni Volkswagen, Toyota a Škoda.
A jak jistě víme, Volkswagen ani Škodovka žádný klasický hybrid v nabídce zatím nemají. U německého koncernu bude slavit premiéru až u čerstvě uvedené druhé generace crossoveru T-Roc. Sama Toyota by to pak spolu s Renaultem, Dacií, Hyundaiem, Kiou ani Lexusem, tedy se značkami s významnějším podílem hybridních aut, na takto vysoká čísla nedotáhla.
Vysvětlení je však jednoduché. ACEA totiž mezi hybridy (HEV) počítá stále početnější kategorii mild-hybridů. A zatímco klasické hybridní pohony se vážou primárně k zážehovým motorům a umožňují klidně několikakilometrovou jízdu na elektřinu, u mild-hybridů je elektromotor spíše doplňkem obsluhujícím startování, velmi krátkou jízdu v nízkých rychlostech (například při dojíždění k semaforům) a pomáhajícím při akceleraci. ACEA tudíž míchá jablka s hruškami, což je u takto významné oborové organizace docela zásadní nedostatek.
Pokud bychom tedy z kategorie hybridů odstranily mild-hybridy, vyjdou nám u tradičních spalovacích motorů lepší čísla. Proto neberte nijak zásadně ani informaci, že diesely měly v roce 2025 celkový podíl pouze 8,9 %. Nafta sice obecně padá, reálný přírůstek byl ovšem loni výrazně vyšší.
Již bez kontroverzí jsou pak kategorie plug-in hybridů a elektromobilů. První jmenovaná si za rok 2025 připsala podíl 9,4 procent a 1.015.887 aut, což je vůbec poprvé, kdy tento segment zaznamenal více než milionový příspěvek. Registrací elektromobilů bylo dokonce 1.880.370 (meziročně +29,9 %), což je však s ohledem na tržní podíl „pouze“ 17,4 % stále hodně daleko od toho, aby vozy s lokálně bezemisním pohonem v roce 2035 představovaly v podstatě dominantní sílu. Omezení pro spalovací motory tudíž v polovině příští dekády zcela jistě nebude tak zásadní. Šlo by to totiž proti trhu a zdravému rozumu.
