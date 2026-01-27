Dálniční známka Slovinsko 2026: Cena, kde koupit a oficiálně, elektromobily bez výjimky
Slovinská dálniční známka je povinnou součástí cesty k Jadranu i při tranzitu přes zemi. V roce 2026 zůstává systém elektronických vinět beze změny, přesto ale každoročně dochází k chybám, které řidiče stojí stovky eur. Přehledně vysvětlujeme, jak slovinská známka funguje, kolik stojí a na co si dát pozor.
Slovinsko používá výhradně elektronickou dálniční známku (e-vinětu), která je vázaná na registrační značku vozidla. Nelepí se na sklo a její platnost je kontrolována kamerovým systémem. Povinnost mít dálniční známku se vztahuje na všechna vozidla do 3,5 tuny, která využívají dálnice a rychlostní silnice označené písmeny A a H.
Na rozdíl od některých jiných zemí Slovinsko nenabízí desetidenní variantu. Řidiči osobních aut si vybírají mezi 7denní, měsíční a roční známkou. Motocykly mají místo měsíční varianty známku půlroční.
Cena dálniční známky Slovinsko 2026
Zásadním specifikem slovinského systému je rozdělení osobních vozidel do dvou kategorií – 2A a 2B, které se liší výškou nad přední nápravou:
- Kategorie 2A: do 1,3 m (většina běžných osobních aut a SUV)
- Kategorie 2B: nad 1,3 m (typicky dodávky a některé obytné vozy)
|Typ vozidla/kategorie
|7 dní
|1 měsíc
|6 měsíců
|Roční
|Motocykl
|8,00 €
|–
|32,00 €
|58,70 €
|Osobní auto – 2A
|16,00 €
|32,00 €
|–
|117,50 €
|Osobní auto – 2B
|32,00 €
|64,10 €
|–
|235,00 €
Kde koupit dálniční známku pro Slovinsko
Nejbezpečnější je nákup přes jediné oficiální stránky slovinské dálniční správy DARS, dostupné i v češtině. Při nákupu se zadává registrační značka, stát registrace, kategorie vozidla a datum začátku platnosti. Platnost může začít ihned nebo později.
Dálniční známku lze koupit také na čerpacích stanicích a u autorizovaných prodejců, stále jde ale o elektronickou vinětu. Doporučuje se vyhnout neoficiálním webům s přirážkami.
Platnost a zvláštní úseky
Sedmidenní známka platí od zvoleného dne do půlnoci sedmého dne. Měsíční známka platí do stejného kalendářního dne následujícího měsíce. Roční známka má platnost 365 dní od zvoleného data, nikoli do konce kalendářního roku.
Dálniční známka neplatí na všech komunikacích. Karavanský tunel na hranici s Rakouskem je zpoplatněn samostatně a vyžaduje zvláštní mýtné. Na ostatních dálnicích a rychlostních silnicích e-viněta postačuje.
Od roku 2026 jsou navíc některé pobřežní úseky rychlostních silnic v okolí Koperu osvobozeny od povinnosti dálniční známky.
Elektromobily, pokuty a kontroly
Elektromobily ve Slovinsku nemají žádnou výjimku. Pokud vozidlo spadá do hmotnosti do 3,5 tuny a využívá zpoplatněné komunikace, musí mít platnou dálniční známku.
Kontroly probíhají automaticky pomocí kamer i mobilních hlídek. Jízda bez platné známky, se špatnou registrační značkou nebo nesprávnou kategorií může vést k pokutě v řádu stovek eur.
