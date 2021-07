Peugeot chce kompletně elektrifikovat evropskou nabídku do roku 2025

Vedení automobilky Peugeot se pochlubilo svými plány na postupnou elektrifikaci kompletní nabídky modelů na evropském trhu. Ještě do konce tohoto roku by měla elektrifikace pokrýt 70 % nabídky, do roku 2023 až 85 % modelů a do roku 2025 by měla být elektrifikace kompletní.

Na rozdíl od některých automobilek se však Peugeot nehodlá zbavovat ani svých benzínových či naftových motorů. V rámci strategie „Power of Choice“ totiž plánuje nabídnout ke každému modelu se spalovacím motorem alternativu v podobě plug-in hybridního nebo čistě elektrického pohonu.

Dosavadní prodeje elektrifikovaných modelů v Evropě by přitom podle CEO Lindy Jackson měly být skvělé. Připomeňme, že plug-in hybridní pohon dnes nabízejí například modely 3008 a 508, u kterých je kromě klasického modelu Hybrid dostupná i verze Hybrid4 s vyšším výkonem a pohonem všech kol.

Nejnovějším přírůstkem do rodiny plug-in hybridů se pak stal model 308, který bude nabízet plug-in hybridní pohon také ve dvou výkonnostních verzích, ovšem vždy s pohonem předních kol. Stejnou techniku pak dostanou i modely DS 4 nebo nedávno představený Opel Astra.

Vedle nabídky plug-in hybridů ale Peugeot rozšiřuje i nabídku čistě elektrických modelů, postavených na platformě eCMP. Vedle Peugeotů 208 a 2008 přitom na stejné platformě stojí i Opel Corsa-e & Mokka-E, DS3 Crossback e-Tense nebo Citroen e-C4.

Vedle osobních vozidel ale Peugeot elektrifikuje také nabídky svých užitkových vozidel různých velikostí. Zákazníci tak mohou dostat například modely e-Partner a e-Rifter, e-Expert a e-Traveller nebo e-Boxer.

Bez elektrické alternativy tak v nabídce vlastně zůstávají už jen modely 108, 301 a 5008. Malý Peugeot 108 už ovšem žádná velká budoucnost nečeká a SUV 5008 by ještě mohlo dodatečně získat plug-in hybridní techniku menšího 3008.