Peugeot přebírá nová šéfka. Jaké jsou její další plány?

Značka Peugeot v rámci vzniku koncernu Stellantis vyměnila své vedení. Dosavadní generální ředitel Jean-Philippe Imparato se přesunul k Alfě Romeo, a tak její vedení převzala Linda Jacksonová. Ta dlouhá léta vedla Citroën, naposledy se však starala o jasné vyprofilování jednotlivých značek nové skupiny Stellantis, vzniklé fúzí PSA a FCA. Nyní tak má za úkol realizovat své navržené plány u jedné ze značek nově vzniklého koncernu.

Nijak zásadní změny přitom Jacksonová s Peugeotem nechystá. Značka bude pokračovat ve směru vytyčeném už za dob PSA. Peugeot se má v rámci Stellantisu stát „vyšším mainstreamem“, což je však charakteristika, kterou už značka několik let buduje.

„Nemusíme dělat nic jiného, než to, co aktuálně děláme. Jde o to, aby Peugeot pokračoval v tom, co dělá; naše pozice je jiná a je to recept, který funguje,“ říká Jacksonová v rozhovoru pro britský Autocar. A dává příklad Peugeotu 3008 a Citroënu C5 Aircross, které sice využívají shodnou architekturu a jsou podobně velkými modely, jejich design a osobnost jsou však zcela odlišné.

„Když se podíváme na zákazníky, jsou odlišní. Je to stejné jako srovnávat zákazníky Opelu se zákazníky Peugeotu, nehledají to samé. Když si lidé kupují peugeoty, je to proto, že se jim líbí design, který se liší od designu citroënu nebo opelu,“ tvrdí šéfka Peugeotu s tím, že si zákazníci našli cestu k osobitému řešení interiéru i-Cockpit.

Vytyčený směr „vyššího mainstreamu“ se přitom ukazuje jako správné řešení. Ukazuje se totiž, že zhruba třetina zákazníků vybírá vyšší specifikace. „Chci, abychom byli špičkoví a všestranní, protože tím zůstaneme přístupní velkému množství populace a o tom to celé je,“ říká původem britská manažerka. Nadále však Peugeot chce být dostupný i širokým vrstvám, například prostřednictvím modelu 208.

S touto strategií souvisí i sportovní divize Peugeot Sport, která je nejen spojujícím prvkem silničních a závodních aut, ale zároveň vyvíjí nové technologie.

Nová šéfka nicméně chce více prorazit v Číně. Peugeot i loni rostl v pěti ze šesti regionů, přičemž tím je právě čínský trh. „V Číně nemám žádné výmluvy. Nejsme tam, kde potřebujeme být,“ říká s tím, že pro nejlidnatější zemi světa se nadále počítá se specifickými modely, jako je prodloužený fastback 508 L a SUV 4008. Svébytnými modely ale značka chce prorazit i jinde, třeba pro Jižní Ameriku, Afriku a Střední východ uvedla nový pick-up Landtrek.

Jacksonová zároveň přiznala, že nově uvedené retro logo nedoplní nějaký retro model. Peugeot se sice může inspirovat svoji minulostí, respektive těmi úspěšnými etapami, nikoliv však ve formě konkrétního modelu. „Peugeot je velmi vynalézavý a inovativní a já bych raději ukazovala velmi moderní koncepty směřující vpřed,“ říká bývala šéfka Citroënu s tím, že retro podle jejího názoru neprojevuje inovativnost.

Jeden zajímavý úkol však Jacksonovou čeká, a to je ten, jak nahradit dnešní Peugeot 108. Značka totiž stále nerozhodla, jaká bude její další budoucnost v oblasti nejmenších aut. Zatímco Toyota chystá další Aygo, Peugeot a Citroën v Kolíně končí s tím, že druhý z nich C1 nepřímo nahrazuje mikroautem Ami.

„Myslím, že si musíme opravdu dát čas na vymyšlení toho, co budeme dělat. Segment A už není tak jednoduchý jako dříve, jde především o odpověď na otázku, jaké je další řešení pro městská prostředí? A já ji ještě nemám,“ říká Jacksonová.