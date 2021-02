Automobilka Peugeot představuje nové logo, inspiraci našla v minulosti

Značka Peugeot má skutečně pozoruhodnou historii, která se začala psát již v roce 1810. Od té chvíle značka přestála celou řadu revolucí, včetně průmyslové, technologické nebo environmentální, a od roku 1850 také vystřídala celkem deset log.

Dosud používaně, v pořadí desáté, bylo představeno již v roce 2010. Během posledního desetiletí však automobilka kompletně obnovila svou modelovou řadu a tak přišel čas obměnit i logo, které prošlo podobnou modernizací. Inspiraci však značka hledala v minulosti.

Krátký pohled na historii loga společnosti Peugeot totiž odhalí, že lví hlava na štítu se objevil ve znaku automobilky již v šedesátých letech minulého století. Současná verze ale sází na ostřejší a výraznější linie, takže působí výraznějším a modernějším dojmem. Ve srovnání se současným logem přidává značce na hodnotě a posunuje zas o kousek výš.

Sama automobilka k novému logu dodává následující: „Nové logo spojuje minulé i současné hodnoty značky a současně naznačuje budoucí vývoj. Hrdý lev, který Peugeot provází odjakživa, má vyjadřovat univerzální a multikulturní formy identity. Je synonymem prestiže, jistoty a nadčasovosti. Peugeot pomocí nového loga a nové grafické identity spojuje historii a modernost.“

Peugeot ovšem nemění pouze své logo, chce změnit celou svou identitu a především zážitek, který si zákazník odnáší z každého střetnutí se značkou. Novou identitu by přitom zákazník měl vnímat ve dvou rovinách. Primární má být požitek ze současné chvíle, která má uživateli vozů přinést radost. Následně by si měl klient všimnout i kvality celku – od automobilů, přes showroomy, odvozené produkty, webové stránky, komunikaci, atd. Zkrátka při každém setkání se značkou.

Peugeot kvůli tomu upravuje své webové stránky, které by měly být jednoduché, efektivní a intuitivní. Jejich prostředí by mělo zaujmout soukromé i firemní zákazníky. Navíc by webové stránky měly umožnit totéž, co kamenné prodejny – seznámení s vozem, konfiguraci, uzavření smluv, financování, atd.

Ani showroomy však nezůstávají stranou. Nově by se z nich však měla stát útulnější místa, kde se zákazníci setkají s řadou audiovizuálních podmětů a se s novými věcmi, včetně nových technologií a nových možností mobility.

Společně s uvedením nového loga navíc Peugeot spustil novou kampaň „The Lions of Our Time“, ve které oslavuje „lvy naší doby“ v rámci všech věkových skupin, kultur i prostředí. Pro tyto lvy má přitom kvalitně strávený čas, na který se nyní Peugeot zaměřuje, představovat tu nejvyšší možnou hodnotu. „Peugeot v kampani LIONS OF OUR TIME motivuje spotřebitele, aby přebrali kontrolu nad tím, co je nejcennější – nad časem – a přeměnili ho na kvalitní, obohacující chvíle plné zážitků,“ uvádí tisková zpráva.

V rámci inovace loga a spuštění nové kampaně navíc Peugeot přichází i s novou lifestylovou kolekcí, která by měla být jednoduchá, atraktivní a kvalitní. Tvořit ji má oblečení, kožené zboží, módní doplňky, elektronika, předměty pro stolování, kancelářské potřeby, miniatury, atd. Podle slov tiskové zprávy půjde o „celý vesmír Peugeot, který ladí s novou identitou“.