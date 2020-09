Peugeot se vrací do Le Mans. Nový hypersport bude hybridní čtyřkolka s výkonem 500 kW

Peugeot je dlouhodobě aktivní na závodním poli, v průběhu let ale postupně mění disciplíny, jichž se účastní. Francouzskou značku se lvem v logu jsme tak v minulosti viděli na rychlostních zkouškách v rallye, na vytrvalostní Rallye Dakar nebo třeba na závodu do vrchu Pikes Peak. Nyní se vrací do Le Mans, jehož se naposledy účastnila s dieselovým speciálem Peugeot 908. Tentokrát ve slavné čtyřiadvacetihodinovce nasadí hybridní vůz.

Návrat do Le Mans francouzská automobilka potvrdila již loni na podzim a nyní, v průběhu závodního víkendu letošního ročníku 24 hodin Le Mans, prozradila podrobnosti. Do slavného vytrvalostního závodu se vrátí v roce 2020, a to rovnou v královské disciplíně. Nově navržený speciál přitom vznikne podle nových pravidel kategorie Hypercar.

„Vracíme se k vytrvalostním závodům, protože máme možnost pojmout tuto sportovní disciplínu jinak, s využitím hybridizace, tedy spojení benzínového a elektrického pohonu. Peugeot Sport mění svou identitu a uvádí na trh řadu vysoce výkonných elektrifikovaných vozů Peugeot Sport Engineered, konkrétně první model 508 s výkonem 360 k, pohonem všech čtyř kol a emisemi 46 g CO 2 . Tento vytrvalostní program nám umožňuje naplno vstoupit do přechodu na nové zdroje energií,“ komentuje tento krok ředitel značky Peugeot Jean-Philippe Imparato.

Pro volbu kategorie LMH bylo rozhodujících několik kritérii, jedním z nich byla určitá aerodynamická svoboda. Díky ní bylo možné s pomocí studia Peugeot Design zachovat a využít estetické principy značky. To je na prvních zveřejněných skicách ukazujících první návrhy designu jasně zřejmé, diodové „drápy“ jsou zřetelný odkaz na stejný designérský prvek sériových aut.

„Nová kategorie Le Mans Hypercar nabízí jedinečnou historickou příležitost ke spolupráci mezi sportovními a designerskými týmy. Vzhled vozidel již nebude jen výsledkem čistě technické optimalizace v aerodynamickém tunelu, ale budeme mít prostor k vytvoření jedinečného ikonického objektu kombinujícího výkon a expresivitu. Máme v úmyslu maximálně využít nabízené volnosti, takže celý projekt je pro nás velmi vzrušující,“ doplňuje šéfdesignér Peugeotu Matthias Hossann.

Francouzská značka už naznačila také základní techniku chystaného speciálu. Bude mít pohon všech kol a bude vybaven – jak to vyžadují předpisy – elektromotorem s maximálním výkonem 200 kW na přední nápravě. Celkový výkon bude činit 500 kW (cca 680 k). Ve srovnání s tím, co v současné době známe v LMP1, bude auto blíže silničním vozidlům, bude mít vyšší hmotnost a bude také delší (500 cm vs. 465 cm) a širší (200 cm vs. 190 cm).

Aktuálně je projekt ve fázi přípravy studie a koncepce. Už je definována architektura motoru a hotová část aerodynamické koncepce. Peugeot přitom v tomto směru chce maximálně využít volnosti pravidel. Třeba elektrické pojetí a koncepce hybridního pohonu nicméně teprve bude řešena. S vývojem mimochodem pomáhá firma Total. Ta je nejen dodavatelem paliv, ale rovněž už podniká v oblasti baterií, v rámci snahy být multienergetickou společností.

V Le Mans Peugeot naposledy startoval v roce 2011. V roce 2009 francouzský tým dokonce čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans vyhrál, a to s naftovým speciálem 908 HDi FAP. Už tehdy to byl mimochodem návrat, v devadesátých letech na slavné trati la Sarthe závodil Peugeot 905.