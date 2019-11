Peugeot se vrací do Le Mans. Postaví kvůli tomu nový hypersport!

Značka Peugeot hlásí velký návrat. Výkonný výbor skupiny PSA projednal návrh divize PSA Motorsport, podporovaný značkou Peugeot, zahájit sportovní program pro šampionát vytrvalostních závodů FIA WEC, jehož součástí je i čtyřiadvacetihodinový závod v Le Mans. Výbor návrh projednal, což znamená, že se Peugeot vrátí na slavný okruh!

Peugeot se do šampionátu FIA WEC vrátí v roce 2022, a to rovnou v nejvyšší kategorii, označované podle nových pravidel Hypercar. Nové regule mají za cíl snížit náklady na vývoj takového speciálu, zároveň však vyžadují, aby od závodního auta byl odvozen i sériový model. To znamená, že Peugeot bude muset nabídnout silniční hypersport, respektive postavit ho alespoň v 20 exemplářích během dvou let.

Výkonný výbor skupiny PSA návrh schválil právě kvůli snížení nákladů na vznik takového auta a také kvůli potvrzení rozhodnutí o elektrifikaci pohonů, což umožní angažování vozů vybavených hybridním pohonem. Ke schválení návrhu vedl i fakt, že marketingová strategie zapojení značky Peugeot do šampionátu odpovídá standardům skupiny PSA.

„Jsem nadšený a motivovaný novým projektem, který zmobilizuje naše týmy specializované na motoristický sport a umožní využití jejich schopností. Jsem přesvědčený, že s touto novou výzvou opět předvedou své úsilí a obrovskou touhu vyhrávat,“ říká ředitel divize PSA Motorsport Jean Marc Finot s tím, že bližší informace o účasti Peugeotu ve FIA WEC budou zveřejněny na začátku roku 2020.

Peugeot se může těšit na souboj s týmy značek Aston Martin a Toyota, obě automobilky již svoji účast v Le Mans 2022 v nejvyšší kategorii potvrdily. Britové se závodu zúčastní se speciálem na bázi modelu Valkyrie, Japonci zase s vozem představeným ve formě konceptu Gazoo GR Super Sport. Chybět nebudou ani díla malovýrobce Scuderia Cameron Glickenhaus a týmu ByKolles. Mohlo by se pak připojit i Lamborghini, jehož vedení nasazení vlastního speciálu též zvažuje.

Závodní divize Peugeotu už poněkolikáté mění disciplínu, na kterou se primárně zaměřuje. V minulosti své závodní vozy nasazovala ve světovém šampionátu v rallye, postavila speciál pro závod do vrchu Pikes Peak nebo se účastnila Dakaru. V Le Mans Peugeot naposledy startoval v roce 2011. V roce 2009 francouzský tým dokonce čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans vyhrál, a to s naftovým speciálem 908 HDi FAP. Už tehdy to byl mimochodem návrat, v devadesátých letech na slavné trati la Sarthe závodil Peugeot 905.