Pininfarina vítá NSX v nové době. Karbonové tělo doplní naladění od profesionálů na Hondy
První generace legendární Hondy NSX se vrací v moderním provedení bez ztráty autenticity. Karbonový exteriér, pečlivé detaily a technické doladění od JAS slibují ostřejší reakce motoru i podvozku a charakter, který se lépe snese s dnešním provozem.
Názory na nakládání s historickými vozy se liší. Zatímco jedna strana chce zůstat u co nejvěrnější klasiky, druhá využívá moderní technologie, aby umocnila jejich DNA, učinila je spolehlivějšími a případně i použitelnějšími v běžném provozu. Nyní se přesně do tohoto procesu pouští Pininfarina ve spolupráci s JAS Motorsport.
Společně si firmy vybraly první generaci Hondy NSX, která byla uctívaným sporťákem už když byla nová. Původní šasi první generace dostane od Pininfariny na míru zhotovený karbonový kabát. Ten podle oficiálních fotografií zůstane věrný devadesátkám, ale přidá jim moderní šmrnc.
To je patrné na zaoblenější přídi s „mrkačkami“, novém diodovém denním svícení a výrazném výřezu v kapotě. Dále vidíme výdech za předními blatníky, zachovaný výřez před těmi zadními a moderní LED zadní světla kopírující původní tvar. Nechybí ani typický pevný spoiler. Ve výsledku jde o citlivě provedenou reinkarnaci bez narušení identity.
Není těžké uhodnout, že JAS Motorsport se pro změnu zaměří na technickou stránku věci. Italská závodní inženýrská společnost se sídlem v Arlunu nedaleko Milána se věnuje motorsportu od roku 1996. Původně závodní tým se proměnil ve vývojové středisko zajišťující chod zákaznických závodních programů, například Hondy Civic WTCC pro šampionát cestovních vozů nebo NSX GT3/GT3 Evo22 v sérii GT. Do toho ještě sama hostí akce spojené s civikem Type R.
Projekt znovuzrození klasického NSX vychází z původního atmosférického vidlicového šestiválce o objemu 3,0 litru. Není mnoho detailů o finálním naladění, ale obecně má přinést pružnější odezvu a vyšší výkon, takže rozhodně nezůstane u původních 200 kW a 285 Nm točivého momentu. Novodobým standardům bude odpovídat i šestistupňová manuální převodovka.
