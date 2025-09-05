Nová Honda Prelude konečně oficiálně: Výkonem moc neoslní, ale i tak bude skvělá
Honda Prelude se vrací jako moderní kupé s hybridním pohonem, které kombinuje sportovní DNA Civicu Type R se systémem dvou elektromotorů. Novinka cílí na řidiče, kteří hledají dynamiku i každodenní použitelnost.
Honda Prelude vznikla jako stylové dvoudveřové kupé se sportovním nádechem odvozeným od Civicu Type R. Cílí na mladou klientelu zdolávající delší vzdálenosti s ambicemi zpestřit si výlet dynamickým průjezdem oblíbené okresky.
Z této podstaty vychází i konstrukce vozu. Skelet je vytvořen z vysokopevnostní oceli pro patřičnou tuhost, zatímco hliníkové panely, například kapota, mu dodávají lehkost. Z Civicu Type R pochází přední zavěšení, adaptivní tlumiče, brzdy Brembo a systém řízení s přesnou odezvou. Černá kola mají průměr 19 palců a obouvají pneumatiky v rozměru 235/40 R19.
Hybridní systém tvoří dvojice elektromotorů spolu se čtyřválcovým dvoulirem. Celkový výkon činí 150 kW, točivý moment je 315 Nm. Soustava využívá převodovku S+ Shift, napodobující klasickou osmistupňovou převodovku s možností ovládání páčkami pod volantem. Její reakce, stejně jako řízení, podoba reproduktory posíleného zvuku motoru a funkce adaptivního tempomatu se mění v závislosti na volbě jízdního profilu se třemi přednastavenými a jedním individuálním režimem.
Pro úsporu paliva využívá vůz propracovaný systém „volnoběžného plachtění“, když není potřeba výkon. Systém Honda Agile Handling Assist upravuje odezvu řízení a aktivně řidiče podporuje v projetí zatáčky ideální stopou.
Dále pomáhá balíček bezpečnostních a podpůrných systémů Honda Sensing. Ten zahrnuje systém zmírňování kolize, eliminace nechtěné akcelerace, systém nouzového brzdění, adaptivní tempomat, asistent pro jízdu v koloně, sledování dopravních značek, monitoring mrtvého úhlu a parkovací senzory.
Interiér se nese v duchu sportovního GT. Honda si dala záležet na hodnotném vzhledu prezentovaném modro-bílým čalouněním se stínovanými dekory a výšivkami názvu modelu. Zajímavostí je odlišná konstrukce předních sedadel. Zatímco řidičovo má výraznější boční vedení a cílí na sportovní ergonomii, spolujezdcovo je laděno na komfortnější notu. Tvar dveří byl specificky navržen tak, aby nedocházelo k otěru nohou při nastupování a vystupování. V tomto směru je přívětivý také volant s plochou spodní hranou.
Výhodou Prelude jsou zadní opěradla dělená v poměru 60/40, která lze sklopit do roviny. Poté vznikne zavazadlový prostor dostatečně velký pro dva golfové bagy. Ten dále vyniká skládací přepážkou a fixačními oky.
Dominantou palubní desky je 9palcový infotainment s platformou Google umožňující ovládání na bázi chytrého telefonu, a to včetně příslušných aplikací a mapových podkladů. Doprovází jej prémiový audiosystém Bose s automatickou úpravou zvuku prostřednictvím inteligentního ekvalizéru.
Začátkem října budeme novou Hondu Prelude poprvé řídít ve francouzském Nice. Proto se neváhejte zeptat, pokud vás něco konkrétního zajímá.
Zdroj: Honda