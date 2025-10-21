Bentley zhmotňuje krásu schwarzwaldských lesů ve třech ručně zhotovených modelech
Bentley oslavuje své německé centrum tematickou sérií „Schwarzwald Regional Collection“. V zelené Scarab s červenými akcenty se představily Bentayga S Black Edition, Continental GT Speed a otevřený Continental GTC Speed, vše v ruční úpravě od Mulliner.
Pro britskou automobilku Bentley představuje Stuttgart hlavní centrum v Německu již 15 let. Proto se rozhodla oslavit své působení v tomto regionu tematickou edicí. V rámci prezentace série „Schwarzwald Regional Collection“ do Stuttgartu pozvala dlouholeté klienty, sběratele a nadšence, aby jim ukázala trojici exkluzivních vozů Bentayga S Black Edition, Continental GT Speed a Continental GTC Speed ve stejnokroji ručně ušitém divizí Mulliner.
Jak název napovídá, série se inspirovala místními hustými lesy, které stály předlohou pro namíchání sytě zeleného laku „Scarab“, doplněného kontrastním červeným odstínem Pillar Box. Ten se objevuje na logách Speed, zpětných zrcátkách, lemování ve spodní části a zdá se, že jím jsou lakovány i brzdové třmeny prosvítající skrze černá mnohopaprsková kola.
Aby rudý odstín správně vynikl i uvnitř, má interiér elegantní černý základ. Palubní desku zdobí přírodní ořechový dekor tmavé barvy, který doplňuje červená linka v horní části, na středovém tunelu a ve výplních dveří. Barevně sladěné je také prošívání na opěradlech sedadel, přičemž opěrky odkazují na edici výšivkou tvořenou červenými bobulemi a zelenými listy stromů. Podobný motiv najdeme i na tematickém leptu.
Model Bentayga S Black Edition se vyznačuje 22palcovými černými koly a pod kapotou najdeme dobře známý vidlicový osmiválec s dvojitým přeplňováním o výkonu 404 kW a točivém momentu 770 Nm. S ním zdolá stovku za 4,4 sekundy.
Milovníci rychlého zdolávání dlouhých vzdáleností zvolí Continental GT Speed vybavený stejným motorem, doplněným elektromotorem, který výkon posouvá na 568 kW a točivý moment na 1.000 Nm. Jedná se o dosud nejvýkonnější continental v historii, který z klidu na stovku vystartuje za 3,2 sekundy. Tento pohon si užijete také v otevřené verzi Continental GTC Speed, která završuje trojici speciálů.
