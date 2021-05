Plug-in hybridní Jeep Wrangler 4xe přijíždí, cena startuje od 1,6 milionu

Automobilka Jeep sice zahájila předprodej plug-in hybridního modelu Wrangler 4xe na vybraných evropských trzích již začátkem tohoto roku, teprve nyní však přichází oficiální prezentace jeho parametrů a oznámení českého ceníku. Na co se tedy můžeme těšit?

Nejvýkonnější technika pro Evropu

Podobně jako menší SUV Compass a Renegade 4xe, i elektrifikovaný Wrangler 4xe sází na kombinaci dvou elektromotorů a jednoho motoru spalovacího. Na rozdíl od městských SUV však robustní Wrangler stále využívá klasický pohon všech kol s tradiční rozvodovkou a kardany, což znamená i trochu jiné uspořádání.

Pod kapotou je tak 2,0litrový přímovstřikový benzínový čtyřválec přeplňovaný turbodmychadlem Twin-Scroll o výkonu 200 kW (272 k) s točivým momentem až 400 Nm, který doplňuje menší vodou chlazený vysokonapěťový elektromotor s výkonem 45 kW (61 k) a 53 Nm točivého momentu v roli startér-generátoru. Elektromotor je uchycen v přední části motoru spalovacího, se kterým je propojen řemenem.

V praxi pak menší elektromotor pomáhá motoru spalovacímu při rozjezdech, obstarává plynulý chod funkce stop-start a vedle toho generuje elektřinu pro baterie, napájející hlavní elektromotor hybridního systému. Ten je uložen v osmistupňové automatické převodovce TorqueFlight, kde nahrazuje klasický měnič točivého momentu, a nabízí výkon 107 kW (145 k) a 245 Nm točivého momentu. Z obou stran elektromotoru jsou navíc umístěny spojky.

První spojka, umístěná před elektromotorem, odpojuje motor spalovací a umožňuje čistě elektrickou jízdu pouze na elektřinu. Při jejím sepnutí se pak výkon motoru spalovacího a elektromotoru kombinuje. Za elektromotorem je pak umístěna variabilní spojka, která zajišťuje propojení s automatickou převodovkou, zlepšuje jízdu a zvyšuje efektivitu.

O napájení elektromotor se stará 400V sada vodou chlazených Lithium-iontových baterií s kapacitou 17 kWh, kterou automobilka umístila pod druhou řadu sedadel. Baterie jsou umístěny v hliníkovém pouzdře a díky instalaci v kabině jsou chráněny před poškozením. Automobilka však musela upravit zadní sedadla, která se nyní dají nově odklápět směrem vpřed – kvůli přístupu k bateriím.

Baterii lze přitom nabít za méně než 3 hodiny, tedy aspoň při využití wallboxu nebo nabíječky s výkonem 7,4 kW. Čas potřebný pro nabití z běžné zásuvky bohužel automobilka nezmiňuje. S plnou baterií by však Wrangler měl zvládnout až 50 kilometrů v čistě elektrickém režimu.

Kombinovaný výkon celé soustavy dosahuje 280 kW (380 k) a 637 Nm točivého momentu, což z plug-in hybridního Wrangleru 4xe dělá nejvýkonnější motorizaci na evropském trhu. Ostatně podle technických dat slibuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,4 sekundy. Díky elektrifikaci ale také došlo k redukci emisí CO 2 až o 70 % (dle WLTP) a průměrná spotřeba by se v hybridním režimu mohla pohybovat okolo 2,1 l/100 km.

V terénu stále nezastavitelný

Podobně jako menší Jeepy s plaketkou 4xe, i Wrangler nabídne možnost volby mezi jízdou v hybridním, čistě elektrickém a úsporném režimu, kdy je energie v bateriích šetřena pro pozdější využití – například při jízdě po městě. Motor přitom dokáže baterii i nabíjet – a to až do 80 % kapacity.

Pro fanoušky offroadu však nejspíš bude hlavní, že zůstává tradiční možnost volby mezi pohonem pouze zadních a všech kol (v režimech 4H Auto a 4H Part-time). Pro nejtěžší terén je pak samozřejmostí i redukční převodovka. Wrangler 4xe přitom bude opět k dispozici ve verzích Sahara a Rubicon, které ve velkém ovlivňují výbavu do terénu.

Technika pohonu všech kol a podvozku však zůstává shodná s konvenčními motorizacemi Wrangleru. Díky přesunutí všech vysokonapěťových elektrických komponent co nejvýš navíc plug-in hybridní Wrangler zvládá brodit až do hloubky 760 mm.

Výbavy, barvy a doplňky

Plug-in hybridní Wrangler bude dostupný ve verzích Sahara 4xe, Rubicon 4xe a speciální edici 80th Anniversary. Zákazníci tak dostanou na výběr 17“ a 18“ kola, dva systémy pohonu všech kol a bohatou paletu barev, včetně nových odstínů Hydro Blue, Snazzberry a Sarge Green. Karoserii lze navíc kombinovat s různými střechami, včetně soft top, hard top nebo dual top.

Interiér standardně nabídne 8,4“ displej infotainmentu Uconnect, specialitou plug-in hybridů však bude specifický 7“ TFT displej s informacemi o elektrickém pohonném ústrojí. Nechybí ani audio Alpine s 9 reproduktory a 552 W subwooferem nebo bohatá paleta bezpečnostních a asistenčních systémů ADAS.

Kromě nové sady tlačítek pro volbu režimu elektrického pohonného ústrojí se navíc v interiéru objevuje také jednoduchý ukazatel stavu nabití baterie, tvořený LED diodami na palubní desce. Z prezentace navíc můžeme vidět efektní modré prošívání v odstínu Electric Blue, což je častý doplněk elektrifikovaných modelů Jeep.

Stejně tak exteriér může být zdoben stylovými doplňky v odstínu Electric Blue. Jasným poznávacím znamením Wranglerů 4xe ale zůstane nabíjecí zásuvka, umístěná pod levým sloupkem čelního skla. Kdo by ale toužil po odlišném designu, bude si moci vybrat i z bohaté palety doplňků od MOPAR.

Elektrifikovaný Jeep Wrangler 4xe by se měl začít stěhovat do evropských dealerství značky v průběhu června. Jako první by přitom měla být dostupná verze First Edition, která bude limitovaná na 2.000 kusů. Jako první si přitom nový Wrangler 4xe budou moci pořídit lidé, kteří projevili zájem již při lednovém zahájení předprodeje.

České ceny modelu startují od 1.702.900 Kč za verzi Sahara, díky současné akční ceně je však možné vůz pořídit již od 1.619.300 Kč. Verze 80th Anniversary startuje s akční cenou od 1.680.400 Kč a vrcholný Wrangler 4xe Rubicon pořídíte díky akční ceně od 1.668.800 Kč.