Plug-in hybridní Lamborghini Huracán nabídne unikátní pohonnou jednotku

Lamborghini Huracán by mělo již v příštím roce dorazit s novou plug-in hybridní pohonnou jednotkou, která pochopitelně vyvolává řadu otázek. Rouven Mohr, technický ředitel automobilky, nicméně během rozhovoru pro britské kolegy z Auto Express prozradil, že motor bude unikátní. Nemělo by totiž jít o motor sdílený v rámci koncernu VW.

„Co se týče pohonu, bude to plug-in hybrid, a po stránce výkonu si dovolím říct, že to bude opět velký krok,“ citují britští kolegové technického ředitele Lamborghini. „Motor bude na míru pro Lamborghini. O finálních detailech zatím nemůžeme informovat, ale řekl bych, že spalovací motor bude mít více než šest a méně než 12 válců.“

Mnozí přitom očekávali, že by novinka mohla dostat plug-in hybridní motorizaci V8 z portfolia skupiny Volkswagen, která se očekává pod kapotou plug-in hybridního SUV Lamborghini Urus. Slova o unikátním motoru nicméně nabízejí otázku, zda se automobilka nepokusí elektrifikovat svůj stávající 5,2litrový motor V10.

Britští kolegové navíc připomínají slova Stephana Winklemanna, šéfa značky Lamborghini, který v minulosti prozradil, že nástupce Aventadoru bude osazena tradičním motorem V12. I tento model by však měl být osazen plug-in hybridním pohonným ústrojím. Podle Auto Express tak existuje šance, že by si Huracán mohl ponechat klasický atmosférický motor V10, který bude doplněn o elektromotor a baterie.

Stále však existuje i šance, že by mohlo dojít na plug-in hybridní koncernový motor V8. Za použití odlišných komponent, různých vylepšení a odlišného naladění by z něj totiž v Lamborghini mohli skutečně udělat výrazně odlišnou pohonnou jednotku, než jakou nabídnou koncernoví sourozenci značek Porsche, Audi a Bentley.

Prý by ale mohla existovat ještě třetí alternativa. Lamborghini by totiž mohlo vyvíjet zcela nový motor, doplněný o elektromotor a baterie, jehož kombinovaný výkon by mohl dosahovat až hranice 850 koní. Elektrifikovaný Huracán by se tak stal více než důstojnou odpovědí na plug-in hybridní Ferrari 296 GTB.

Elektrifikace nicméně automobilce přinese celou řadu výzev. Primární bude samozřejmě výkon a požitek z řízení, technici však budou muset optimalizovat zvuk vozu, odhlučnění kabiny, nastavení rekuperace, vektorování točivého momentu mezi nápravami a údajně i mezi pravou a levou stranou vozu, atd.

Mohr přitom naznačil, že současný hardware – tedy spalovací motor a převodovka – techniky vozu už trochu omezuje. Doba elektrifikace prý značce přinese zcela nové možnosti a údajně by mělo být v budoucnu ještě snazší odlišit a definovat vozy Lamborghini. Rozhodně se tak máme na co těšit.

Na závěr pak snad jen připomeňme, že do roku 2024 plánuje automobilky Lamborghini kompletně elektrifikovat svou nabídku modelů, přičemž na vývoj a strategii elektrifikace vyhradila částku 1,8 miliardy eur. Prvního čistě elektrického Lamborghini, údajně čtyřsedadlového GT, bychom se pak měli dočkat v druhé polovině tohoto desetiletí.