Značka Polestar, která patří pod čínskou automobilku Geely stejně jako Volvo Cars, původně plánovala vyrobit model s označením 6 pouze v pěti stovkách exemplářů. Polestar to řekl při odhalení konceptu na výstavě The Quail v kalifornském Pebble Beach. Protože bohatí sběratelé aut – a právě v Pebble je jich každoročně při Týdnu aut v Monterey extrémní koncentrace – na vzácnost slyší, všech 500 kusů se vyprodalo během týdne od výstavního debutu.

Zákazníci, kteří si ho již rezervovali, dost možná nebudou nadšeni z čerstvého vyjádření Thomase Ingenlatha, generálního ředitele značky. Ten potvrdil, že se „nezastaví na pěti stovkách, pokud ho lidi budou chtít“. A s každým dalším vyrobeným kusem se bude exkluzivita „šestky“ pochopitelně snižovat.

Dodávky Polestaru 6 mají začít v roce 2026 a podle šéfdesignéra značky Maximiliana Missoniho to má být „sporťák na každý den pro elektrickou dobu“. Vůz má být schopen fungovat jako „auto na každý den, ale s vysokým výkonem“.

Každodennost v něm je zastoupena pevnou skládací střechou. Vysoký výkon zase dvěma elektromotory, které dávají kombinovaných 651 kW (886 koní) a 899 newtonmetrů. Taková síla má stačit na zrychlení na stovku za 3,2 sekundy a nejvyšší rychlost 250 km/h; patrně elektronicky omezenou.

„Velký zájem ze strany zákazníků ukazuje, že ohromující elektrický roadster, jako Polestar 6, je důležitý v oblasti supersportů,“ uvedl před několika měsíci Ingenlath.

Polestar ukázal koncept 6 spolu s produkční verzí čtyřdveřového, ovšem stejně výkonného modelu 5 na události nazvaném „Den Polestaru“ v Los Angeles. Kromě těchto dvou a dalších aut značka ukázala také koncept supersportu Synergy, který by se mohl dostat do sériové výroby.

Plány na výrobu vozu, který by vznikl z tohoto konceptu, původně představeného na mnichovském autosalonu, však zatím nejsou. „Neříkám, že to postavíme, ale rádi bychom to postavili,“ nechal se slyšet Missoni.