Polská rallye po 1. dnu: Tänak trefil jelena, soutěž vede Mikkelsen

V pátek bylo na programu šest rychlostních zkoušek, které rozdělila polední zóna pro možnost výměny pneumatik a servis samotných posádek. Bohužel v dopolední i odpolední sekci musela být vždy jedna erzeta zrušena kvůli neukázněným divákům, kteří se pohybovali v nebezpečné blízkosti tratě.

V Polsku mu není přáno

Po čtvrteční superezetě vedl Ott Tänak, ale hned v pátek ráno se musel rozloučit s nadějemi na úspěch v rychlosti 189 km/h. Na rovném úseku mu totiž skočil na auto jelen. „Kdyby stál na silnici, netrefil bych ho,“ řekl estonský pilot serveru DirtFish. Po tomto střetu vyjel na louku, aby zjistil, do jaké míry je jeho vůz poškozen. „Bylo to pro jistotu, protože všechno zepředu je rozbité. Chtěli jsme zjistit, že do motoru nejdou žádné nečistoty nebo prach. Je to nový motor, takže ho nechceme poškodit,“ řekl Tänak.

Podle pravidel jsou týmy omezeny dvěma motory na auto za sezonu. Tänak si v Polsku vybírá nekonečnou smůlu. Defekt v předposlední zkoušce v roce 2016 ho připravil o téměř jisté první vítězství ve WRC. O rok později odstoupil z prvního místa s poškozeným vozem po nehodě.

Video se připravuje ...

Rovanperä usnul u počítače

Na první místo se hned v pátek ráno dostal Mikkelsen, který však o první příčku přišel na začátku odpolední sekce. „Myslel jsem, že moje tempo bude stačit, ale musím být v dalším průběhu více agresivní,“ prohlásil po páté erzetě. Svému slovu dostál a po supererzetě, která uzavřela páteční program se dostal do vedení. „Byl to dobrý den. S tvrdými pneumatikami na předku a měkkými vzadu jsme trochu zápolili s vyváženým auta. Škoda, že jsme nevyzkoušeli všechny rychlostní zkoušky. Doufám, že se v sobotu budou fanoušci více ukáznění a postarají o to, abychom se mohli více svézt a oni se měli na co dívat,“ prohlásil Mikkelsen.

S odstupem 1,8 sekundy zpět je obhájce titulu Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1). Fin přicestoval do dějiště soutěže necelé dva dny před startem poté, co jeho týmový kolega Sébnastien Ogier měl při seznamovacích jízdách srážku s jiným civilním vozem. „Je to docela legrační. Ve čtvrtek v noci jsem se díval na notebooku na videa z pátečních erzet a usnul u toho. Příprava tedy nebyla jednoduchá. V pozici, z jaké startujeme, bychom měli být alespoň o deset sekund rychlejší než jsme,“ říkal dopoledne. V pátek odpoledne se dostal po RZ5 na první místo, ale se současnou pozicí je spokojený. „Odpoledne bylo zábavnější, protože při druhých průjezdech už jsem věděl, kam jedu. Na sobotu chci být ještě více připravený,“ prohlásil třiadvacetiletý Rovanperä.

Video se připravuje ...

Neuvilla zlobila ruční brzda

O pouhé dvě desetiny sekundy za ním je Velšan Elfyn Evans, týmový kolega od Toyoty. „Netušil jsem, jak klíčová bude volba pneumatik. Ovšem výběr čtyř měkkých gum se ukázal jako šťastná volba. Trochu nám to klouzalo, ale přesto jsme dokázali jet čistě. S těmi přerušenými a zrušenými erzetami to byl trochu chaotický den. Pro další průběh soutěže máme solidní základ a uvidíme, co se dá v sobotu dělat,“ uvedl Evans.

Obhájce titulu a lídr průběžného pořadí šampionátu Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) startoval první den podle pravidel jako první v pořadí. Na měkkém povrchu tak čistil soupeřům trať, což se projevilo na dosahovaných časech. Navíc měl v pátek dopoledne i technický problém, protože ruční brzda blokovala nejenom zadní, ale i přední kola. Vinou těchto problémů minul Belgičan odbočku na jedné ze zkoušek. Aktuálně je na sedmém místě se ztrátou půl minuty. „Byl to hodně náročný den. Můžete se snažit jako čert, ale co naděláte, když ti za vámi mají lepší podmínky a jsou rychlejší. Udělali jsme první den, co jsme mohli,“ konstatoval Neuville.

Jak dopadne bez hybridu?

S číslem 22 startuje na Polské rallye lotyšský jezdec Mārtiņš Sesks, který startuje s vozem Ford Puma Rally1 ovšem bez hybridního pohonu. Jedná se o zajímavé srovnání se současnými speciály, když si uvědomíme, že hybridní pohon má mít výkonový přínos 100 kW (136 koní). Podle pravidel nemůže jezdec bodovat do hodnocení značek. Šéf týmu M-Sport (Ford) Rich Millener řekl americkému webu DirtFish, co obnáší odstranění hybridního systému z pumy a jaký rozdíl očekává, že to přinese výkon.

Ačkoliv se zdá, že vyjmutí baterie, elektromotoru a veškeré související elektroniky může být složitě. Millener říká, že to pro tým M-Sport ve skutečnosti nepředstavuje z hlediska řízení vozu zásadní rozdíl. „Upřímně řečeno, je to pro nás velmi malá změna. Hybridní jednotka je efektivně nahrazena balastním blokem a nebude mít sací kanály na boku vozu. Všechno ostatní, co uvidíte, bude vypadat skoro stejně. Je jednodušší, když se v servisu nemusíme soustředit na všechny záležitosti týkající se hybridní bezpečnosti. Je tam zátka, kde by hybridní hřídel šel do zadního diferenciálu a poháněl auto, ale část chlazení hybridního systému, potrubí, jsme nechali, protože ho potom převádíme na hybrid,“ říká Millener.

A jak bude vypadat výkon tohoto vozu přímo na trati? „Má větší výkon než speciály Rally2, ale lepší ovladatelnost a odpružení. Ovšem menší výkon než hybrid Rally1. Jsem si jistý, že se bude pohybovat za vozy Rally1 a před Rally2,“ domnívá se Millener a dodal: „Myslím si, že na rychlejší rallye máte tendenci používat hybrid o něco méně, protože neustále jezdíte na vyšší koncové rychlosti. Hybrid můžete využít spíše při vyjíždění z pomalejších zatáček. Myslím, že největším faktorem v Mārtiņšově případě bude jeho zkušenost v autě, kterou získá v průběhu soutěže.“

Reinstalace hybridu je jednoduchý proces, zejména proto, že tým M-Sport odebere pouze to nejnutnější pro Polsko. Millener doufá, že Sesksovo představení povzbudí ostatní, aby se vydali cestou bez hybridů. Jednoduchost odstranění a opětovné instalace systému je z pohledu Millenera důležitá, protože vystouzpení Seskse v Polsku ukáže potenciálním zákazníkům, že je možné koupit si vůz nejvyšší specifikace Rally1 a provozovat jej v obou specifikacích.

Průběžné pořadí (po RZ8 z RZ19)

1. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20 Rally1) 59:43,7; 2. Rovanperä, Halttunen (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +1,8; 3. Evans, Märtin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2,0; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +7,5; 5. Sesks, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +7,7; 6. Munster, Loukka (Bel./Ford Puma Rally1) +21,3; 7. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +29,8; 8. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +32,3; 9. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +2:15,6; 10. Kajetanowicz, Szczepanika (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +2:24,5; 11. McErlean, Fulton (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) +2:37,8; 12. Virves, Lesk (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +2:39,5; 13. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Citroën C3 Rally2) +2:42,9; 14. Loubet, Pascaud (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +2:45,6; 15. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +2:48,8; 16. Joona, Hussi (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +2:57,4; 17. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +2:57,4; 18. Linamäe, Morgan (Est., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +3:01,8; 19. Greensmith, Anderssaon (Brit. Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +3:06,2; 20. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +3:11,4; … 22. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +3:48,4; 36. Černý, Krajča (ČR/Ford Fiesta Rally) +11:28,9; 41. Tänak, Järveoja (Est./Hyndai i20 Rally1) +1:09,38,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Polské rallye

Sobota 29. 6. – 8.30 RZ9 (18,50 km), 9.45 RZ10 (19,90 km), 10.35 RZ11 (22,40 km), 13.25 RZ12 (2,50 km), 16.00 RZ13 (18,50 km), 17.15 RZ14 (19,90 km), 18.05 RZ15 (22,40 km). Etapa celkem 124,10 km.

Neděle 30. 6. – 9.00 RZ16 (20,80 km), 10.05 RZ17 (10,73 km), 12.20 RZ18 (20,80 km), 14.15 RZ19 (10,73 km). Etapa celkem 63,06 km.