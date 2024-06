Polská rallye po 2. dnu: Rovanperä nemá dostatek poznámek, ale vyhrává

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Na sobotu naplánovali organizátoři sedm rychlostních zkoušek v celkové délce 124,1 kilometrů. Dopoledne proběhly čtyři včetně supererzety, následoval servis a odpoledne další tři měřené úseky. Kolem trati zavlály opět červené vlajky signalizující zastavení rychlostní zkoušky, ve dvou dnech se tak už stalo celkem pětkrát.

Kalle nemohl být rychlejší

Druhý den začínala soutěž s tímto pořadí na prvních místech – Nor Mikkelsen (Hyundai), Fin Rovanperä (Toyota) +1,8, Velšan Evans (Toyota) +2,0, Francouz Fourmaux (Ford) +7,5 a Lotyš Sesks (Ford) +7,7, sedmý byl lídr šampionátu Belgičan Neuville se ztrátou 29,8 sekundy.

Mikkelsen vydržel na prvním místě jen jednu zkoušku, pak se dostal na první místo Rovanperä, který v průběhu sobotního dne vyhrál šest ze sedmi rychlostních zkoušek. Sám přiznával, že nejel pokaždé úplně nadoraz, protože neměl dostatečnou přípravu. Rovanperä totiž přicestoval do dějiště soupeře jako náhradník za Francouze Sébastiena Ogiera, který boural při seznamovacích jízdách.

Video se připravuje ...

Třiadvacetiletý Fin tak nestihl absolvovat dostatečně všechny seznamovací jízdy. „To nestačí. Mohlo by to být mnohem rychlejší. S touhle přípravou je to tak zatraceně děsivé. Vůbec se mi to nelíbilo, pořád tam byl pátý rychlostní stupeň a nebyl jsem si místy jistý. Není to hezké, ale snažíme se. Druhé průjezdy budou lepší,“ tvrdil Rovanperä. Odpoledne vyhrál všechny tři měřené úseky, ale na prvním místě má k dobru jen 9,2 sekund. „Celý den jsem se snažil co nejlépe. Odpoledne bylo příjemnější. Poslední den bude náročný kvůli poznámkám,“ které nejsou kompletní,“ prohlásil Rovanperä.

Pronásledovatelé nejsou daleko

Mikkelsen dorazil do cíle poslední erzety se spoustou zeleně trávy visící z jeho auta, což naznačuje, jak tvrdě se snažil získat vedení. „Měli jsme dobrou etapu, snažil jsem se. Tempo je vysoké, hodně se snažíme. Pneumatiky dostal zabrat především při prvních průjezdech. Trochu opatrný jsem začal být až v posledních třech nebo čtyřech zatáčkách,“ prohlásil Mikkelsen na konci dne.“

Třetí Elfyn Evans se po jedenácté erzetě ocitl na druhém místě pouhou desetinu sekundy za Rovanperou, ale na třinácté erzetě měl defekt pravého zadního kola a do cíle si přivezl ztrátu 8,9 sekundy. Po sobotním programu ztrácí na první místo 16,1 sekundy. „Byl to dobrý den, ale po defektu na třinácté zkoušce jsme už neměli žádnou rezervu. Zkusili jsme, co jsme mohli a takové věci se zkrátka na rallye stávají,“ uvedl Evans.

Na pátém místě se zatím drží lotyšský jezdec Märtinš Sesks, který debutuje za volantem speciálu Rally1 a navíc jede s vozem Ford Puma Rally1, který není vybavený hybridním pohonem. Na pátém místě ztrácí 58,2 sekundy, ale nemůže bodovat v hodnocení značek. „Dopoledne jsem se sebou nebyl spokojený, mnoho malých chyb a říkal jsem si, že se do toho musím dostat. Odpoledne už to bylo celkem v pořádku. To je vše, co k tomu můžu říct,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý Seskš.

Pouhou desetinu sekund\y za ním je vedoucí jezdec světového šampionátu Thierry Neuville (Hyundai i20 N REally1). „Jízda byla dobrá, ale minul jsem při brzdění jednu zatáčku. Auto nešlo zatočit, ztratil jsem tam dobrou sekundu. Kromě toho nebyl žádný problém. Měli jsme správné pneumatiky a užili si to,“ prohlásil belgický pilot.

Video se připravuje ...

Co dělat s diváky?

Šéf polské rallye Jarosław Noworól nastínil plány na zvládnutí bezpečnostních problémů. Předseda organizačního výboru v rozhovoru s DirtFish řekl, že na silnicích bude policistů ve snaze omezit rušivý element, který odhadl na přibližně deset procent z celkového počtu fanoušků.

„Byli jsme připraveni s více než sedmdesáti velkými diváckými zónami. V pátek použili polovinu z nich a viděli spoustu diváků, devadesát procent stálo správně, zbývající ovšem nikoliv. Díval jsem se v dispečinku rallye a viděl lidi, kteří stáli na špatných místech před příjezdem prvního auta. Snažíme se s nimi pracovat, ale z lesů přicházejí další. Doufám, že poblíž vozu bezpečnostního delegáta FIA Michèle Moutonové bude speciální policejní auto. Mluvili jsme také s veliteli bezpečnostních stupňů, abychom do těchto obtížných míst postavili ty nejlepší bezpečnostní komisaře,“ vysvětloval šéf polské soutěže.

Současně popřel, že by to byla nedostatečná příprava ze strany polských organizátorů a dodal: „Když mluvím s Michèle Moutonovou, říká, že toho máme víc než dost. Například na zkoušce Stańczyki (29,4 km) bylo 290 bezpečnostních komisařů. Nevím, co mám dělat. Komunikace s estonskými a českými diváky je pro nás velmi obtížná a doufáme, že naši diváci nám pomohou s rozhovorem s lidmi, protože jsou na rychlostních zkouškách. Posledních šest měsíců jsme mluvili s fanoušky a snažili se je vzdělávat prostřednictvím sociálních sítí, televize a polského mistrovství,“ dodal Jarosław Noworól.

Průběžné pořadí (po RZ15 z RZ19)

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 2:00:44,0; 2. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20 Rally1) +9,4; 3. Evans, Märtin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +16,1; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +37,0; 5. Sesks, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +58,2; 6. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +58,3; 7. Munster, Loukka (Bel./Ford Puma Rally1) +1:24,5; 8. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:41,9; 9. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +5:46,5; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +6:12,8; 11. Virves, Lesk (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +6:15,9; 12. McErlean, Fulton (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) +6:39,8; 13. Loubet, Pascaud (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +6:40,5; 14. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Citroën C3 Rally2) +6:49,6; 15. Linamäe, Morgan (Est., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +7:05,9; 16. Joona, Hussi (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +7:15,9; 17. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +7:17,6; 18. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +7:22,5; 19. Greensmith, Anderssaon (Brit. Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +728,2; 20. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +7:46,8; 21. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +9:36,7.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Polské rallye

Neděle 30. 6. – 9.00 RZ16 (20,80 km), 10.05 RZ17 (10,73 km), 12.20 RZ18 (20,80 km), 14.15 RZ19 (10,73 km). Etapa celkem 63,06 km.