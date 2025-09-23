Porsche 911 naruby končí. Subaru stoplo výrobu modelu, s nímž se Colin McRae dostal na výsluní
Subaru po 36 letech ukončilo výrobu modelu Legacy. Tento vůz pomohl značce ke globálnímu úspěchu nejen v rallye, poslední generace se však prodávala jen ve Spojených státech.
Subaru oficiálně ukončilo výrobu modelu Legacy po 36 letech existence, a to 12. září 2025. Tehdy sjel z výrobní linky v Lafayette v Indianě poslední sedan. Finální exemplář v barvě Magnetite Gray s 2,5l boxerem a pohonem všech kol symbolicky uzavřel kapitolu jednoho z nejdůležitějších modelů v historii japonské značky.
Legacy se pro Subaru stalo převratným vozem a založilo několik klíčových tradic značky. Hned na začátku své kariéry model prokázal své schopnosti v rámci spektakulárního reklamního triku, kdy Subaru poslalo čtyři speciálně připravené Legacy RS přímo z tokijského letiště Narita do americké pouště. Tým 100 zaměstnanců a inženýrů tam stanovil rychlostní rekord, který platí dodnes - 100.000 kilometrů při průměrné rychlosti 222 km/h v kategorii FIA pro motory 1,5 až 2,0 litru.
Úspěch se dostavil i v motorsportu. Colin McRae v roce 1993 dosáhl svého prvního vítězství ve WRC právě s Legacy RS, vybaveným dvoulitrovým motorem s přeplňováním. Toto vítězství zahájilo sérii úspěchů, které Subaru dovedly až k vítězstvů v poháru konstruktérů v rallye.
Legacy také dalo vzniknout jednomu z nejúspěšnějších modelů Subaru, který nese jméno Outback. V roce 1995 dostalo kombíkové legacy výbavovou úroveň s plastovým obložením, velkými mlhovými světly a hlavně zvýšenou světlou výškou. Dnes bychom mu tedy říkali crossover, tehdy to zkrátka bylo zvýšené kombi, přičemž totéž o něco později nabídlo Volvo či Audi. Recept byl natolik úspěšný, že se z pouhé verze stal samostatný model, který dnes představuje jeden ze základních pilířů nabídky značky.
Čtvrtá generace legacy přinesla přeplňovaný 2,5l boxer s výkonem 250 koní, který byl dostupný s pětistupňovým manuálem jak pro sedan, tak kombi. Vrcholem této generace se však stala verze Spec.B s třílitrovým plochým šestiválcem a řadou sportovních doplňků ve stylu WRX. Našla si příznivce mezi nadšenci hledajícími alternativu k běžným rodinným sedanům.
Subaru také v legacy i outbacku dlouho nabízelo šestiválcový boxer, nejprve s objemem 3,0 a později 3,6 litru. Mimo značku Porsche tak bylo legacy jedním z mála aut, natož běžných rodinných modelů, s plochým šestiválcem. Byl umístěný, stejně jako motory ve většině ostatních subaru, podélně před přední nápravou; odtud přezdívka „Porsche 911 naruby“.
Tento motor byl k mání do roku 2019, kdy skončila šestá generace. Ta také byla poslední, která se nabízela vedle USA i v domovském Japonsku a v Austrálii; poslední, sedmá generace už měla jen čtyřválce, vyráběla se v Indianě a nikam mimo Spojené státy se oficiálně nevyvážela.
Poslední vyrobené Subaru Legacy nebude zachováno jako muzejní exponát, nýbrž bude standardně prodán prostřednictvím dealerské sítě. Model tak po 36 letech výroby, desítkách variant a milionech spokojených majitelů definitivně odchází do automobilové historie.
Zdroj: Subaru, Car & Driver | foto: Subaru, auto.cz | videa: Subaru