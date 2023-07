Porsche Boxster (986): Levná radost, drahá starost! Proč si tohle auto (ne)koupit

Letmý pohled do inzerce rychle odhalí, že původní Porsche Boxster je jednou z nejdostupnějších vstupenek do vlastnictví auta německé prestižní značky. Co se ale na začátku jeví jako „dokonalý kauf“, se záhy může rychle změnit v noční můru.

Původní Porsche Boxster z roku 1996 je pro slavnou automobilku z Zuffenhausenu přelomovým modelem. Šlo po mnoha letech o auto nové od základu, které se velmi zasloužilo o to, že značka Porsche přežila do dnešních dnů. Někdejší šéf značky Wendelin Wiedeking se učil u Japonců a po svém příchodu na post šéfa Porsche naordinoval úspornou kúru.

Přípravy na uvedení boxsteru s interním označením Porsche 986 daly sbohem čtyřválci 968 a osmiválci 928 GTS coby posledním mohykánům řady transaxle, tedy s motorem vpředu a převodovkou u zadní nápravy. Tradiční 911 série 993 přežila, ovšem její dny už byly také sečteny, když ji rok po premiéře boxsteru nahradila zbrusu nová generace 996. Ve snaze snížit výrobní náklady byly oba modely technicky a vlastně i tvarově hodně unifikovány. Třeba palubní desky obou aut jsou v zásadě stejné, a to nemluvíme o motoru či zavěšení kol. U 911 to mimo jiné znamenalo přechod od posvátného chlazení agregátu vzduchem ke kapalinovému. Se všemi výhodami a bohužel i nevýhodami. O prvním vodníku 911 ale někdy jindy, nyní se věnujme boxsteru.

Už od čtvrt mega

První boxster dnes představuje patrně finančně nejsnazší cestu k pořízení opravdu sportovního porsche. Když se podíváte i jen do české inzerce, zjistíte, že pojízdné a třeba i pohledově celkem slušné exempláře lze při troše štěstí sehnat i za 250.000 korun. Jistě, první cayenne je ještě levnější (od zhruba 170.000 korun). Jenže to je SUV, navíc technicky spřízněné s VW Touaregem či první Audi Q7. Ano, levnější může být také transaxle 924 nebo 944, ovšem to jsou o dekádu starší auta, která chtějí své. Navíc ceny těchto vozů rychle rostou, takže zachovalé kusy vyjdou na více než čtvrt milionu korun.

Video se připravuje ...

Spolehlivost a spolehlivost

Boxster za tyhle peníze je extrémně lákavou koupí, která se ale může velmi rychle změnit v takřka bezednou kasičku. V tomhle případě tak platí více než jinde, že připlatit si za mladší exemplář v lepším stavu se rozhodně vyplatí. Jenže teď si možná řeknete: Jak to, vždyť boxster se spolu s moderní 911 již léta umísťuje na prvních příčkách statistiky „spolehlivosti“ německé organizace TÜV. Slovo spolehlivost jsem dal do uvozovek zcela záměrně, neboť tyhle žebříčky toho s opravdovou spolehlivostí moc společného nemají. V podstatě vypovídají pouze o tom, jak pečlivě se majitelé konkrétního modelu auta připraví na obdobu české STK. Pokud jste někdy byli s vozem na technické, víte, co vše technik kontroluje. Jinak řečeno, pokud autu selže třeba samočinná převodovka, a je tedy nepojízdné, na stanici technické kontroly TÜV (nebo STK) se vůbec neobjeví, jelikož tam ani nedojede.

Důvod, proč je boxster tak levný, má jádro v poklesu kvality a spolehlivosti, tedy v porovnání s vozy, jež Porsche vyrábělo před jeho uvedením. Čím vás boxster dokáže vytrestat? A na kolik tahle sranda vyjde?

Největší strašák — motor

„Patrně nejvíce problémů souvisí s pohonnou jednotkou,“ říká na úvod Jiří Kotyk z firmy Porška, která se v pražském Braníku na opravy vozů Porsche léta specializuje. „V porovnání s předchozím vzduchem chlazeným boxerem je šestiválec boxsteru M96 konstrukčně jednodušší,“ dodává Kotyk. Třeba mazací soustava. Předchozí vzduchem chlazené motory byly konstruované na nasazení na závodní dráze. Tomu bylo přizpůsobeno mazání s takzvanou suchou klikovou skříní. Olej tak nebyl umístěn ve spodním víku motoru, ale v externí nádrži vedle něj (u 911 v pravém zadním podběhu). Ani při extrémních odstředivých silách tak nedocházelo k odlévání oleje, což obecně zhoršuje funkci mazání. Motor M96 boxsteru má mazání stejné jako běžné agregáty. Dokonce ani na pohled předimenzovaný systém čerpání oleje se čtyřmi čerpadly nezabrání jeho odlévání v rychle projížděných zatáčkách na okruhu. A motor, který není mazán, se rychle zadře.

Pokud máme zmínit problémy, zejména ty fatální, tak jeden z těch dražších představuje prasklý válec (válce) bloku motoru. Ten je hliníkový se zalitými vložkami z kompozitu, čemuž se u Porsche říká Lokasil. „Když válec tvořený vložkou spolu se stěnou v hliníkovém bloku praskne, dojde k průniku chladicí kapaliny do něj, což je pro motor konečná,“ vysvětluje Kotyk. Příčinou jsou pnutí vzniklá nevhodnou technologií výroby. Oprava se provádí nahrazením lokasilové vložky litinovou, přičemž při tom se praskliny v hliníkové stěně buď zavaří, nebo se udělá vložka tak silná, že zcela nahradí původní konstrukci. „Litinové vložky se do hliníkových kulatých otvorů v bloku lisují za tepla, přičemž vyjdou asi na 20.000 korun. Problém je, že při tak rozsáhlé opravě se mění celá řada dalších dílů, takže konečný účet zní minimálně na částku 150.000 korun. Právě takové peníze by měl mít každý kupující levného boxsteru v rezervě,“ upřesňuje Kotyk.

Ne všechno je drahé

Překvapivě levné na opravu jsou naopak praskající cívky zapalování. „Závada se projevuje zprvu občasným vynecháváním motoru za vlhka. K obávanému zhroucení jádra katalyzátoru vinou nespáleného paliva ve výfuku ale běžně nedochází,“ vypráví své zkušenosti se servisem Jiří Kotyk z Poršky. Za jednu cívku zaplatíte v Poršce asi 1000 korun a cívek je šest.

Specifické jsou na motoru M96 rozvody. Každá řada válců má vlastní řetěz. „Válce jeden až tři jej mají vpředu, zbylé vzadu, tedy u setrvačníku,“ upřesňuje Kotyk. Oba řetězy však nepohání přímo klikový hřídel, ale takzvaný vložený, který je umístěný pod klikou a poháněn od ní krátkým řetězem. Další dva kratší řetězy propojují vačkové hřídele v každé z hlav. „Slabinou rozvodů je ložisko vloženého hřídele. U původního boxsteru (recenzované řady 986) jej lze vyměnit na autě, přičemž to vyjde asi na 3500 korun. Ideální je, pokud se to spojí s výměnou spojky,“ upřesňuje Kotyk.

Hlídejte si chlazení

Auta s motorem před zadní nápravou a s chladičem vpředu mají v principu velmi objemnou chladicí soustavu. V případě boxsteru pojme 17 litrů, ideálně originální jasně oranžové kapaliny. Je trochu neuvěřitelné, že Porsche neudává její interval výměny. V praxi se tak spoléhá na doporučení specializovaného servisu.

Dlouhé potrubí také usnadňuje zavzdušnění chladicího okruhu. Pokud k tomu dojde, motor se může lehce přehřívat, což vzhledem k jeho hliníkové konstrukci může mít nedozírné následky.

Vzhledem k podélnému uložení motoru před zadní nápravou má uživatel přístup k náplním přes zadní zavazadelník. Tady najde modul s měrkou motorového oleje, nalévacím hrdlem pro olej a expanzní nádobu s modrým víčkem. Na ní najdete rysku pro maximum a minimum, kde lze množství kapaliny zkontrolovat.

Kvalita stále je

Zatímco zejména spolehlivost motorů je diskutabilní, zbytek vozu je udělán vcelku kvalitně a solidně. Boxster 986 se vyráběl výhradně s plátěnou stahovací střechou. Ta je podle Jiřího Kotyka vyřešena velmi dobře, přičemž k jejímu ovládání stačí jeden elektromotor. Pokud do kabiny proniká vlhkost, bývá to nejčastěji ve spoji mezi střechou a rámem čelního skla v místě okna dveří. „To se častěji týká špatně opravených aut, například po nehodě,“ dodává Kotyk. A právě na ty by si měl dát kupující ojetého boxsteru vůbec největší pozor.

Životnost podvozku je také nadprůměrná. Zavěšení předních kol modifikovaného McPhersonu má spodní rameno dvoudílné. Šikmá část je přišroubována do příčné části. Prvně jmenovaná vyjde v aftermarketu asi na 4000 korun, coby originální ale na přibližně 12.000 korun a obsahuje pouze silentblok. Příčné rameno má kromě silentbloku také čep, který je největší slabinou, když běžně vydrží tak 200.000 km.

Karoserie zaslouží uznání za ochranu proti korozi. Pokud už něco rezne, bývají to šrouby na motoru a různé technologické díly podvozku. Děje se tak zejména u aut provozovaných celoročně.

Dle Poršky jsou největším problémem těchto aut různé neodborné servisní zásahy a špatně provedené opravy. Holt vlastnictví porsche něco stojí, což platí také o servisu. Výhodou je relativně velké množství specialistů, takže nemusíte jezdit do často předraženého autorizovaného servisu. Kromě Poršky zmíníme Flat six či Jana Sedláčka, dvorního mechanika českého Porsche klubu. Ani pro díly nemusíte do autorizáku či k obecným prodejcům. Ze specializovaných prodejců je asi nejlepší web porsaky.cz.

Hodnocení motorů

2.5 (150 kW): Základní motor nabízený do roku 1999. Právě s ním pořídíte boxster nejlevněji. K pověstné dynamické jízdě potřebuje otáčky a ani v nich to není žádný dravec. Kritiku jízdních výkonů si boxster s tímto agregátem odnášel již v dobách, kdy byl nový. S motorem 2.5 se navíc pojila jen pětistupňová převodovka.

2.7 (162/168 kW): V roce 1999 nahradil nemastný neslaný dvouapůllitr o 0,2 litru větší šestiválec. S ním je už jízda mnohem zajímavější, také zásluhou šestistupňové převodovky. Když boxster, tak s tímto motorem.

3.2 (195/191 kW): Spolu s větším agregátem 2.7 dorazila v rámci technické modernizace v roce 1999 také sportovnější varianta Boxster S. Tu poháněl výhradně největší z šestiválců o objemu 3,2 litru. V tomto případě je dynamika již bez výhrad, spolehlivost je dle některých zdrojů lepší než u dvou menších motorů. Současně ale bývá Boxster S nejdražší.

Plusy

Vynikající a opravdu sportovní jízdní vlastnosti

Přesné řízení

Tuhá karoserie

Vynikající ochrana proti korozi (tady Porsche neslevilo)

Nezvykle příznivá cena

Sedadla

Vzhled

Dynamické motory 2.7 a 3.2

Vždy šestiválec

Dobře vyřešený mechanismus ovládání plátěné střechy

Stále je k sehnání většina náhradních dílů

Síť specializovaných servisů

Minusy