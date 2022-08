Porsche neuhlídalo fotky 911 GT3 RS! Bude skutečně agresivní

Není to tak dávno, co jsme psali o datu premiéry nové 911 GT3 RS vycházející se stávající generace 992 ikonického modelu od Porsche. Proběhnout má online, a to již tento týden ve středu, tedy 17. srpna 2022. Automobilce se však nepodařilo uhlídat první fotky auta.

Fotky sice nemají valnou kvalitu, ale pro základní představu bohatě stačí. Nová generace 911 GT3 RS dostala výrazně agresivnější vzhled, který charakterizuje především masivní dvojité křídlo na zádi s uchycením shora. Pod ním je ještě na víku motorového prostoru výrazná odtrhová hrana. Kompletně přepracovaný je zadní nárazník s centrální dvojicí koncovek výfuku a výraznými křidélky za zadními koly.

Podobná křidélka se nachází také za těmi předními, přičemž v blatnících nad nimi zůstaly výdechy po vzoru předchozí generace. Agresivněji tvarovaný je také přední nárazník a pomyslné nozdry v přední kapotě výrazně narostly. Na některých fotkách jsou rovněž vidět podélně situované výstupky na střeše, které mají za úkol upravovat proudění vzduchu.

Červená kola zřejmě budou magneziová, což by mohlo znamenat, že se díváme na 911 GT3 RS vybavenou balíčkem Weissach Pack. Uvnitř je pak vidět karbonový dekor a bohaté užití Alcantary. Na tříramenném volantu se mezi jednotlivými rameny nachází čtveřice kulatých voličů, jež slouží k nastavení chování vozu. Co přesně ovládají, není z fotek s nízkým rozlišením zřetelné.

Jak už dříve řekl šéf divize Porsche GT, Andreas Preuninger, o pohon novinky se bude starat čtyřlitrový plochý šestiválec o výkonu přibližně 378 kW (514 k). Pro srovnání, 911 GT3 produkuje 375 kW (510 k) a verze RS předchozí generace 991.2 ze sebe dostávala 383 kW (520 k). Vzhledem k zaměření na okruhové nasazení má být výhradně dostupná sedmistupňová převodovka PDK, zatímco manuál zůstane k dispozici pouze pro 911 GT3.

Na lepší fotky a bližší informace se můžeme těšit již za dva dny.