Barevná historie Porsche: Vzniklo přes 500 unikátních kombinací

Ulice jsou plné unifikovaných barev nudných automobilů, i když se v Porsche snaží o zpestření silnic. Vedle sebe by se vešlo přes pět stovek rychlých exemplářů s originálním lakem.

Automobiloví obchodníci dobře vědí, že zvolená barva vozu má obrovský dopad na subjektivní reakce lidu. Každý má jiný vkus, přesto odborníci našli určité souvislosti vnímání nabízeného produktu. Marketingoví profesionálové postupují podle scénářů, kde modrá připomíná bezpečí, červená evokuje odvahu, žlutá je štěstí a radost, zatímco stříbrná zastupuje technologickou nadřazenost spojenou s dávkou elegance.

Stručný úvod do reklamy odhaluje principy uvádění sportovních vozů ve světlých barvách, zatímco výrobci usedlejších variant upřednostňujících technologický náskok před buzením emocí inzerují své zboží v konzervativních odstínech stříbrné, potažmo šedé. Toyota prosazuje neutrální novinky, kdežto Porsche provokativně zahrne do akce oslňující konfigurace otáčející hlavami kolemjdoucích.

Oficiální webová stránka Porsche obsahuje kvanta propagačních fotografií, ne nadarmo jsou série 718 a 911 zachycené v jarních odstínech Lava Orange, Miami Blue anebo Racing Yellow, kdežto serióznější Panameru či Cayenne člověk najde spíše v neutrální šedé Volcano Gray, respektive tmavě modré metalíze Night Blue Metallic.

Současný stav barevné palety

Zákazníci kupují především neutrálně vyhlížející automobily bílé, černé, šedé a stříbrné barvy. Poslední průzkum americké společnosti Axalta Coatings Systems z roku 2016 ukázal, že tyto čtyři druhy lakování představovaly 73 % všech aut dodaných jednotlivcům ze Severní Ameriky. Červenou alternativu chtělo 10 % platících a modrou na šestém místě vylosovalo 8 % faktických zákazníků.

Šestice jmenovaných úprav zastoupila 91 % prodejů všech nových aut, zbytek do stovky zůstal na extravagantní pokusy zeleného, žlutého, oranžového nebo jinak poutavého vyhotovení. Stejný trend platí pro Porsche, které prostřednictvím konfigurátoru umožňuje svobodnou volbu jednu z pětadvaceti barev napříč všemi modely.

Méně nápadité kombinace nestranných provozovatelů končí nejčastěji výběrem pastelové bílé, nebo černé. Kromě palety White Metallic, Black Metallic, Volcano Grey, Agate Grey, Meteor Grey, Rhodium Silver, GT Silver a Chalk se německá lakovna snadno umí přeorientovat na červené či modré experimenty prostřednictvím Guards Red, Carmine Red, Burgundy Red, Graphite Blue, Night Blue, Miami Blue, Biscay Blue a Moonlight Blue. Největším poutačem zraků je pak svítivá nabídka Lava Orange, Miami Blue a Racing Yellow.

Sběratelská komunita přistupuje k barvám zcela opačně, méně kusové exempláře světle modré či krvavě rudé karoserie jsou exkluzivním zbožím, které vystupuje z davu šedých myší. Houf přehlédnutelných specifikací vznikl přirozenou cestou a stav převahy neutrálních Porsche má přinejmenším čtyři racionální opodstatnění: Ne každý z provozovatelů chce křičet do světa, že má na ikonický sporťák. Dalším teoretickým důvodem obecně přijímané usedlosti je kompromis – auto si nekupuje jeden člověk bez vědomí druhého a většinou polovička něžného pohlaví potřebuje také dávku kompromisu, tím pádem si nárokuje schválení barvy. Třetím faktorem je potenciál dalšího prodeje, protože černé auto má šanci držet cenu než světle modré, které po roce vyjde z módy. Neopomenutelným prvkem je také všestrannost, když někdo nemá odvahu navštěvovat operu v oranžovém Caymanu.

Pohledem z druhé strany barikády mají výhody i odvážné kreace. Prvním plusem můžeme jmenovat jedinečnost, protože originálů je málo a většinou nakonec vždy dostanou slušnou porci uznání vedle stejně rychlého, ale nezajímavého kolegy. Určité názory neopomíjejí nostalgickou hodnotu výstředního lakování, ačkoliv k postupujícímu věku se černá zřejmě hodí lépe než nevybouřená ostře zelená připomínající anarchické myšlení postpubertálního motoristy. Třetím pozitivem je dávka nezapomenutelnosti, jelikož paměť si lépe vybaví fialovou Carreru než nevýrazné cosi s hlasitými výfuky. Do čtveřice chybí ještě rozumně podpořená bezpečnost, když sama stuttgartská automobilka počátkem 70. let předpokládala, že sportovní vozy by se měly prodávat pouze v jasných barvách, aby byly na cestách zřetelně vidět. Kvůli tomu se snad měla přestat aplikovat šedá Slate Grey a béžová Sand Beige.

Když má zákazník jiný vkus

Porsche takticky naslouchá klientům, slovo platícího jedince má cenu zlata, tím pádem může budoucí majitel zasahovat do věcí zdánlivě nemožných. Standardní barevná nabídka je první stupeň sériového portfolia, druhý level představuje individuální přístup automobilky ochotné namíchat do stříkací pistole prakticky jakoukoliv barevnou kombinaci prostřednictvím individualizačního programu Paint to Sample (PTS).

Aplikace PTS zvyšuje aktuální prestiž. Co například tyrkysová provede s oceněním vozu za dvě dekády teď nikdo neví, nicméně dlouhodobé zkušenosti naznačují, že s velkou pravděpodobností poroste respekt vůči troufalému majiteli i jeho ozařujícímu Porsche. Samostatnou kapitolou jsou barevné kopie závodních speciálů historie značky, světle modrá z reklamy na Gulf, nebo oranžová reprezentující Jägermeister jsou osvědčenou volbou a potažením správných modelů rázem vzniká moderní připomínka nejlepších časů motorismu.

Souhrnným nadhledem lze konstatovat, že žádná z divokých barev nepředstavovala dlouhodobý prodejní úspěch. Díky bohu za excentrické osoby toužící připoutat všechnu publicitu, bez nich by vývoj lakování Porsche neměl desetileté moderní trendy. Po roce 1950 lákaly pastelové odstíny jako Auratium Green, Lago Green Metallic, Radium Green, Adria Blue nebo jednoduchá oranžová. Celá 60. léta pokračovalo zelené šílenství doladěné ještě nápaditějšími volbami Leaf Green, Gold Green, Sea Green, Crystal Blue, Pastel Blue, Champagne Yellow či Blood Orange. Následovala divoká dekáda charakteristická barvami Rose Red, Magenta, Conda Green, Daphne Green, Lime Green, Jade Green, Ravenna Green, Signal Green, Viper Green, Acid Blue, Arrow Blue, Gulf Blue, Aubergine, Royal Purple, Light Yellow, Signal Yellow, Talbot Yellow, Tangerine, respektive Continental Orange. V 80. letech se vrátil konzervatismus prostřednictvím decentnějších verzí Granite Green Metallic, Glacier Blue, Minerva Blue, Lime Yellow, Bamboo Beige, Caramel Brown a Nougat Brown Metallic. Po klidu před bouří opět zájemci mohli vybírat pořádné kreace, protože Porsche uvolnilo možnost laku Raspberry Red, Coral Red Metallic, Rubystone, Mint Green, Murano Green, Signal Green, Turquoise Blue, Riviera Blue, Horizon Blue Metallic, Iris Blue Metallic, Tahoe Blue Metallic, Amaranth Violet, Amethyst Metallic, Viola Metallic, Speed Yellow, Pastel Yellow. Přelom tisíciletí přinesl opět umírněné tendence pomocí Orient Red Metallic, Malachite Green, Wimbledon Green, Azure Blue Metallic, Violet Chromoflair, Fayence Yellow, Speed Yellow, Nordic Gold, Orange Metallic i Orangerot, Signal Green. Posledních 10 roků asi nejlépe vystihují Aqua Blue Metallic, Racing Yellow, Miami Blue, Lava Orange, Sand Yellow, Malachite Green a Ipanema Blue Metallic.

Historie pamatuje přes 500 barev aut značky Porsche

Vyčerpávající soupis nejzajímavějších barev za posledních 70 let asi způsobil bolest hlavy, ačkoliv výše stojí jen drobná hrstka celkové nabídky. Porsche možná vystihují výkon boxeru za posádkou a vyvážené jízdní vlastnosti, ovšem jsou to neměnný styl a dodávané barvy karoserie, které dotváří formu absolutní výjimečnosti. Uskupení Porsche Club of America vnímá přidanou hodnotu speciálního lakování stuttgartských brouků a aby členové fanouškovského spolku zdůraznili ansámbl nabízených odstínů, vytvořili rozsáhlý katalog pestrých možností úprav vnějších materiálů.

Sumář možných barev laků nese název Rennbow, aktuálně obsahuje fantastických 504 odlišných variant doprovázených senzačním počtem cca 4 300 ilustračních fotografií, proto je dekádová přehlídka cizích názvů pouze náznak veškerých možností lakýrníků v Zuffenhausenu.

Procházení fanouškovské databáze usnadňuje filtrování podle roku, barvy a modelu vozidla. Počáteční čísla zásob jistě budou růst, archiv se stane obrovskou zásobárnou inspirace, či zdrojem širého obdivu.

Každé zbarvení na webu rennbow.org má svou vlastní stránku spojenou s konkrétními automobily a dotčenými roky produkce. Samozřejmostí evidence jsou detailní data například o roku použití, také jsou k přečtení související kódy, můžeme vidět vzorník, doplňující komentář a vysvětlení vzácnosti zařazeného laku.