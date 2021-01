Porsche poodhaluje novou verzi Taycanu, dorazit má brzy

Modelová rodiny Porsche Taycan by se již brzy měla dočkat dalšího přírůstku.

Rozšíření nabídky modelové rodiny Porsche Taycan oznámila německá prémiová automobilka prostřednictvím svých sociálních sítí, na které nahrála tradičně tajemný snímek s koncovými světly čtyř vozů a přidala jednoduchý příspěvek „nový přírůstek do rodiny“.

Snímek bohužel neodhaluje prakticky nic nového. Nový model, který by se měl představit již brzy, na něm stojí vedle již dříve představených verzí Taycan 4S, Turbo a Turbo S. Automobilka nám tak bohužel nenechala ani náznak informací, co bychom měli očekávat.

Jednou z nejčastějších spekulací je však možnost uvedení základního modelu na globální trhy. Porsche totiž v minulém roce představilo základní Taycan RWD, který se však stal exkluzivní záležitostí pouze pro čínský trh. A právě to by se mohlo již brzy změnit.

Pokud by se tyto spekulace potvrdily, pak by se měla nabídka Taycanu rozrůst o nový model s elektromotorem pouze u zadních kol, výkonem 300 kW (408 k) a baterií s kapacitou 79,2 kWh, která by měla zajistit čistě elektrický dojezd cca 414 kilometrů dle NEDC. Tedy ve standardní verzi.

Taycan RWD by totiž mělo být možné vylepšit volitelným paketem Performance Battery Plus, který zvýší výkon na 350 kW (476 k) a dojez až na 489 km (dle NEDC). Bez ohledu na verzi se však akcelerace z 0 na 100 km/h pohybuje vždy v čase 5,4 sekundy a maximální rychlost je 230 km/h.

Na základní model to nejsou úplně marné parametry. Zákazníci by se navíc měli dočkat i nižší ceny ve srovnání s modelem 4S, který je v současnosti na globálních trzích základem nabídky modelu Taycan. Pokud se ale podíváme na čínský trh, pak se stále nedá počítat s tím, že by základní Taycan dokázal cenově porazit například Teslu Model S Performance nebo Long Range. Na detaily si však budeme muset ještě chvíli počkat.