Kolik zrychlení 0-200 km/h po sobě zvládne elektrický Taycan? Více než řidič, říká Porsche

Dlouho očekávané elektrické Porsche se po nesčetném množství upoutávek minulý měsíc konečně ukázalo v celé své kráse. Model Taycan už prozradil základní technické parametry jednotlivých verzí, včetně tolik očekávaného zrychlení, maximální rychlosti i dojezdu.

Jen připomeňme, že nejvýkonnější verze Turbo S disponuje při kombinaci funkcí overboost a launch control výkonem až 560 kW. Akcelerace z klidu na stovku trvá pouze 2,8 sekundy a pokračovat můžete na 260 km/h. Jsou to parádní parametry, ale ani se slabší verzí Turbo se neztratíte – výkon 500 kW, zrychlení na stovku jen o 0,4 s pomalejší a dojezd dokonce vyšší (412 vs. 450 km dle metodiky WLTP).

To všechno jsou krásná čísla, jak ale víme, v případě elektromobilů bývají často problémem limity samotné techniky. V praxi to znamená, že elektrický vůz sice nabídne opojné zrychlení, jízda na delším závodním okruhu už by ale mohla být problémem, protože technika jednoduše začne „vadnout“. Porsche nás ale ujišťuje, že to rozhodně není případ nového Taycanu. Jeho hlavním limitem je prý samotný řidič.

O tématu se v rozhovoru rozpovídal Ingo Albers, šéf vývoje podvozků Porsche: „Řidič se unaví dříve než auto. Jedním z našich důležitých cílů byla opakovatelnost maximálního výkonu. Můžete akcelerovat tak často, jak jen budete chtít. Určitě více než desetkrát,“ vysvětluje Albers. „Pokud budete pětadvacetkrát zrychlovat z klidu na 200 km/h, jistě budete unavenější než samotné auto.“

Uvidíme, jestli se Porsche podařilo najít nějakou páku na okruhové problémy elektromobilů. Už víme, že Taycan v ostrém tempu zvládne legendární okruh Nürburgring, kde zaznamenal čas 7:42 s, což je rekord mezi v Německu vyrobenými elektromobily. Vlastní kategorie po vzoru Škodovky možná zní trochu úsměvně, ale pozor: Porsche do boje vyslalo slabší verzi svého elektrického vozu.

Ta silnější, jmenovitě Turbo S, oficiální pokus na Nordschleife zatím nezaznamenala. Je tedy dost dobře možné, že si Porsche schovává ještě nějaké to eso v rukávu. Jak ostatně před časem poznamenal produktový manažer Lukas Kramer, prostor pro zlepšení aktuální časové hodnoty by tu byl.