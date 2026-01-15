Elektrické Porsche Cayenne naživo v Bruselu: Mohutnost nejen vzhledová
Porsche na bruselský autosalon přivezlo nové elektrické SUV Cayenne. Zaujme elegantními bezrámovými okny, avšak exteriér i interiér přinášejí řadu změn, které budou jistě kontroverzní.
Elektrické Porsche Cayenne se představilo před několika týdny a svou výstavní premiéru si odbylo na bruselském autosalonu. Automobilka sice nepřivezla vrcholnou verzi Turbo, která je nejsilnějším porsche historie, ale to nejdůležitější ukázala i představená slabší specifikace.
Z hlediska vnějšího designu asi nejvíc zaujme záď, která oproti dosavadnímu spalovacímu modelu působí výrazně subtilnějším dojmem. Je to jistě výsledkem snahy zmenšit zadní plochu vozu, a tím minimalizovat turbulence a podtlak za jedoucím autem, což je klíčové pro snížení odporu vzduchu, a tedy i dojezd na nabití.
Vystavený vůz postrádá výsuvné aerodynamické „ploutve“ na rozích zadního nárazníku, které jsou specifikem verze Turbo a zejména při vysunutí nemusí být po chuti každému. Pro mě tolik podstatné nejsou – záď se mi dvakrát nelíbí s nimi ani bez nich, je příliš horizontální a nemá osobitý výraz, na rozdíl od přídě.
Beru za kliku a rovnou mě těší bezrámová okna. Dveře jsou jinak poměrně masivní a samozřejmě bude v nabídce servodovírání – tento kousek je má, takže s nimi nemusím třískat.
Interiér působí známým dojmem, ale přesto tu je řada nových řešení. Tím nejvýraznějším je velmi vysoko postavená středová konzole, která je dominantou celého interiéru. Na fotkách tolik nevynikne, ale když sedíte za volantem, je opravdu výrazná. Opěrka pro dlaň, která má řidiči usnadnit ovládání zahnutého centrálního displeje, je zajímavý nápad, ale mohutnost tohoto řešení a jeho trčení do interiéru mi nejsou příliš po chuti.
Vysoký středový tunel je zároveň poměrně hluboký, protože podlaha je reálně plochá, není tu třeba prostor pro převodovku a kardanovou hřídel. Držáky nápojů jsou tak hodně hluboko, stejně jako bezdrátová nabíječka mobilu, která je však aspoň chlazená.
Celý prostor lze uzavřít, což kvituji, a v loketní opěrce se nachází další objemná schránka. K dispozici je i nízký prostor přímo pod samotnou opěrkou pro odložení plochých předmětů. A samozřejmě, středová konzole ve srovnání se spalovacím cayenne trpí exodem tlačítek a přesunem ovládání do centrálního displeje. Zůstaly jen základní ovladače teploty.
Kufr stačí
Kde elektrický cayenne úplně neohromí, je zavazadelník. Jeho rozměry lze nejlépe popsat slovem „stačí“, není to v žádném případě černá díra. Má i úložný prostor pod podlahou, který ale není úplně velký a s uložením rezervního kola rozhodně nepočítejte.
Elektrické cayenne se začne prodávat v průběhu letošního roku, český web značky už má spuštěný konfigurátor. Základní verze o 442 koních má cenu od 2,696 milionu korun, turbo s výkonem 1156 koní přijde na nejméně 4,249 milionu korun.
Autorský text | foto, video: Marek Bednář/Auto.cz