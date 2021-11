Porsche výrazně rozšířilo nabídku laků. Kromě historických barev nabízí i lak na přání

Automobilka Porsche si dlouhá desetiletí zakládá na svém bohatém individualizačním programu, kdy v rámci divize Porsche Exclusive Manufaktur nabízí zákazníkům různé úpravy vozidla přesně podle jejich vkusu. Ostatně í díky této službě se automobilka v roce 2019 chlubila, že stejný vůz vyrobí nanejvýš dvakrát ročně.

Aby však zákazníkům mohla nabídnout ještě větší výběr a pocit exkluzivity, rozšířila nyní automobilka Porsche svůj výběr laků o 160 nových odstínů, které se mnohdy inspirovaly bohatou historií značky. V rámci programu Paint to Sample, dříve známé jako Custom Colour, si tak zákazníci mohou vybrat z mnoha předdefinovaných odstínů, které prošly technickým schválením odborných lakýrníků Porsche.

Příkladem nové nabídky jsou odstíny modrá Maritime Blue, červená Rubystar Red nebo zelená Mint Green. Tyto barvy by měly být dobře známé fanouškům porsche z devadesátých let, neboť zdobily například modely 911 generace 964. Díky rozšíření individualizační nabídky ale nyní mohou tyto barvy zdobit i moderní modely z aktuální nabídky Porsche, vždy však záleží na konkrétní řadě.

Například pro modely z řady 911 a 718 automobilka rozšířila možnosti lakování o 100 nových odstínů. Pro zájemce o modely Panamera, Macan a Cayenne je připraveno 50 nových možností a zájemci o elektrické Porsche Taycan mohou vybírat z 65 nových odstínů.

Nové barvy by se měly v nabídce automobilky objevit začátkem příštího roku, přičemž individuální lakování prodlouží dodání vozu zhruba o tři měsíce. Cena se pak bude odvíjet vždy od konkrétního modelu, například lakování modelů 911 a 718 by se však mělo pohybovat kolem ceny 8.806 eur (cca 226.200 Kč),

Komu by ale nabídka nových odstínů nestačila, může využít program Paint to Sample Plus, dostupný pro vozy řady 911, 718 a Taycan. Díky tomuto programu mohou zákazníci předat odborníkům z Porsche vzorek jakékoliv barvy – ať už se jedná o specifický odstín kabelky, nebo laku na nehty. Vzorek pak bude odeslán do Porsche AG, kde budou provedeny testy využitelnosti odstínu pro lakování vozu. Jen samotné testování odstínu přitom může trvat až 11 měsíců.

Testování odstínu, respektive možnosti lakovat jím auto, je přitom skutečně náročné a rozsáhlé. Technici musí vyzkoušet odstín barvy pod různými typy osvětlení, barvu na různých částech vozu (vyrobených z různých materiálů), zjistit vhodnou sílu lakování, atd. Ještě v rámci testů je tak barva například nanášena na karoserii testovacího vozu.

Pokud by se ukázalo, že požadovaný odstín není vhodný k lakování vozu, ponese náklady za vývoj a testy automobilka. Pokud by ale lakování bylo možné, bude se cena opět odvíjet od modelu. Například u většiny modelů řady 911 a 718 by se cena měla pohybovat okolo 17.612 eur (cca 452.600 Kč).