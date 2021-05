Portugalská rallye po 1. dnu: Tänak vede, Neuville skončil

Součástí sobotní části rallye je sedm měřených testů s celkovou délkou 165,16 kilometrů, které se pojedou na kombinaci písku, kamenitých pasáží a ve vyjetých kolejích. Zejména druhé průjezdy rychlostních zkoušek budou velmi náročné. Klíčem k úspěchu bude opět volba vhodných pneumatik. Měkčí směs znamená více přilnavosti na písčitém povrchu, avšak tvrdší pneumatiky zajistí delší životnost na delších testech a rozbitém povrchu. Součástí etapy budou dva průjezdy erzetou Amarante (RZ11 a RZ14), která je svými 37,92 kilometry nejdelším měřeným testem soutěže.

Gumy, ale proboha jaké?

Všichni jezdci bez rozdílu si první den Portugalské rallye stěžovali na kluzký povrch na tratích pátečních měřených testů. Za všechny to vyjádřil zřejmě nejlépe Velšan Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) charakteristikou pneumatik: „Na tvrdých auto nedrží, měkké zase strašně lítají.“ Jeho týmový kolega Sebastien Ogier doplácel první den na to, že jako vedoucí jezdec šampionátu musel úvodní den soutěže startovat první. Začal jako osmý, ale koncem první etapy, i díky problémům soupeřů, si polepšil na pátou pozici. „Těžko jsem hledal rytmus, strašně to klouzalo. Normálně bývá odpoledne horší, ale tentokrát to neplatilo. Ani nevím, jakou pozici teď mám. Nemyslím si, že jsem dopadl špatně. Je hezké mít v sobotu před sebou nějaká auta. Začátek byl vážně složitý a to nás čeká opravdu náročný víkend,“ řekl Francouz v cíli poslední páteční erzety.

Výborný výkon předvedl tovární jezdec Fordu Gus Greensmith, ale také on se potýkal během dne s obutím své fiesty. Brit doplatil na defekt levé zadní pneumatiky ve třetí zkoušce, kde ztratil 51,2 sekundy. Nebýt toho, určitě by atakoval stupně vítězů v průběžném pořadí. „Chvíli mě to štvalo, protože auto fungovalo naprosto skvěle a dařilo se mi držet dobrý rytmus. Pneumatiky se sice trochu přehřívaly, ale možná jsem byl i tak místy až moc opatrný. Myslím, že musím hodně poděkovat Chrisovi (navigátor Patterson). Pracovali jsme opravdu tvrdě a můj jezdecký posun je zjevný.“

Když hyundai přestal šéfovat

Od první erzety se na prvních třech místech drželi jezdci továrního týmu Hyundai. Po první zkoušce vedl Tänak, kterého po dalším měřeném testu vystřídal Dani Sordó. Tänak se držel za ním na druhém místě, ale na této příčce ho vystřídal po RZ5 Thierry Neville. Vydržel to však jen do RZ7, kde vážně poškodil pravé zadní kolo. „Měl jsem příliš optimistický rozpis. Zkusíme to opravit,“ říkal v cíli zkoušky, ve které ztratil 3:25,9 minuty. Snahu jeho i spolujezdce Martina Wydaegheho sledovali sportovní komisaři. Poškození vozu se však ukázalo značné a na místě nešlo opravit. Neuville musel odstoupit, ale v sobotu by měl podle předběžných informací pokračovat v soutěži. V každém případě tak na svá tři třetí místa z úvodních tří podniků šampionátu nenaváže.

Na sedmé zkoušce měl problémy i v té době vedoucí Sordó. „Zhasl mi motor a auto nešlo nastartovat. Nemohl jsem jet naplno, protože jsem už měl zničené všechny pneumatiky pro tento den,“ vysvětlil Španěl. Z prvního místa se propadl na třetí. Během etapy byl třikrát nejrychlejší v erzetách.

Před něj se dostal Evans (Toyota Yaris WRC), který musel za Neuvillem v RZ7 zpomalit a od časoměřičů dostal náhradní čas. Shodný s vítězem erzety Ogierem. „Celý cen byl o práci s pneumatikami, protože žádná jejich volba nebyla dobrá. Měl jsem celý den pocit, jako bych měl špatně nasazené rukavice. Doufám, že si pro sobotu vyberu správně, abych mohl začít více tlačit. Šest sekund ztráty na prvního je dosažitelných. Nesmíme však zapomínat, že za námi je také pěkná tlačenice,“ řekl Evans.

Bitva nejlepších o sekundy

Z osmi měřených testů vyhrál lídr klasifikace Ott Tänak (Toyota) první den tři zkoušky a do druhého dne vstupuje s převahou šesti sekund. A co říká mistr světa z roku 2019? „Na začátku dne jsem udělal hodiny a zhasl mi motor. V dalších kilometrech jsem se snažil šetřit pneumatiky, ale na kluzkém povrchu to šlo dost těžko. Navíc jsem udělal jeden defekt a ztratil tím pádem jednu pneumatiku. Trochu mě to v dalším průběhu omezilo,“ říkal Tänak.

Estonský jezdec měl zjevně v paměti nepříjemnost z úvodního podniku Rallye Monte Carlo. Tam měl v průběhu jedné rychlostní zkoušky dva defekty a musel odstoupit z pátého místa. „Byl to sakra náročný den a hodně se toho stalo. Trochu si odpočineme a jdeme do toho znovu. Čeká nás ještě hodně složitých kilometrů,“ říkal Tänak v pátek večer.

Pro českého jezdce Martina Prokopa představuje start v Portugalsku premiéru na šotolině se speciálem kategorie Rally2 (dříve R5). Navíc jeho dakarský navigátor Viktor Chytka absolvuje premiéru ve světovém šampionátu. V průběhu pátku končil Pokop čtvrtou erzetu na defektu. Aktuálně je na 26. místě a sedmý v hodnocení kategorie WRC2.

„Byl to náročný den, kdy jsme se oba s Viktorem učili. Zažil tady svoje první rychlostní zkoušky v klasické rallye. Museli jsme zvolit odpovídající tempo, protože si musíme na klasické soutěžit zvykat, jak nám sedí rozpis. Naše Fiona (vůz Ford Fiesta Rally2) fungovala skvěle, ale já nemám s tímhle autem vůbec žádné zkušenosti na šotolině. Nevím, jak přesně s fiestou jet a jak se chová. Navíc jsme zvolili měkké pneumatiky a přitom je šetřit. Máme jich jen osm na celý víkend,“ líčil situaci Prokop.

Výsledky (po 8 ze 20 RZ):

1. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) 1:22:35,0; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +6,0; 3. Sordó, Rozada (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +9,0; 4. Katsuta, Barritt (Brit./Toyota Yaris WRC) +15,4; 5. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +24,0; 6. Rovanperä, Haltunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +28,9; 7. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:02,3; 8. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta WRC) +1:33,5; 9. Lappi, Ferm (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +3:34,9 (1. v kategorii WRC2); 10. Gryazin, Alexandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) +3:37,1; 11. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta Rally2) +3:44,7; 12. Solberg, Johnston (Švéd., Irl./Hyundai i20 R5) +4:02,5; 13. Rossel, Coria (Fr./Citroën C3 Rally2) +5:03,6 (1. v kategorii WRC3); 14. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:07,1; 15. Bulacia Wilkinson, Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2) +5:11,6; 16. Ciamin Roche (Fr./Citroën C3 Rally2) +5:21,3; 17. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 Rally2) +5:30,7; 18. Ingram, Whittock (Brit./Škoda fabia Rally2 evo) +5:57,1; 19. Araújo, Ramalho (Port./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:07,9; 20. Kaur, Simm (Est./Volkswagen Polo GTI R5) +6:10,9; … 26. Prokop, Chytka (ČR/Ford Fiesta Rally2) +7:52,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Portugalské rallye

Sobota 21. května – 9.08 RZ9 (20,64 km), 10.08 RZ10 (22,37 km), 13.24 RZ11 (37,92 km), 15.38 RZ12 (20,64 km), 16.38 RZ13 (22,37 km), 17.54 RZ14 (37,92 km), 20.03 RZ15 (3,30 km).

Neděle 22. května – 8.08 RZ16 (9,18 km), 8.53 RZ17 (8,75 km), 9.38 RZ18 (11,18 km), 11.04 RZ19 (9,18 km), 13.18 RZ20 (11,18 km).