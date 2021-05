Portugalská rallye před startem: Stane se Ogier rekordmanem?

Obhájce titulu Sebastien Ogier vstupuje do Portugalské rallye jako lídr šampionátu. Pokud by zde dokázal vyhrát, stal by se s šesti triumfy nejúspěšnějším v historii tohoto populárního podniku.

Ke druhému letošnímu startu se chystá český jezdec Martin Prokop. Na sněhu finské Arctic rallye dojel na 21. místě, když ho navigoval Michal Ernst. V Portugalsku vedle něj usedne do vozu Ford Fiesta Rally2 jeho dakarský spolujezdec Viktor Chytka. Do soutěže je také přihlášeno celkem osmnáct posádek na vozech Škoda Fabia.

Cesta prachem a šotolinou

Portugalská rallye je součástí světového šampionátu od jeho vzniku v roce 1973. V kalendáři chyběla pouze v letech 1996, 2002 až 2006, 2008 a naposledy minulý rok, kdy musela být kvůli pandemii koronaviru úplně zrušena. Charakteristickým rysem soutěže jsou mračna prachu za každým vozem. Při druhých průjezdech se už tvoří hluboké koleje, ve kterých je spousta kamení. Proslulý je také legendární skok ve Fafe, který uzavírá závěrečnou erzetu. Toto místo už bylo svědkem mnoha dramatických událostí.

Soutěž začíná ve čtvrtek večer (20. května) slavnostním startem v centru malebného města Coimbra. V pátek soutěž zavede posádky do regionu v okolí města Arganil, kde se uskuteční osm rychlostních zkoušek s celkovou délkou přibližně 122,88 kilometrů. Stejně jako v minulých ročnících, i letos bude nejdelším dnem soutěže sobota. V plánu je sedm měřených testů s celkovou délkou 165,16 km, které se pojedou na kombinaci písku, kamenitých pasáží a ve vyjetých kolejích. Zejména druhé průjezdy rychlostních zkoušek budou velmi náročné. Klíčem k úspěchu bude volba vhodných pneumatik. Měkčí směs znamená více přilnavosti na písčitém povrchu, avšak tvrdší pneumatiky zajistí delší životnost na delších testech a rozbitém povrchu. Součástí etapy budou dva průjezdy erzetou Amarante (RZ11 a RZ14), která je svými 37,92 kilometry nejdelším měřeným testem soutěže.

V neděli se uskuteční pět erzet, včetně již zmíněné ikonické rychlostní zkoušky na rychlém a hladkém šotolinovém povrchu v blízkosti města Fafe. Závěrečná erzeta je samozřejmě pojata jako Power Stage a pět nejrychlejších posádek zde dostává od 5 do 1 bonusového bodu ke klasickému bodování. Všechny posádky absolvují celkem 346,26 kilometru měřených úseků rozdělených na 20 rychlostních zkoušek. Vítěz projede cílem ve městě Matosinhos nedaleko města Porto v neděli kolem 14:20 místního času (15:20 středoevropského).

Toyota chce obhájit

V návaznosti na první a druhé místo v nedávném chorvatském podniku vede Toyota Gazoo Racing WRT v pořadí jezdců i továrních týmů. Za vedoucím Francouzem Sebastienem Ogierem je třetí Velšan Elfyn Evans s odstupem deseti bodů. Pátou příčku si drží Fin Kalle Rovanperä se ztrátou 22 bodů na vedoucího jezdce.

Za volantem čtvrtého vozu Yaris WRC bude v Portugalsku opět usedat Japonec Takamoto Katsuta, zařazený do programu Rally Challenge Program týmu Toyota, tentokrát s cílem navázat na tři úspěchy po sobě, kdy se tento jezdec vždy zařadil mezi šestici nejlepších. Tým pokračuje ve vývoji Toyoty Yaris WRC s vylepšeným aerokitem vozu, který byl poprvé k vidění v Chorvatsku. V Portugalsku použijí posádky nový motor, který doznal zlepšení v otázkách výkonu i spolehlivosti.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „V Portugalsku je pravidlem, že povrch může být pro první vozy vyjíždějící ráno dost kluzký. Odpoledne je přilnavost již lepší, ale povrch může být hrubší. V minulosti jsme byli svědky, jak náročné to pro auta i pneumatiky může být. Pro Seba (Ogier) vyjíždějícího první na trať v roli prvního jezdce žebříčku by to mohlo být hodně náročné. Elfyn má trochu příznivější pozici, zatímco Kalle bude mít z této trojice asi nejvíce prostoru postavit se soupeřům. Tým před čtrnácti dny v Portugalsku absolvoval testy, kdy jsme pracovali s novou tvrdou i měkkou směsí obutí od Pirelli a pokoušeli se najít optimální nastavení vozu.“

Sébastien Ogier: „Je skvělé, že se vracíme do Portugalska. Pro mě osobně patří tato rallye k mimořádným. Právě zde jsem v roce 2010 vybojoval první vítězství ve WRC. Portugalsko je také známé jako země s ohromným nadšením pro motorsport a rallye zvláště. Takže tady máme pokaždé úžasnou podporu. Víme, že tentokrát nás pravděpodobně čekají tvrdé podmínky, když budeme v pátek jako první vůz na trati. V Portugalsku může touto roční dobou pršet, v což za podobných situací doufáte. Během testů jsem si docela užil mokra. To znamená, že jsem nové obutí Pirelli pro šotolinu za sucha moc nevyzkoušel. Samozřejmě vím, že chytrá volba obutí a co nejlepší práce s ním bude v této rallye hodně důležitá pro konečný výsledek.“

Elfyn Evans: „Portugalsko je vždy pěkný podnik a už se těším na první šotolinovou akci roku. Sezona začíná čtyřmi zcela odlišnými podniky a čtyřmi odlišnými typy povrchu, na kterých se jede. Stejně jako v předchozích kolech, také v Portugalsku si budeme zvykat na nové obutí. Během předchozích testů se vše zdálo být v pořádku, ale je nutné vzít v úvahu, že během rallye nebudeme moci využít tolik měkkých pneumatik jako v předchozích letech. To by mohlo mít dopad na způsob volby obutí během celého víkendu. Od naší poslední rallye na šotolině na Sardinii už uběhlo jedenáct měsíců. Takže těžko soudit, jak to půjde.“

Kalle Rovanperä: „Bylo dobré, že po našem odstoupení v Chorvatsku jsme již po několika dnech mohli usednout do vozu v rámci tréninku v Portugalsku. Chvilku trvalo, než jsem si zvykl. Jednoduše proto, že na šotolině jsem už hodně dlouho nejel. Celkově jsem však měl z vozu dobrý pocit, což platí i pro nové obutí na šotolinu. Již se moc těším. Myslím, že mi tento podnik i celkem dobře sedne; jeli jsme tam v roce 2019, kdy jsem si to užil a také jsme zvítězili ve své kategorii. Po Chorvatsku budu trochu opatrnější, ale doufám, že hned najdeme to správné tempo a dokážeme bojovat o dobrý výsledek.“

Pojistili si Neuvilla a Tänaka

Z jezdců současného světového šampionátu zvítězili na portugalské soutěži piloti továrního týmu Hyundai. Belgičan Thierry Neuville to dokázal v sezoně 2018. O rok později vyhrál Estonec Ott Tänak, tehdy ovšem ještě jako jezdec Toyoty, nyní už působí v sestavě jihokorejské značky. S oběma jezdci uzavřel Hyundai začátkem května víceleté smlouvy, více nebylo o jejich kontraktu řečeno.

Dvaatřicetiletý Neuville je členem tovární stáje Hyundai od roku 2014, kdy tým vstoupil mistrovství světa. Hned v prvním roce se zasloužil o historické vítězství značky v Německé rallye a od té doby si připsal třináct triumfů. Celkem čtyřikrát obsadil v konečném hodnocení seriálu druhé místo (2016 až 2019). Průběžně druhý je i v aktuální sezoně, v níž dojel ve všech dosavadních třech rallye jako třetí. „Jsem rád, že jsem mohl podepsat víceletou smlouvu s týmem, který se stal mojí druhou rodinou. Jejich odhodlání a vítězné ambice mě přesvědčily, abychom pokračovali ve fantastické cestě, na kterou jsme se vydali před více než sedmi lety,“ uvedl Neuville, který automobilce pomohl k celkovému prvenství v hodnocení značek v letech 2019 a 2020.

O rok starší Tänak přišel k Hyundai loni jako úřadující šampion, titul získal v roce 2019 v barvách Toyoty. Ve zkrácené sezoně skončil třetí, poté co ovládl domácí Estonskou rallye a třikrát byl druhý. „Během posledních dvou let jsem viděl odhodlání týmu a jeho enormní snahu uspět. Těším se na novou éru WRC, ale teď se soustředím na letošní rok a současnou generaci vozů,“ uvedl Tänak. Estonec je v průběžné klasifikaci sezony 2021 zatím na čtvrté příčce.

Škoda je nejsilnější

Je to šest let, co Škoda Fabia R5 na Portugalské rallye zahájila svoji mimořádně úspěšnou kariéru. Letos se čtvrtého podniku světového šampionátu zúčastní 18 vozů Škoda Fabia, které se po změně předpisů přejmenovaly na Rally2.

Portugalská rallye a Škoda – toto spojení do sebe vždy dokonale zapadalo. V roce 2019 zde nástupnický model Škoda Fabia R5 evo při své premiéře oslavil dvojité vítězství s továrními piloty Kallem Rovanperou a Janem Kopeckým za volantem. Od té doby byl český soutěžní vůz, který se mezitím přejmenoval v rámci nových předpisů na Škoda Fabia Rally2 evo, nejúspěšnějším a nejoblíbenějším vozem své kategorie. Na nadcházející Portugalské rallye bude startovat 42 vozů skupiny Rally2 od pěti automobilek, rozdělených do kategorií WRC2 a WRC3. Osmnáct z nich budou vozy privátně nasazené zákaznickými týmy Škoda Motorsport.

Andreas Mikkelsen, jedoucí v týmu Toksport WRT se musel odhlásit ze soutěže. Celkově vedoucí jezdec kategorie WRC2 měl před odjezdem do Portugalska pozitivní test na covid-19. „Je mi to velmi líto zejména s ohledem na tým. Chtěl jsem ukázat, že Škoda Fabia Rally2 evo je nejlepším vozem na šotolinovém povrchu,“ řekl Mikkelsen. „Přešel jsem do domácí karantény a budu dělat vše, abych byl pro nadcházející Italskou rallye na Sardinii stoprocentně fit.“

Mikkelsenův dvacetiletý týmový kolega Marco Bulacia z Bolívie, který je aktuálně na druhém místě celkového hodnocení kategorie WRC2, se na nezpevněném povrchu cítí doslova jako doma: „Po dlouhé době se už nemůžu dočkat, až budu vůz Škoda Fabia opět řídit na šotolinové rallye.“

V Chorvatsku kategorii WRC3 určenou pro soukromé jezdce, v níž se také používají vozy skupiny Rally2, vyhrála zákaznická posádka Škoda Motorsport ve složení Kajetan Kajetanowicz - Maciej Szczepaniak (Polsko). Druhá zde dojela další posádka jedoucí s vozem Škoda Fabia Rally2 evo - Emil Lindholm a Mikael Korhonen (Finsko) startující v týmu Toksport WRT. Jejich souboj jistě bude ozdobou šotolinových rychlostních zkoušek v Portugalsku.

Věděli jste, že…

Škoda Fabia R5 měla právě na Portugalské rallye v roce 2015 v rámci FIA mistrovství světa svoji premiéru?

Portugalská rallye se jela poprvé v roce 1967 a v roce 1973 byla jednou ze zakládajících soutěží tehdy nového mistrovství světa v rallye?

Od roku 1994 Portugalská rallye tradičně startovala v Estorilu nedaleko Lisabonu a první etapa se jela na asfaltu, plně šotolinovou soutěží se stala až v roce 1995?

Mezi roky 2007 a 2014 se konala v regionu Algarve a až následně se přesunula na sever?

V roce 2012 mistr světa Sébastien Ogier s vozem Škoda Fabia S2000 zvítězil ve své třídě, když skončil celkově na 7. pozici?

Průběžné pořadí MS (po 3 z 12 rallye)

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 61 bodů; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 53; 3. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 51; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 40; 5. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 39; 6. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 24; 7. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 24; 8. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) 12; 9. Greensmith (Brit/Ford Fiesta WRC) 12; 10. Sordo (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 11; 11. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 12. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 13. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC a Rally2) 5; 14. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 2; 15. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 16. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) 1.

Značky: 1. Toyota 138 bodů; 2. Hyundai 111; 3. Ford 42; 4. Hyundai 2C Competition 28.

Vedení v soutěži: Ogier 19, Tänak 12, Neuville 8, Evans 4, Rovanperä 1.

Vyhrané RZ: Ogier 17, Neuville 9, Tänak 8, Evans 8, Rovanperä 2, Katsuta 2.

Program Portugalské rallye

Pátek 20. května – 9.08 RZ1 (12,35 km), 910.08 RZ2 (19,51 km), 11.08 RZ3 (18,82 km), 13.31 RZ4 (12,35 km), 14.31 RZ5 (19,51 km), 15.38 RZ6 (18,82 km), 17.05 RZ7 (18,16 km), 20.03 RZ8 (3,36 km).

Sobota 21. května – 9.08 RZ9 (20,64 km), 10.08 RZ10 (22,37 km), 13.24 RZ11 (37,92 km), 15.38 RZ12 (20,64 km), 16.38 RZ13 (22,37 km), 17.54 RZ14 (37,92 km), 19.03 RZ15 (3,30 km).

Neděle 22. května – 8.08 RZ16 (9,18 km), 8.53 RZ17 (8,75 km), 9.38 RZ18 (11,18 km), 11.04 RZ19 (9,18 km), 13.18 RZ20 (11,18 km).