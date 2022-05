Portugalská rallye po 2. etapě: Úřadoval déšť, vede Rovanperä

V soutěži pokračují obě české posádky s vozy Ford Fiesta Rally2. Se sto třiceti účastmi je Martin Prokop historicky nejčastěji startujícím Čechem ve světovém šampionátu. V posledních letech se více soustřeďuje na vytrvalostní soutěže typu Dakaru a v MS se letos objevil poprvé, ovšem nikoliv naposledy. „Není jednoduché si zvyknout na jiný rytmus jízdy. Někdy člověk brzdí pozdě, jindy zase zbytečně brzo, ale snažíme se,“ usmíval se Prokop. V aktuálním pořadí figuruje v první dvacítce.

Teprve čtvrtou soutěž ve světovém šampionátu absolvuje Erik Cais, stále ještě lídr letošního hodnocení kategorie WRC2 Junior. První den urazil pravé zadní kolo, v sobotu ho potkaly v průběhu rychlostních zkoušek dva defekty. Přesto je v kategorii zatím sedmý a bodově tak nevyjde naprázdno.

Evans málem trefil strom

Druhý se odehrával především v režii dvojice jezdců továrních vozů Toyota GR Yaris Rally1. Vedoucí Velšan Elffyn Evans vyhrál sice „jen“ dvě rychlostní zkoušky, ale držel si svoji pozici před Finem Kalle Rovanperou, který byl nejrychlejší třikrát. O jejich převaze svědčí odstup přes půldruhé minuty, který měl v pořadí třetí Japonec Takamoto Katsuta, mimochodem další člen tovární Toyoty.

Klíčový moment přišel při druhém průjezdu nejdelší erzetou, která měřila 37,24 kilometrů a její průběh ovlivnil sílící déšť, na jehož intenzitu doplatil právě vedoucí Evans. „Myslím, že jsme to měli nejhorší a hodně nám pršelo. Měl jsem velmi blízko k tomu, abych krátce po startu narazil do stromu,“ líčil Velšan svou situaci. Zkoušku dokončil jako šestý se ztrátou půl minuty na prvního. Na Rovanperu ztratil čtrnáct sekund a propadl se v průběžném pořadí za něj o čtyři sekundy. V závěrečné speciálce dne (3,3 kilometru) navýšil Rovanperä svůj náskok o dalších 1,7 sekundy. „Bylo to opravdu složité s tvrdými pneumatikami, protože etapa byla v prostřední části mokrá. Časy vypadají dobře, přestože si myslím, že jsem byl trochu opatrný. Opět bezproblémový den, takže můžeme být šťastní,“ komentoval Rovanperä.

Video se připravuje ...

Šampioni měli zase trable

Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) v pátek odstoupil z Portugalské rallye, protože mu došly náhradní pneumatiky. Sobotní comeback však trval jen dvě rychlostní zkoušky, když v rychlé pravé zatáčce narazilo auto do svahu. Vůz se roztočil na opačnou stranu silnice, kde trefil několik stromů a zůstal viset na svahu předkem do trati. Jezdec s navigátorem Benjaminem Veillasem byli v pořádku. Jejich vůz byl vytažen z příkopu, ale k tomu bylo zapotřebí přerušit erzetu červenou vlajkou. Ogier se znovu vydal na trať, ale po několika metrech zastavil, aby jezdcům kategorie Rally1, kteří jeli o výsledek, nevytvářel zbytečně prahovou clonu. Pomalým tempem pak dokončil zkoušku a letošní portugalská soutěž pro něj s největší pravděpodobností skončila.

Podobně dopadl i jeho krajan Sébastien Loeb (Ford Puma Rally1). Devítinásobný světový šampion vedl po čtvrté zkoušce, ale na začátku páté urazil pravé zadní kolo. Do soutěže se vrátil, ale v sobotu ráno si stěžoval na volbu pneumatik, dvě tvrdé a dvě měkké. V RZ11 se jeho vůz zastavil a pokusy resetovat hybridní systém pumy se ukázaly jako neúspěšné. Zkoušku dokončil v turistickém tempu a dále už nepokračoval. Tým večer oznámil, že Loeb v neděli do soutěže nenastoupí kvůli problémům s pohonnou jednotkou.

Smůla modrého oválu

Den plný nepříjemností mají za sebou také další jezdci továrního týmu Ford. Francouz Adrien Fourmaux měl na edné erzetě štěstí, že se vyhnul sjezdu do příkopu, když klouzal po svahu a sjel na příjezdovou silnici. Odtud zamířil zpátky na trať a ztratil asi deset sekund. Smůle se však nevyhnul. Defekt levého zadního kola ho připravil o tři minuty a propadl se za Otta Tänaka (Hyundai i20 N Rally1) na deváté místo.

To spustilo dominový efekt pro Craiga Breena, který se na erzetě dostal jen minutu za týmového kolegu a strávil část závodního tempa ve zvířeném prachu. V závěru druhého dne si polepšil na šesté místo navzdory tomu, že ho potkal defekt pneumatiky. Smolařem s pryžemi byl další zástupce modrého oválu Gus Greensmith. O jeho potížích, které vyvrcholily opakovaným defektem, píšeme v další části textu.

Video se připravuje ...

Jezdci si zlobí, Pirelli se brání

Choulostivým tématem portugalské soutěže se stala kvalita pneumatik Pirelli. Italská značka přivezla na první letošní šotolinový podnik světového šampionátu evoluci pneumatiky Scorpion. A to v provedení s tvrdou i měkkou směsí se zaměřením na lepší pevnost a odolnost. Poté, co první den soutěže měli jezdci zvýšený počet defektů, rozhodli se technici Pirelli prověřit kvalitu gum.

Pilot továrního Ford Craig Breen řekl: „Pokud se mě zeptáte, kde mohlo dojít k defektu, tak to mohlo být na sto padesáti různých místech. Odpoledne byly gumy neuvěřitelně zničené.“ Hodně naštvaný byl jeho stájový kolega Gus Greensmith, který hned na první sobotní zkoušce ztratil minutu po defektu pravého předního kola. „Nic jsem netrefil, tak mi řekněte, jak se to mohlo stát,“ mračil se Brit.

Mistr světa z roku 2019 Ott Tänak měl v pátek defekty ve dvou zkouškách po sobě, měnil kolo na erzetě a ztratil celkem 3:19 minuty. Úřadující světový šampion Sebastien Ogier musel po dvou defektech odstoupit a vrátit se do soutěže s penalizací. Nakonec však nedojel.

Manažer Pirelli pro rallye Trenzio Testoni uvedl, že se chce podívat na pneumatiky, které měly problémy, než nabídne podrobnou analýzu. „Odpolední páteční etapy byly rozhodně nejtěžší. Mnoho jezdců je srovnávalo spíše s tradičními rychlostními zkouškami z Turecka. Na trati byly často velmi hluboké vyjeté koleje a velké kameny. Byl to těžký den,“ řekl italský manažer.

Průběžné pořadí (po 16 z 21 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 3:13:46,7; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +5,7; 3. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:50,1; 4. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +1:55,8; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2,25,9; 6. Breen, Nagle (Irl., Brit./Ford Puma Rally1) +4:00,4; 7. Loubet, Landais (Fr./Ford Puma Rally1) +4:14,7; 8. Tänak, Järveojä (Est./Hyundai i20 N Rally1) +4:40,9; 9. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +7:04,3; 10. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +10:08,5; 11. Rossel, Sarreaud (Fr./Citroën C3 Rally2) +10:39,0; 12. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +12:02,7; 13. Ingram, Drew (Brit./Škoda Fabia Rsally2 evo) +16:13,2; 14. Marczyk, Gospodarczyk (Škoda Fabia Rally2 evo) +17:30,9; 15. Araujo, Ramalho (Port./Škoda Fabia Rally2) +18:20,2; 16. Teodosio, Teixeira (Port./Hyundai i20 N Rally2) +18:32,5; 17. Prokop, Ernst (Ford Fiesta Rally2) +19:29,4; 18. Guerra, Fernandezová (Mex., Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +19:33,9; 19. Paajari, Mälkonen (Fin./Ford Fiesta Rally3) +23:39,5; 20. Joona, Korhonen (Ford Fiesta Rally3) +29:42,3; …, 46. Cais, Těšínský (ČR/Ford Fiesta Rally2) +1:17:44,1.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Portugalské rallye:

Neděle 22. května – 8.08 RZ17 (8,91 km), 8.57 RZ18 (8,69 km), 9.38 RZ19 (11,18 km), 11.08 RZ20 (8,91 km), 13.18 RZ21 (11,18 km). Celkem 48,87 km.