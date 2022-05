Portugalská rallye po 1. etapě: Vede Evans, Loeb a Ogier jsou mimo hru

Ze hry o přední umístění jsou dva velikáni světové rallye, kteří mají dohromady sedmnáct titulů mistra světa. Francouz Sébastien Loeb (Ford Puma Rally1) vedl po čtvrté zkoušce, ale hned na začátku páté urazil pravé zadní kolo a odstoupil. Jeho krajan Sébastien Ogier měl na RZ6 jeden defekt a když přišel na další erzetě další problém a jezdec tovární Toyoty už neměl na čem jet, musel rovněž vzdát.

Všude bylo plno prachu

Soutěž začal nejrychleji na městské zkoušce ve městě Coimbra Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), ale v pátek ráno se rozjel nejlépe Evans, který vyhrál dvě úvodní páteční erzety. Měřený úsek s označením RZ3 byl unikátní v tom, že se prvních sedm jezdců vešlo do rozmezí pouhých 0,7 sekundy!

Video se připravuje ...

Páteční dopoledne si neradi připomínají jezdci továrního týmu Ford, kteří si stěžovali, že se jim do auta neustále dostává zdejší pověstný jemný prach. Nejhůře postiženým byl Brit Gus Greensmith, který byl na RZ2 druhý, ale na další zkoušce až desátý. „Podobný problém jsme měli už ve čtvrtek na shakedownu a přetrvalo to. Auto je plné prachu a já nic neviděl. Říkal jsem to v servisní zóně, ale bohužel se nic nezlepšilo,“ stěžoval si Greensmith.

Naštvaný byl také irský pilot Craig Breen na množství prachu, které se valilo do jeho pumy. Ztratil však jen 0,3 sekundy na nejrychlejšího Evanse a v průběžném pořadí se posunul ze šestého na čtvrté místo. Sébastien Loeb měl problémy s dveřmi, které by se nedaly zavřít. Devítinásobný mistr světa vypadal spíše, jako by právě dokončil etapu Rallye Dakar.

Loeb hned pochopil situaci

Na další zkoušce (RZ4) dosáhl nejlepšího času Sébastien Loeb a využil zaváhání Evanse, který nebyl spokojen s přilnavostí svého vozu. Francouz poskočil ze sedmého na první místo s převahou 0,5 sekundy. „Myslím, že jsem měl velmi dobrou rychlost. Na to, co v tuto chvíli dokážu, to byla dobrá jízda,“ komentoval své počínání Loeb.

Tato erzeta nebyla šťastná pro české jezdce. Erik Cais urazil levé zadní kolo své fiesty a do soutěže by se měl vrátit v sobotu s penalizací. Smůlu měl také rovněž s fiestou jedoucí Martin Prokop. „Bohužel nevydržela ani jedna zadní pneumatika a dojeli jsme na defektu obou. Více to odskákala ta pravá, ale i tak se vyplatilo dojet pomalu než zastavovat a měnit obě kola,“ popsal Prokop ztrátu tří minut na RZ4.

Loebovi se nepodařil start na další zkoušce a vůz trefil pravou zadní částí kamenný můstek. „V první zatáčce byla na asfaltu menší přilnavost, než jsem očekával. Tvrdá pneumatika nezabrala na asfaltu pokrytém prachem a štěrkem, který tam navál od předchozího průjezdu vítr. Auto sklouzlo a dvacet metrů po nárazu mi došlo, že je vážně poškozeno. Ve srovnání s úspěchem na Monte Carlu to je docela sestup,“ řekl Loeb a dodal: „Byl jsem šťastný, že jsme vedli po první sekci rychlostních zkoušek, opravdu jsme nečekali, že se nám bude dařit tak dobře, ale bohužel se stalo, co se stalo.“

Video se připravuje ...

Pro Loeba osudnou pátou erzetu vyhrál Sébastien Ogier, ovšem v další zkoušce měnil kolo a ztratil dvě minuty. V další erzetě měl další defekt a doplatil na to, že vezl jenom jednu rezervu a neměl tak na čem pokračovat. RZ6 byla ve znamení defektů. Problémy měl kromě Ogiera také Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1), jenž ztratil výměnou kola 1:42,3 minuty. Ale to nebyl ještě konec jeho problémů. V další zkoušce přišel další průraz kola a ztrátu 1:35,9 minuty. V průběžném pořadí to znamenalo propad na desáté místo s mankem 3:38,9. Defekt kola měl také Craig Breen (Ford Puma Rally1), ale se ztrátou 32,8 erzetu dokončil.

Rovanperä zvládl těžkou roli

Lídr průběžného pořadí Evans byl jasným premiantem úvodního dne soutěže, když vyhrál čtyři z osmi erzet. Kromě jedné zkoušky, kdy přepustil první místo Loebovi, vedl celý den. „Jsem docela rád, že jsem v cíli dnešního dne. Podmínky byly docela extrémní. Myslím, že se každý ze soupeřů snažil prosadit svou cestu, do určité míry to byla loterie. Možná to zní banálně, ale musíte se snažit jet tak rychle, jak jen můžete,“ řekl Evans.

Složitou situaci zvládl lídr světového šampionátu Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), který první den vyrážel na trať jako první a měkké šotolině čistil soupeřům stopu. Odpoledne, kdy byla trať více vyježděná a podklad tvrdší, vyhrál dvě zkoušky a na Evanse ztrácí pouhých 13,6 sekundy. „Nebylo to, co jsme očekávali, ale odvedli jsme opravdu dobrou práci. Tým připravil vůz tak, aby byl v těchto podmínkách silný, a to je také důležité. Je dobré být silný a rychlý,“ prohlásil Rovanperä v pátek večer.

Sobota bude nejdelším dnem v soutěži, má 164,98 měřených kilometrů. Začíná se dvěma testy v pohoří Cabreira před Amarante, zatím nejdelší etapou roku 2022, která měří 37,24 kilometrů. Odpoledne se všechny tři měřené testy opakují podél ústí řeky Douro.

Zbývající program Portugalské rallye

Sobota 21. května – 8.38 RZ10 (21,57 km), 9.38 RZ11 (22,03 km), 10.54 RZ12 (37,24 km), 15.38 RZ13 (21,57 km), 16.38 RZ14 (22,03 km), 17.54 RZ15 (37,24 km), 20.03 RZ16 (3,30 km). Celkem 164,98 km).

Neděle 22. května – 8.08 RZ17 (8,91 km), 8.57 RZ18 (8,69 km), 9.38 RZ19 (11,18 km), 11.08 RZ20 (8,91 km), 13.18 RZ21 (11,18 km). Celkem 48,87 km.

Průběžné pořadí MS (po 9 z 21 RZ)

1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 1:25:43,3; 2. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +13,6; 3. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +44,4; 4. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +49,6; 5. Greensmith, J. Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +1:00,7; 6. Loubet, Landais (Fr./Ford Puma Rally1) +1:15,6; 7. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1:46,4; 8. Breen, Nagle (Irl., Brit./Ford Puma Rally1) +1:49,3; 9. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +2:03,6; 10. Tänak, Järveojä (Est./Hyundai i20 N Rally1) +3:38,4; 11. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:29,2; 12. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +5:06,2; 13. Rossel, Sarreaud (Fr./Citroën C3 Rally2) +5:23,3; 14. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Hyundai i20 N Rally1) +5:46,3; 15. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:32,4; 16. Marczyk, Gospodarczyk (Škoda Fabia Rally2 evo) +7:01,2; 17. Ingram, Drew (Brit./Škoda Fabia Rsally2 evo) +7:22,6; 18. Zaldivar, Del Barrio (Paraguay, Šp./Hyundai i20 N Rally2) +8:39,3; 19. Guerra, Fernandezová (Mex., Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:42,3; 20. Teodosio, Teixeira (Port./Hyundai i20 N Rally2) +9:15,0; … 22. Prokop, Ernst (Ford Fiesta Rally2) +10:13,2; 41. Ogier, Veillas (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +31:59,2; 67. Loeb, Galmicheová (Fr./Ford Puma Rally1) +49:50,1; 73. Cais, Těšínský (ČR/Ford Fiesta Rally2) +1:05:00,6.

Výsledky jsou neoficiální.