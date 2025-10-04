Poslední sporťák třídy Kei končí. Prodával se i v Evropě, náhrada zatím není jistá
Je známou poučkou ve světě sportovních vozů, že nízká váha je důležitější než vysoký výkon. Naprostá většina současné produkce to úspěšně ignoruje, s pár světlými výjimkami. Tou byly třeba sporťáčky japonské kategorie Kei, které ani neměly jinou možnost. Dnes však už zbyl jeden poslední a i ten se začíná loučit.
Kategorie Kei je čistě japonská záležitost s jasně stanovenými pravidly pro velikost a výkon. Současné Kei vozy mohou mít maximálně 3,4 metru na délku, 1,48 metru na šířku a objem motoru maximálně 660 cm3. Výkon výslovně omezený není, podle „džentlmenské dohody mezi výrobci a zákonodárci“ se ale dodržuje maximálně 47 kW. Na oplátku mají vozy Kei levnější zdanění a pojištění, nižší poplatky na dálnicích a při koupi není nutné prokázat vlastnictví parkovacího místa. Kei vozy jsou také díky tomu nejprodávanější kategorií vozů v Japonsku.
Vzhledem k daným podmínkám nabídce modelů jasně dominují ty, které co nejlépe využívají omezený půdorys. To znamená hranatá MPV s krátkými předky a téměř kolmými boky. I v kategorii Kei ale automobilky našly potenciál na stavbu zábavných vozů, a vzniklo tak několik malinkých sporťáků.
Vozy, jako Autozam AZ-1, Honda Beat, Suzuki Cappuccino nebo Honda S660, jsou známé i za hranicemi Japonska, ačkoliv se nikdy moc nevyvážely. Jedním z mála sporťáčků, které se oficiálně dostaly i do Evropy, byl Daihatsu Copen. Právě ten také zůstal po konci Hondy S660 v roce 2022 posledním sportovním kei carem, jaký se dnes dá v Japonsku koupit. I tomu je však konec a druhá generace Copenu se rozloučí příští srpen.
Nemusí to znamenat úplný konec copenu, Daihatsu prý „zkoumá situaci“ a rozhoduje o budoucnosti případné třetí generace. V současnosti ale nic není rozhodnuto, a i kdyby byl schválen, bude trvat několik let, než se dostane na trh. Nicméně už v roce 2023 se na autosalonu v Tokiu ukázal koncept nazvaný Vision Copen, který by mohl ukazovat budoucí produkční model. Koncept však poháněl motor o objemu 1,3 litru, což by jej vyloučilo z kategorie Kei.
Daihatsu Copen se poprvé ukázalo jako koncept v Tokiu v roce 1999 a o dva roky později zamířilo do produkce. Necelé čtyři metry dlouhý roadster dostal přeplňovaný čtyřválec o objemu 659 cm3a výkonu 47 kW, limity tedy využilo na maximum. Převodovka mohla být pětistupňová manuální, nebo čtyřstupňový automat, poháněna byla pouze přední kola. Překvapivě se varianta s tímto motorem a volantem vpravo oficiálně prodávala mezi roky 2003 a 2005 i v Evropě, například v Německu.
Veliký zájem o ni ale nebyl, a tak Daihatsu přišlo s vylepšenou variantou. Ta už dostala volant na levou stranu kabiny a pod kapotu zamířila atmosférická čtyřválcová třináctistovka o výkonu 66 kW. Evropské prodeje dosáhly vyšších stovek za rok, jenže v problémech bylo celé Daihatsu, a tak copen opustil evropský trh spolu s celým Daihatsu v roce 2011.
Japonci se druhé generace copenu dočkali v roce 2014, samozřejmě se stejnými rozměry a také výkonem, tentokrát však s přeplňovaným tříválcem. V nabídce zůstal pětirychlostní manuál, automat byl nahrazen převodovkou CVT. Krom roadsteru se copen nově nabízel i jako uzavřené kupé a v roce 2019 dokonce přišla varianta GR Sport, využívající známé značení Toyoty. Daihatsu je ostatně od roku 2016 plně vlastněno největší japonskou automobilkou. Copen GR Sport se však kvůli limitům třídy omezil pouze na vizuální změny.
Zdroj: Daihatsu, foto a video: Daihatsu