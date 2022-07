Potvrzeno, Ford Bronco konečně míří do Evropy!

Ford Bronco, jeden z nejočekávanějších nových modelů Ford na severoamerickém trhu, nejspíš netřeba dlouze představovat. Ostatně od jeho premiéry už uplynuly dva roky a za tu dobu jsme se znovuzrozenému offroadu věnovali nesčetněkrát. Jeho civilnější verzi Sport se nám navíc podařilo získat i do testu.

Vraťme se ale k původnímu Fordu Bronco, tedy offroadu s poctivou rámovou konstrukcí, který se nakonec skutečně dostane na evropské trhy. Jak dnes oficiálně oznámilo evropské zastoupení automobilky, vůz bude dostupný na vybraných evropských trzích s levostranným řízením od konce roku 2023. Počet kusů však má být přísně omezen.

To jsou zatím bohužel všechny informace, které nám automobilka dala k dispozici. Neznáme tedy vybrané trhy, motorizace ani výbavy, ve kterých budou nové vozy dodávány. Zmínka o přísně omezeném počtu kusů ale nepřidává příliš mnoho optimismu. Zřejmě jich bude poměrně málo, především na významnějších trzích a nejspíš také s vysokou cenovkou.

Nicméně v rychlosti připomeňme, že tradiční Ford Bronco je v USA dostupný s dvoudveřovou a čtyřdveřovou karoserií. Pod kapotou může být standardně osazen čtyřválcem 2,3 EcoBoost (224 kW/441 Nm), nebo 2,7litrovým motorem EcoBoost V6 (246 kW/563 Nm). Nedávno představená verze Raptor, o které se ale automobilka v tiskové zprávě nezmiňuje, pak dostala 3,0litrový EcoBoost V6 (311 kW/596 Nm).

Základní čtyřválec může být spojen se sedmistupňovou manuální převodovkou Getrag, pro vyšší motorizace je pak připravena 10st. automatická převodovka Ford. Podvozek využívá nezávislé zavěšení s dlouhozdvihovým odpružením vinutými pružinami vpředu, vzadu pak tuhou nápravu s pětiprvkovým zavěšením. Působivá je přitom i další výbava vozu do terénu.

Z výroby totiž umí nabídnout uzávěrky všech tří diferenciálů, nechybí redukce s různými převody a zákazníci toužící po zdolávání náročnějšího terénu mohou sáhnout i po odlišných nápravách – tedy minimálně na americkém trhu. Skvělým pomocníkem je také volič terénních režimů G.O.A.T (Goes Over Any Type of Terrain), který pomůže optimálně nastavit všechny asistenty a elektroniku vozu.

Design vozu odkazuje na minulé generace modelu Bronco, který měl v USA dlouhou tradici, současně se však designéři zaměřili také na praktičnost a stylovost. Kromě skvělých nájezdových úhlů tak vůz nabízí i možnost demontáže některých prvků karoserie, včetně střechy nebo dveří. Ford navíc v USA nabízí i obrovské množství příslušenství, včetně pevnostních nárazníků, navijáků, kol, střešních nosičů, stanů, atd.

„Bylo zásadní, aby byl návrat Bronca autentický a odpovídal odkazu legendárního původního offroadu,“ řekl Paul Wraith, šéfdesignér modelu Bronco. „Každé rozhodnutí, které jsme v souvislosti s designem Bronca učinili, bylo motivováno snahou lépe posloužit zákazníkům, maximalizovat schopnosti ve volném terénu, posílit nezávislost Bronca jako samostatné značky a nenechat stranou ani takové detaily jako hlavy šroubů nebo nápisy na pneumatikách.“

Rovněž interiér vozu pamatuje jak na odkaz původních modelů, tak na praktičnost a modernost. Vedle speciálně volených materiálů, zvolených i s ohledem na odolnost a snadnost údržby, nabízí vůz částečně digitální přístrojový štít s 8“ TFT obrazovkou, 12“ infotainment Sync4 nebo úchyty na zařízení jako kamery, mobilní telefony, atd. V kabině je navíc nespočet tzv. „Easter Eggs,“ které odkazují na tradici modelu, jeho testování, design, atd.

„Bronco je zkonstruováno tak, aby zákazníkům poskytlo svobodu a jistotu při objevování. Tento kultovní vůz se dokáže přizpůsobit téměř jakémukoli dobrodružství, které si přejete podniknout, aniž byste museli obětovat pohodlí, praktičnost nebo výkon. Je to nejschopnější a nejuniverzálnější terénní vůz značky Ford a v Evropě bude přinášet spoustu zábavy,“ řekl Matthias Tonn.