Pozor! Jsou tady nové doklady k řízení! Co už nenajdete v techničáku?

Majitelé čerstvě přihlášených aut už to zjistili a ti ostatní se dozvědí časem – od ledna se vydává nový typ technického průkazu. Novinkou je, že z něj po dlouhých letech vypadly kolonky pro zápis čtveřice vlastníků a jsou tam teď pouze dvě.

Znamená to, že před koupí ojetiny vyčtete jméno jen toho posledního, s nímž jednáte. A předchozí před vámi zůstanou utajeni. Není to omyl, ale záměr! Hledejme za tím tzv. GDPR aneb Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Utajená historie

Z novinky teď nemají radost kupující ojetin, ani obchodníci s nimi. Zjistit historii bude o něco obtížnější, a pokud vozem jezdil třeba Karel Gott, je to i velká škoda. „Samozřejmě je to trochu problém, protože většina aut bude mít duplikát technického průkazu popsaný, což jednak nepůsobí při prodeji moc důvěryhodně a taky to samozřejmě zastírá minulost vozu. Dosud totiž byla auta s původním technickým průkazem obecně brána jako ta, u nichž je historie kompletně prokazatelná,“ krčí rameny Jindřich Topol ze sítě bazarů AAA Auto. Nejmenší problém to bude u zánovních aut po prvních majitelích. Jenže naopak u vozů s historicky větším počtem vlastníků už nebude možné dohledat, kdo v minulosti vůz užíval – jestli se točil mezi obchodními zástupci s chováním řeznických psů, nebo ho leštila v garáži bájná bazarová legenda „starý pan doktor na penzi“.

Informace se omezí pouze na součet předchozích majitelů podle množství „nových techničáků“ v poznámkách. „O to více se v budoucnu vyplatí kupovat auta od renomovaných prodejců, kteří jsou schopni historii daného vozu dohledat i s pomocí vlastních interních záznamů. Vzhledem k množství obchodovaných aut se u nich některá objeví v průběhu své životnosti i několikrát,“ končí Jindřich Topol s poukazem na fakt, že se u nich některé vozy během svého života otočí hned několikrát, a tak mají vlastní záznamy.

Svět motorů 07/2021

V tichosti

Zaujalo nás, v jaké tichosti se novinka objevila. Upozornil nás na ni prodejce nových aut z Brna, kterému se nové techničáky dostaly do rukou už v létě. „To ale platí jen pro Německo, u nás se o zmenšení kolonek uvažovalo,“ dozvěděli jsme se na první dotaz mylnou informaci od pracovnice, která má registrace na starosti.

Informační vakuum završil dotaz na ministerstvo dopravy. „Zjistím, slyším to poprvé,“ reagoval napoprvé do telefonu mluvčí resortu František Jemelka. Brzy ale upřesnil: „Od 1. 1. 2021 se může vydávat pouze vzor technického průkazu, který má možnost zápisu dvou vlastníků nebo provozovatelů. Začátkem ledna uplynulo přechodné období, které měly úřady na zavedení. Nově se tedy vydávají technické průkazy podle tohoto vzoru a opatření nemá vliv na platnost dříve vydaných,“ potvrdil novinku resort, který ji má na starosti.

Už dva roky!

Nový vzor technického průkazu s dvěma kolonkami vlastníků se poprvé objevil dokonce už ve vyhlášce z dubna 2019. Nejzajímavější na ní tehdy byla novinka značek „EL“ pro elektrická vozidla. Takže příloha nového vzoru TP v podobě „dvě kolonky místo čtyř“ prošla bez povšimnutí. A dva roky od vydání vyhlášky až k začátku platnosti nařízení je zjevně dlouhá doba…

Úřady a výrobci tedy do konce loňského roku dobrali starší tiskopisy a od ledna už jedou ponovu. I tak se pořád může stát, že dostanete do ruky starý typ techničáku se čtyřmi kolonkami. Platí totiž, že pokud byl prodejcem vydán starý průkaz ještě před rozhodným datem 31. prosince 2020, zapíše do něj úřad údaje i později.

Takže jak se budou vyprodávat skladové ležáky, zmizí postupně i staré vzory dokladů. A s tím i možnost dohledat letmým pohledem až čtyři předchozí majitele…

GDPR na vině

Nejasnosti obestírají i důvody, proč k samotné změně došlo. Vzhledem k tomu, že se rok 2019 – kdy se změnil i vzor TP – nesl ve znamení zakomponování Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) do řady zákonů, očekávali jsme původ tam. A taky ano. „K této změně vedl popud Úřadu pro ochranu osobních údajů,“ potvrdil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Totožnost předchozích majitelů je tak skryta záměrně! Vlastně to má i logiku, nemají si šanci dohlídat, komu se jejich údaje dostanou po prodeji auta do ruky.

A pak je tu ještě druhý důvod, zcela racionální: nový vzor technického průkazu už totiž nemá formát podlouhlé nudle, kterou jste museli do desek natřikrát skládat, nýbrž má rozměr běžné A4. Dnes je takový trend ve všech členských státech EU. A tam by se kolonky pro další dva majitele jednoduše nevešly.

Pokud si ale zrovna říkáte, že je to vlastně dobře a zbavili jsme se zbytečného papíru, tak vězte, že jsme podle starších návrhů dávno měli jezdit s malým technickým průkazem o rozměrech platební karty. Místo toho se jen zmenšil velký techničák a není to zrovna k dobru věci…

Víte, že...

… až do roku 1996 neměly technické průkazy žádné ochranné prvky proti padělání? Od té doby se vzhled změnil několikrát, v principu je ale forma dokladu podobná až doteď.

Proč už karta není zelená? Řidiči se diví, občas ujede i policie

Kdo čte pravidelně Svět motorů, měl by vědět, že od loňského července mohou pojišťovny vydávat řidičům místo zelených karet bílé. Spousta lidí však poté, co jim k výročí smlouvy o povinném ručení přišel v obálce místo tradičního zeleného dokladu bílý, začala zmatkovat. „Jde hlavně o řidiče dřívějšího ročníku narození. Jsou nespokojeni se změnou. Proč si prý vymýšlíme a měníme zavedené postupy? Hlavně se však bojí, že při silniční kontrole dostanou pokutu od policie. A často nám také nevěří, že jim bude nová, černobílá karta uznána v zahraničí,“ ukazuje na hlavní obavy Milan Káňa z Kooperativy.

„Kupodivu nám párkrát skutečně řidiči volali, že jim policisté bílou kartu neuznávají a domáhají se zelené. Stejně tak i na úřadech prý požadovali zelenou kartu a bílou brali jako nepravou. Těchto zkušeností už naštěstí ubývá,“ přidává postřehy z praxe Nela Maťašeje, mluvčí Directu. Převážně lidé přechod na bílou kartu uvítali. „Oceňují možnost vytisknout si ji sami černobíle doma a nečekat na poštu. Také jsou spokojeni s tím, že si ji mohou tisknout opakovaně, když si ji nechají uloženou v e-mailu,“ hodnotí Renata Čapková z ČPP.

„Se zasíláním bílé karty jsme začali během podzimu. Věnovali jsme předtím dost času na to, abychom klienty se změnou seznámili. Novou podobu si spíš chválí,“ říká Honza Marek z Generali České pojišťovny.

„Chápu, že se mnohým náhlá změna barevnosti zelené karty nezdá. Na druhou stranu se vše zjednodušilo. A najdou se lidé, kterým jsme konečně vyšli vstříc. Pamatuji si třeba na řidiče, jenž nám už před lety adresoval podnět ve znění: Děkuji za zaslanou zelenou kartu. Ale proč zrovna zelenou? Jako nevoják bych uvítal jinou barvu,“ přidává úsměvnou historku Eva Svobodová z Uniqy. Teď už je historkou z minulosti – tou se totiž stala sama zelená karta.

Zmizí karta úplně

Podle Martina Podávky z pojišťovny Pillow je papírová karta na silnicích zbytečná a čeká ji úplné zrušení. „Policie beztak kontroluje uzavřené povinné ručení proti on-line databázi, a ne pomocí papírku, který si může každý snadno vytvořit pomocí existujících šablon na internetu,“ tvrdí Podávka.