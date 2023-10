Praga Academy: Škola pro malé závodníky

Každý špičkový automobilový závodník začínal v motokárách. Jsou základním stupínkem na dlouhých schodech do vrcholného závodění. První krůčky jsou proto nesmírně důležité. Je dobré je absolvovat tam, kde závoděním žijí, a s těmi, kteří mu rozumí - Praga Academy.

Motokára pro někoho může být prostředek k zábavnému trávení volného času s kamarády v motokárové půjčovně, pro jiného základní stavební kámen v jeho závodnické kariéře. Na každý pád je motokára stroj, který vám zprostředkuje jedny z nejryzejších pocitů. Vše je bezprostřední a intenzivní, také proto je jízda v motokáře skvělá průprava i pro zkušené piloty z jiných automobilových disciplín. Motokára piluje závodníkům nejzákladnější dovednosti, zlepšuje fyzičku a především dává tolik potřebný čas za volantem, takže neustále používají své závodnické instinkty.

Kroužek jako každý jiný

Abyste zjistili, jestli má vaše dítě pro motorsport nadání, tak je tu Praga Academy. Akademie pro malé adepty na závodní sedačky, která je určena dětem od čtyř pěti do patnácti let. Svůj domov našla v Praga Areně, moderní motokárové hale v Praze. Její nespornou výhodou je asfaltový povrch, jaký je používán na venkovních závodních tratích. Takže se malí závodníci učí na správném povrchu a získávají správné návyky.

Praga Academy se koná každou neděli od osmi do dvanácti hodin. Stačí si s předstihem zaregistrovat termín a pak dorazit do Praga Areny. Podstatný detail je, že nepotřebujete žádné speciální vybavení. Pro začátek stačí jen sportovní obuv. Kombinézy, přilby i samotné motokáry jsou účastníkům k dispozici. To je potvrzením toho, že Praga Academy se snaží nabídnout prvotní seznámení s motorsportem opravdu všem a učinit jej dostupné pro každého.

Teorie je zábavná

Čtyři hodiny každého kurzu Praga Academy jsou rozděleny mezi teorii a samotné ježdění v poměru zhruba půl na půl. Liší se to kurz od kurzu podle aktuálního obsazení. V případě nováčků je teorie podstatná, protože se učí správně ovládat závodní techniku, chovat se na trati. Zkušení instruktoři, kteří často za sebou mají úspěšnou minulost v kartingu, se dětem věnují, vysvětlují jim základní pojmy a udělují první rady. Během teoretické přípravy se tak děti seznámí, jak s úplnými základy ovládání motokáry, tak i s takovými pojmy, jako je například ideální stopa, brzdný bod, vrchol zatáčky.

Vše je doplněno názornou projekcí a vysvětlením tak, aby se po absolvování přednášky mohli mladí adepti závodního volantu posadit do motokár. Cílem instruktorů je udělat teoretickou část co nejzajímavější, aby upoutali pozornost dětí. O tom, že se jim to daří, svědčí i fakt, že často na začátku akademie jsou děti natěšené na samotné ježdění, ale na konci se těší na další povídání o tom, jak s motokárou správně jet.

V praktické části si všichni nejprve trať s instruktory projdou pěšky. Během této fáze instruktoři účastníky akademie upozorní na důležitá místa, poradí jim, kde brzdit a proč tu kterou zatáčku projíždět právě takhle. Pak už přicházejí na řadu jízdy, simulace různých situací, které mohou pří jízdě na okruhu nastat. A také analýza a odborný výklad.

Účastníci akademie jsou rozděleni do tří základních skupin. První tvoří úplní začátečníci, kteří jsou v akademii poprvé, nebo i ti, kteří ji absolvují poněkolikáté, ale zatím jim ovládání motokáry tolik nejde. Tato skupina má celkem hodně teorie a její praktická část je zaměřena na správné ovládání motokáry a chování na trati. Druhá skupina, to už jsou pokročilejší účastníci akademie, motokáru už vcelku ovládat umí a praktická výuka je zaměřena na správnou stopu a rychlejší tempo. V poslední skupině jsou ti, kteří už jezdí velice dobře, a je pilována jejich technika jízdy a rychlost. Poslední zmiňovaná skupina je už v podstatě připravována na další krok v programu akademie.

Učení, ne závodění

Důležité je říci, že cílem akademie není naučit děti závodit. To vás nakonec neučí ani v okruhové škole, kde získáváte licenci na závodění auta. Mnohem důležitější je, aby děti uměly obsluhovat závodní techniku, znaly význam vlajek a věděly, jak se v které situaci na trati chovat. Na konci Praga Academy dostane každý z účastníků závěrečné vyhodnocení. Ti nejlepší mohou pokračovat v dalším programu akademie s individuálním přístupem a programem.

A že zrovna vaše dítko mezi nejlepšími nebylo? Není nic jednoduššího než si akademii zopakovat. Nadání k závodění se nemusí projevit hned na první pokus a váš rodinný rozpočet by to zruinovat nemělo. Vždyť čtyři hodiny jedinečné zábavy pro vaše dítě vás přijdou na 1100 Kč. Fakt, že se v akademii tak potkávají ti, kteří do ní přišli vůbec poprvé, s těmi, kdo už ji jednou či vícekrát absolvovali, se pozitivně odráží na rychlosti, s jakou úplní nováčkové vstřebávají výuku. Velice rychle totiž okoukají od svých zkušenějších kamarádů, co mají dělat, a tak jsou jejich pokroky rychlejší.

Zkušenější se ve svých dovednostech zdokonalují. Výukou Praga Academy prošla už řada dětí, které neměly závodnické ambice, ale braly akademii jako pravidelný kroužek, podobně jako když někdo chodí na tenis nebo fotbal, a zlepšovaly své dovednosti za volantem. Primární cíl akademie je přivést děti k motorsportu, dát jim smysluplnou zábavu pod odborným vedením a praktické zkušenosti.

S talentem se dá jít dál

Úspěšní absolventi základní akademie, kteří jsou šikovní a ježdění s motokárou je baví, mohou pokračovat dál do Praga Racing Academy, kde slovíčko Racing je podstatné. Tady už začíná jít o opravdové závodění, a to od těch nejnižších tříd kartingu na národní úrovni přes mezinárodní závodění až třeba dokonce do formule 4. Ano, až tam sahají dlouhé prsty české značky Praga.

V Praga Racing Academy je výuka více individuální, ve skupině maximálně zhruba pěti dětí. Cizelují přitom nejen rychlou jízdu, ale už se opravdu učí závodit. To je podstatný rozdíl proti základní Praga Academy, jejímž cílem je naučit ovládat techniku a jezdit s ní rychle. Závodění je něco jiného a výuka je tak soustředěna na strategii, zvládání složitých situací těsně po startu závodu, na předvídání událostí, na učení defenzivní stopy a podobně.

Vše se samozřejmě nedá naučit jen v rovině teorie, je třeba to také zažít přímo na trati. Tady už ale často žáci opouštějí prostředí motokárové haly a techniku půjčovny. Vyrážejí na velké tratě a se závodní technikou. V rámci Praga Racing Academy jsou i přípravné kempy na tratích v Itálii. To už samozřejmě více zasahuje do rozpočtu, ale stále je možnost si například závodní techniku jen pronajmout. Když i touto fází malý závodník projde úspěšně, závodění ho baví a rodinný rozpočet to utáhne, je čas udělat další krok.

Z motokár se dá dojít daleko

Tím krokem je vykročení do opravdových závodů. A opět jej můžete učinit s lidmi, které celou dobu znáte od prvních krůčků v akademii. Přímo továrnou Praga podporovaný tým vás uvede do světa kartingového závodění, kde si pak své adepty vybírají týmy z juniorských formulí a v ideálním případě tato cesta končí až ve formuli 1.

Praga Academy pro začínající motokárové jezdce funguje od roku 2016 a každý rok jí projde okolo tisícovky malých závodníků. Tři až deset z nich pak pokračuje do závodní akademie a ve finále okusí svět opravdových závodů. V průběhu let se ukázalo, že většina malých dětí si akademií projde dvakrát až čtyřikrát. Jsou i takoví, kteří ji absolvovali dvacetkrát, protože se chtějí naučit dobře jezdit.

Motorem a duší Praga Academy je Petr Ulbert, jehož zkušený tým celou akademii provozuje. A samozřejmě by to nebylo možné bez prostor Praga Areny a podpory jejího majitele Lubomíra Tenkla. Správný punc akademii dává zastřešení ze strany národní sportovní autority – Autoklubu České republiky. Největší odměnou pro malé motokáristy je, když se za nimi přijde podívat nějaký velikán světového motosportu. Tak jako se to stalo v případě dvojnásobného mistra světa formule 1 Emersona Fitipadiho a jeho syna Ema, nebo bývalého pilota F1 a cestovních vozů DTM Ralfa Schumachera.

Dlouhodobým cílem akademie je vychovávat talentované mladé závodníky v silném profesionálním zázemí, které by nebylo možné poskytnout díky podpoře partnerů. Zatím to u nás funguje tak, že závodění v motokárách svým dětem financují rodiče. Cílem Praga Academy je ovšem vytvořit prostředí, v němž by se k závodění dostali talentovaní malí závodníci, kteří nemají v rodině dostatečně silné finanční zázemí. Český karting má ve světě dobré jméno, máme mistra světa Patrika Hájka, tovární tým Praga, ladiče motorů KVS Racing. Tak snad bude o českém kartingu ve světě stále hodně slyšet.