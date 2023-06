ČKD čili Českomoravská Kolben–Daněk bývalo kdysi pojmem. Pokud vám je dnes kolem čtyřiceti let, a tedy jste zažili 80. a 90. léta, není vám název této firmy (nebo spíš podniku) neznámý. Až do pádu v devadesátých letech vinou politických změn a v neposlední řadě dodnes lehce kontroverzní kuponové privatizace šlo o významnou strojírenskou firmu založenou už v roce 1870 s velmi širokým záběrem výroby. Takový československý Westinghouse či General Electric…

ČKD: Mosty, cukrovary, motorky i letadla

Po založení se zde vyráběly mosty a posléze cukrovary. Jak se technika vyvíjela, měnily se také výrobky ČKD. Později zde tudíž vznikaly třeba elektrické stroje, tepelná zařízení či za dob první republiky také letadla, přičemž jejich vývoj se udržel i krátce po válce. Z nich zmíníme už poválečný a ve své době pokrokový dopravní stroj E211 konstruktéra ing. Šlechty. Vznikly pouhé dva prototypy…

Automobily Praga ovšem byly zahrnuty spíše malým podílem na celkové výrobě společnosti ČKD. Před válkou vznikaly motocykly Praga BD 500 a automobily střední třídy Baby a Lady. Vrcholem byla právě alfa a výrobu doplňovaly vozy určené pro armádní důstojníky. Další oblast výroby zahrnovala automobily pro technické služby měst či nákladní vozy.

Bohužel výroba osobních vozů se v ČKD po 2. světové válce již neobnovila, a značku Praga tak reprezentovala pouze nákladní vozidla. Známá Praga V3S (vojenský třínápravový speciál) konstruovaná primárně pro armádu a dále model S5T. V 90. letech došlo k pokusu o obnovení výroby užitkových aut pod značkou Praga, ovšem bez úspěchu.

Až do války

Představovaná Praga Alfa, kterou jsme si mohli vyzkoušet na místě spolujezdce, reprezentuje vůbec poslední osobní vůz této značky. Jedná se o druhou generaci modelu a vyráběného od roku 1927. Svůj světový debut auto absolvovalo na podzim 1937 na Pařížském autosalonu, přičemž výrobce je uváděl jako model 1938. K pohonu sloužil známý řadový šestiválec s visutými ventily (rozvod SV) o objemu 2492 cm3 a výkonu 60 koní (44 kW).

Na něj navazovala čtyřstupňová převodovka, což bylo na tu dobu pokrokové řešení. Trojka a čtyřka už měly synchronizaci, přičemž soukolí stálého převodu a třetí rychlosti bylo vybaveno šikmým ozubením, což výrazně snižovalo mechanickou hlučnost.

Zcela nový byl rám tvořený dvěma podélníky, mezi něž technici vložili výztuhu ve tvaru písmene X. A dále několik příček, z nichž jednu najdete u přední nápravy. Ta byla dělená s výkyvnými rameny spojenými s dvojčinnými olejovými tlumiči a příčným půleliptickým perem. Auto tudíž mělo nezávisle zavěšená přední kola. Zadní náprava byla tuhá tvořená mostem a vybavená stabilizátorem.

Výroba modelu pokračovala až do roku 1942, kdy už naplno zuřila 2. světová válka. Možná i proto se ve třech sériích vyrobilo pouhých tři sta vozů se šestiválcem 2,5 litru. O auto zřejmě nebyl příliš velký zájem. Vyobrazený vůz stál v roce 1939 69.000 korun. Verze s mezistěnou (tedy odděleným prostorem řidiče a pasažérů) byla ještě o tři tisíce korun dražší.

Do jižních Čech

„Svoji pragu jsem koupil v roce 1987 od předchozího majitele v Protivíně,“ začíná vyprávět Zdeněk Václavík. A dodává: „Vůz byl vyroben v roce 1939, ovšem původního majitele neznám, neboť technický průkaz k autu se datuje až k roku 1954, kdy byl vůz registrovaný v Humpolci.“ Auto nebylo dle Zdeňka Václavíka v nejhorším stavu. „Stálo ve stodole s děravou střechou, přičemž tašky padaly na střechu pragy. Střecha vozu byla tudíž děravá, ale to nebylo vše. Třeba chromované části karoserie už hlodala rez, nemluvě o ztrouchnivělé části ze dřeva,“ dodává Václavík, který auto renovoval dlouhých deset let.

Teď se možná zarazíte. Karoserie ze dřeva? Ano, předválečná auta měla zcela běžně takzvanou dvojdruhovou karoserii. Základ tvořil ocelový rám, nástavba (nebo spíš karoserie) byla zhotovena ze dřeva. Dnes se používá výraz výdřeva. A ta je drahá. „Právě s dřevěnou částí jsem si užil své. Naštěstí manželky otec byl truhlář, tak mi hodně pomohl. Místo aby jednotlivé části ohýbal, je vyřezal na pásové pile,“ popisuje Zdeněk Václavík. Dřevo musí být tvrdé, ideálně jasanové. Podle něj se dnes na výdřevu pro veterány čeká běžně roky a cena se pohybuje (samozřejmě podle typu auta) kolem 120.000 až 150.000 korun.

Ve znamení symetrie

Německá společnost Bosch je po mnoho let jedním z nejvýznamnějších dodavatelů techniky v automobilovém průmyslu, a nejen tam. O to více nás překvapilo, že komponenty tohoto výrobce jsme našli také v Praze Alfa. Co konkrétně? Třeba rozdělovač zapalování, ale také zapalovací cívku či spouštěč motoru. „Kromě elektrického startéru lze šestiválec natočit také ručně klikou. Musí se to ale umět. V opačném případě hrozí zlomení prstů, jak motor naskočí,“ upřesňuje Václavík.

Alfa platila ve své době za technicky pokrokový vůz. Třeba už měla dva stěrače čelního skla v době, kdy byl běžný pouze jeden. A samozřejmě je pohání elektromotor. Pohled na dobovou palubní desku odhalí, že je v podstatě symetrická. „Má to svůj důvod. Byla totiž už z výroby upravena tak, aby mohla mít jak levostranné, tak také pravostranné řízení,“ říká Zdeněk Václavík. Pro zajímavost, v roce 1976 šel stejnou cestou třeba Rover SD1 (3500), tedy mnohem modernější vůz.

Kabina alfy pojme až šest cestujících včetně řidiče, přičemž pravé prostřední sedadlo lze sklopit. „To se líbí našim vnučkám,“ poznamenává Jarka Václavíková, manželka majitele vozu. A upřesňuje: „Střecha vozu je sice ze střechovice, ale otevřít ji nelze. Zajímavé je, že i přes skromnou ventilaci (větrání) kabiny a fakt, že je auto černé, není cestování v něm ani v parném létě vyloženě teplotně nepříjemné.“

Došel nám benzin?

Alfa je pořádným kusem auta. Vypadá velkolepě, ba skoro majestátně. „Však také váží až 1700 kg,“ dodává Václavík. A na délku měří 5220 mm při rozvoru 3250 mm. Svými rozměry tak zhruba odpovídá dnešním vozům nejvyšší třídy v prodloužené variantě (longu). Dobový předpis vyžadoval u auta dvě rezervní kola. „Při svých cestách ale vozím jen jedno,“ říká Václavík. Pneumatiky jsou takzvané balonové 6,50 x 16 palců čili dnes krajně nezvyklý rozměr. „V zimě dávám auto na špalky (tím se zabrání kontaktu pneumatik s povrchem garáže), abych je šetřil,“ upřesňuje Václavík.

Zvláštností je palivová soustava, která Zdeňka Václavíka před lety pěkně vypekla. „Jednou jsem nemohl natočit motor. Posléze jsem zjistil, že v plovákové komoře karburátoru není benzin,“ vypráví Václavík. Praga Alfa má dvě palivové nádrže: běžnou provozní na 50 litrů a k tomu ještě malou desetilitrovou, sloužící jako rezerva. Problém je, že při jízdě musí řidič odběr benzinu z menší (rezervní) nádrže ručně přepnout. Slouží k tomu kohout, který je součástí ruční palivové pumpy (tou se benzin načerpá do karburátoru – podobně jako ještě u vozů Škoda 105/120). „Kohout ale přisával vzduch, což byl problém, a důvodem bylo poškozené korkové těsnění,“ vysvětluje Václavík. Tehdy se ještě nepoužívaly dnes běžné gumové O-kroužky.

Chce to zkušenosti

Jak se s pragovkou jezdí? Docela jinak než s moderními auty. Chce to cvik, a hlavně si musíte zvyknout na specifické ovládání tohoto stroje. „Před každou jízdou nejprve kontroluji stav vody v chladiči. V případě potřeby ji doliji. Nikoliv však tu z vodovodu, ale měkčí vodu, nejlépe dešťovou,“ říká Václavík. Pokud je v karburátoru benzin, startuje šestiválec dle Václavíka na první otočení startérem. Následuje krátké ohřátí motoru a můžeme vyrazit na cestu. Ovládání je trochu odlišné od současných vozů. Je třeba si zvyknout na jinou spojku a v ostřejších zatáčkách vzít volant větší silou. Také hluk vozu trochu připomíná náklaďák.

Odlišné je taky řazení rychlostí, zvlášť dolů. „Alfa ale poměrně rychle nabere rychlost a s ní svůj švih. Jezdím maximálně rychlostí 60 km/h,“ komentuje zážitky z jízdy Zdeněk Václavík. S ohledem na tehdejší zákony má, jak už jsme uvedli výše, dvě rezervní kola a ani dnešní a tehdejší provoz se nedají vůbec srovnávat. „V době vzniku vozu bylo zcela běžné, že silnice brázdily povozy tažené koňmi,“ poznamenává Václavík. Auta tehdy běžně jezdila maximální rychlostí 80 km/h. Praga Alfa má uvedenou maximálku 110 km/h. „Ale tu jsem nikdy nevyzkoušel a ani se na to nechystám,“ říká s úsměvem majitel vozu. „Součásti podvozku mi prošly rukama a mám k nim úctu,“ dodává.

Zajímavá je spotřeba paliva tohoto auta. Pokud si myslíte, že dvanáctiválce Jaguaru, BMW či Mercedesu ze začátku 90. let vynikaly značnou nehospodárností, tak vás údaj o spotřebě Pragy Alfa překvapí. Výrobce udává spotřebu doslova asi 16 l/100 km. Praxe je však poněkud jiná. Zdeněk Václavík jezdí běžně za 25 litrů na 100 km a to má jeho vůz motor po generální opravě.

Komfort jízdy je dle majitele dobrý, tam, kde současná auta drncají, pluje alfa jako parník! Snad jen výhled přes rozměrný volant je trochu omezený. Podvozek byl laděný s ohledem na tehdejší stav silnic, který byl oproti současnosti žalostný. „Můj pohled na podvozek je spojený s pérováním hlavně vpředu. Chování šasi znám totiž pouze z místa řidiče,“ dodává Václavík.

Má na to asi vliv dlouhý rozvor a pohotovostní hmotnost až 1662 kg. „Trochu mi vadí malý výkon, pouhých 60 koní, zejména při jízdě kopcovitou Šumavou,“ poznamenává majitel. A dodává, že i s ohledem na účinnost brzd, které mají na všech kolech bubny s průměrem 300 mm a jsou ovládány hydraulicky. Vůz tak brzdí lépe, než byste čekali.

Technické údaje Praga Alfa (1939) Motor zážehový řadový šestiválec umístěný vpředu podélně Válce, ventily dva visuté ventily na válec, rozvod SV, 12 ventilů Objem 2492 cm3 Výkon 44 kW (60 koní) Převodovka přímo řazená čtyřstupňová Pohon zadních kol Zavěšení nezávislé zavěšení vpředu odpružení půleliptickým perem Náprava tuhá zadní náprava tvořená mostem, příčný stabilizátor Pneumatiky 6,50-16 Rozvor 3250 mm Rozměry 5220 x 1660 x 1705 mm Pohotovostní hmotnost 1435 až 1662 kg Největší rychlost 110 km/h Průměrná spotřeba 16 l na 100 km Palivová nádrž 50 +10 l (ručně přepínatelná rezerva) Pořizovací cena (1939) 69 000 korun

Startování motoru alfy trochu připomíná Hondu Civic „UFO"

Život s takto starým autem přináší řadu skutečností, které s moderními auty nemáte šanci zažít. Pro někoho to může být otravné, pro někoho dokonce nepřekonatelné. Ovšem pro jiného jde o štěstí a radost. Třeba jen startování šestiválce Pragy Alfy má svá pravidla. Opravdu nelze do ní „jen tak skočit“, otočit klíčkem a vyrazit. Jak se má motor správně startovat, nám prozradil dobový návod k obsluze. Ten tehdy skutečně řidiče informoval o tom, jak s autem jezdit a jak se k němu chovat. Svým způsobem připomínal provozní letové příručky letadel. Ta to tak mají dodnes.

Takže jak na to? Návod na spouštění motoru má osm předstartovních úkonů, po nichž následuje proces spouštění agregátu. Nejprve je třeba zkontrolovat, zda je chladič naplněn vodou. Dále zjistit stav oleje v motoru, k čemuž slouží měrka v podobě tyčky umístěné poblíž nalévacího hrdla.

Dále se kontrolují obě palivové nádrže, po čemž následuje kontrola namazání ústrojí. Šlo zejména o podvozek, jehož mazací místa byla mazána centrálně. K namazání stačilo sešlápnout pedál pumpy. Manuál dále pojednává o kontrole seřízení brzd, správném nahuštění pneumatik (1,4 atmosféry vpředu, respektive 1,5 atmosféry vzadu čili stejně barů).

Řadicí páka musí být v neutrálu a v neposlední řadě se kontroluje, zda je otevřen přívod benzinu z nádrže přes uzavírací kohout (ten, s nímž měl problém majitel vozu, jak píšeme výše) v motorovém prostoru.

Pokud vše vyhovuje, může řidič začít startovat motor. Klíčkem v takzvané zařaďovací (dnes bychom řekli spínací) skříňce se zapne zapalování, čímž se rozsvítí kontrolní svítilna. Samotné startování se dělá tlačítkem. To je potřeba držet až do okamžiku, než motor naskočí.

Velmi to připomíná startování motoru v nadpise zmíněné Hondy Civic 8. generace přezdívané UFO. U ní tak je třeba zapnout klíčem zapalování a motor startujete červeným tlačítkem vlevo vedle volantu. A také tady tlačítko držíte, než motor naskočí. Samočinné řízení běhu startéru tahle honda ještě neměla. A Praga Alfa už vůbec ne.