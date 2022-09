Pravidla pro předjíždění cyklistů se zatím měnit nebudou, ministerstvo od úprav upustilo

Řekl to ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Návrh kritizovaly některé organizace.

Řidiči musí v současnosti dodržovat 1,5metrový odstup, pokud chtějí předjíždět cyklistu. V úsecích, kde je nejvyšší povolená rychlost do 30 kilometrů za hodinu, podle zákona stačí metrová mezera.

Resort plánoval zavést při předjíždění v rychlosti do 30 km/h obecné pravidlo bezpečného předjíždění. Kupka záměr oznámil v červenci s tím, že podle statistik je nebezpečnost předjíždění cyklistů při těchto rychlostech malá. Zároveň zdůraznil, že by změna neznamenala úplné zrušení povinného odstupu auta od cyklisty, jen by nebyla přesně definovaná a odvíjela by se od místa a situace.

Proti návrhu se vymezila řada organizací, podle nichž by pak bylo pravidlo pro předjíždění téměř nevymahatelné. To ministerstvo odmítá, avšak po meziresortním připomínkovém řízení, v němž obdrželo proti záměru několik námitek od jiných úřadů, od změny zatím upustilo. Je ovšem pravděpodobné, že o pravidlech pro předjíždění se bude ještě diskutovat při projednávání novely zákona o provozu na pozemních komunikacích ve Sněmovně.

Nová pravidla pro předjíždění cyklistů platí v Česku od počátku letoška. Řidiči musejí cyklisty míjet ve vzdálenosti půldruhého metru. Při nedodržení odstupu a ohrožení cyklisty jim hrozí pokuta až 2000 korun, zavedla novela zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Odpůrci předepsané vzdálenosti pro předjíždění poukazovali na to, že nové opatření nebude možné na mnoha místních silnicích dodržovat ani kontrolovat. Argumentovali tím, že například na úzkých silnicích v horách nové opatření zastaví dopravu. Ministerstvo dopravy zatím do zákona přidalo výjimku, podle které řidiči mají při míjení cyklistů možnost přejíždět souvislou čáru na vozovce.