Před 20 lety debutoval v F1 Jenson Button. Teď už je kliďas

Britské ostrovy přinesly deset mistrů světa F1, kteří získali celkem devatenáct prvenství. Zatím posledním v pořadí je dnes čtyřicetiletý poddaný tamní královny.

Na formuli 1 nemyslel

V osmi letech začal řídit motokáru a vyhrál všech 34 podniků britského mistrovství ve třídě Kadet. Od čtrnácti jezdil rallyekros jako jeho otec John. „Závodit mě bavilo. Ovšem nějak jsem v té době neřešil, jestli budu jezdit formule, nebo dokonce vozy F1,“ vzpomíná Jenson. Do monopostu usedl poprvé až v osmnácti, a hned vyhrál ostrovní seriál formule Ford. V roce 1999 jezdil formuli 3 a také absolvoval s BMW 320 závod 24 hodin ve Spa, kde byl jeho kolegou v posádce Tomáš Enge.

Pro sezonu 2000 podepsal smlouvu s Williamsem jako do té doby nejmladší britský jezdec v historii. Jeho příchod do formule 1 byl doprovázen rozporuplnými ohlasy a očekáváními. Button byl díky svému rychlému postupu juniorskými kategoriemi nazýván „novým Sennou“ a srovnáván s touto brazilskou legendou světového motorsportu. „Během mých pětadvaceti let v motokárách jsem zažil jenom dva jezdce s tak skvělými schopnostmi. Jedním byl Senna a druhým Button,“ uvedl Paul Lemmens, šéf motokárového týmu GKS Tecno.

Umění britského mladíka vyzdvihoval tehdejší sportovní ředitel automobilky BMW Gerhard Berger. Naopak trojnásobný mistr světa Jackie Stewart suše upozorňoval na rychlý vzestup juniorskými sériemi a nedostatek zkušeností: „Nevěřím, že můžete přejít z mateřské školky rovnou na univerzitu.“ Mladého závodníka nepodpořil ani finský pilot Mika Salo: „Když závodíte, máte kolem sebe dvacet dalších jezdců. Doufám, že to Jenson zvládne. Pokud ne, zraní sám sebe, nebo někoho jiného.“ Před premiérovým závodem kariéry to nebyla příliš povzbudivá slova.

Drinky za první bod

Na zisk prvního bodu nemusel čekat příliš dlouho. Ve druhém závodě kariéry v Brazílii 2000 zaujal pěkným předjížděcím manévrem na Jose Verstappena a skončil sedmý. Po vyloučení Davida Coultharda z druhého místa postoupil na šestou příčku a stal se v té době nejmladším držitelem mistrovského bodu ve formuli 1. „Vrátil jsem se do hotelu a dal si sprchu. Při cestě autobusem na letiště někdo z týmu řekl: ‚Skončil jsi šestý, DC byl diskvalifikován kvůli něčemu na autě.‘ Tak jsme si dali ještě pár drinků a musím říct, že bylo skvělé letět domů s pocitem, že figuruji s bodem v tabulce průběžného pořadí. Ve dvaceti letech jako nejmladší, který kdy získal mistrovský bod,“ vzpomínal Button.

Po premiérové sezoně přestoupil k Benettonu, z kterého se stal později tým Renault. Počínaje ročníkem 2003 spojil své účinkování se značkou Honda a vydržel tam až do konce sezony 2008. Jeho nejlepším rokem za toto období byl šampionát 2004, kdy vystoupil desetkrát na stupně vítězů, ale nevyhrál ani jeden závod. Na první výhru si počkal až do Maďarska 2006. Další roky už nebyly taková sláva. V letech 2007 a 2008 získal dohromady pouhých devět bodů. Když jeho krajan Lewis Hamilton poprvé vybojoval titul mistra světa (2008), vypadalo to, že Velká Británie má nového hrdinu a Button už je na odpis.

Místo oslavy vystřízlivěl

Osud mu však byl příznivě nakloněn. Honda totiž vzdala účast ve formuli 1 a prodala tým Rossi Brawnovi za symbolickou jednu libru. Skvělý stratég a konstruktér postavil pod vlastním jménem vůz s dvojitým difuzorem, s kterým Button vyhrál šest z prvních sedmi závodů sezony 2009! Soupeři od poloviny ročníku vyrovnali technický náskok stáje Brawn, ale Button v předposledním závodě v Brazílii přece jen vytoužený titul mistra světa formule 1 získal. V devětadvaceti letech a v 169. závodě kariéry.

„S Brawnem jsem o nové sezoně dosud nejednal, chci dotáhnout do konce tenhle rok. Budeme spolu diskutovat. Ale až mě přejde kocovina po oslavách,“ smál se Button. Dobrá nálada ho však brzy přešla. Tým totiž převzal Mercedes. Když se Jenson dozvěděl, že Niku Rosbergovi nabídli dvakrát tolik peněz, rychle se domluvil s McLarenem. Měl štěstí, protože tým hledal náhradu po odchodu Heikkiho Kovalainena. Týmová dvojice Button a Lewis Hamilton získala za tři roky spolupráce dvě druhá a jedno třetí místo v Poháru konstruktérů. U britské stáje zůstal Jenson až do závěru kariéry na konci mistrovství světa 2016.

V roce 2017 se na skok vrátil v Monaku, kde nahradil Fernanda Alonsa, startujícího v 500 mílích Indianapolis. Svůj s největší poslední pravděpodobností poslední podnik formule 1 však po kolizi nedokončil. Vztahy s Hondou z doby závodění v F1 mu prospěly a v prosinci 2017 oznámil podpis smlouvy pro japonský seriál cestovních vozů Super GT. V následující sezoně zde vyhráli s Nakokim Jamamotem na Hondě NSXGT nejprestižnější třídu GT500.

V sezoně 2018/2019 startoval Button v mistrovství světa sportovních vozů jako člen týmu SMP Racing, kde byli v kategorii LMP2 jeho kolegy Michail Alješin a Vitalij Petrov. V závodě 24 hodin Le Mans 2018 museli odstoupit hodinu před koncem. V šestihodinovce v čínské Šanghaji však dokázali vybojovat třetí místo, což bylo v té době první pódiové umístění ruského týmu.

Konečně se usadil

Dnes čtyřicetiletý Jenson Button se neorientoval jen na závodění. Mezi jeho záliby patří jízda na kole a triatlon, dokonce vyhrál závod Hermosa Beach v Kalifornii. V březnu 2010 založil organizaci Jenson Button Trust, která každoročně vybere finanční prostředky potřebným a rozděluje je k mnoha charitativním účelům. Rok provozoval restauraci, ale tohle podnikání po deseti měsících uzavřel. V roce 2015 mu zloději vyloupili pronajatý dům v Saint Tropez a odnesli kořist v celkové hodnotě 300 000 liber (kolem devíti milionů korun).

Jeho osobní život prošel turbulentními obdobími. Pět let žil se zpěvačkou Louise Griffithsovou. Na jaře 2009 začal randit s modelkou Jessikou Michibatovou a v prosinci 2014 se na Havaji vzali. O rok později však už byli od sebe. Mezitím ho potkala zřejmě největší životní rána. V lednu 2014 zemřel na infarkt v sedmdesáti letech jeho otec John, který byl klíčovou osobou celé Jensonovy závodnické kariéry.

Během posledních několika let vplul Button do klidnějších vod. V roce 2018 se zasnoubil s modelkou Brittny Wardovou a v červenci 2019 se jim narodil syn Hendrix. Jeho závodní aktivity ovšem ještě nejsou u konce. V letošní sezoně nasadí vlastní stáj pod názvem Jenson Team Rocket RJN v seriálu GT World Challenge Europe. V McLarenu 720S GT3 se bude střídat s Bobem Nevillem. Závodní speciál je oblečený do barev stáje Brawn z roku 2009, kdy se stal Button mistrem světa F1.

JensonButton

Narozen: 19. 1. 1980

Stav: ženatý, manželka Brittny, syn Hendrix (8 měsíců)

Debut: motokáry (1990)

První start F1: Austrálie (2000)

Starty v F1: 306

Výhry: 15

Stupně vítězů: 50

Body: 1325

Ujeté km: 80.863

Km na 1. místě: 3886

Úspěchy: mistr světa F1 (2009), 3. místo F1 (2004), vítěz britské formule Ford (1998), vítěz japonské Super GT 500 (2018), držitel Řádu britského impéria (2010

Autoři: Michal Štěpanovský a Michal Šik

