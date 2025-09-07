Před novou zbraní silniční inspekce se neschováte. Do provozu jde v listopadu
S možností technické kontroly v provozu budou muset na českých silnicích od listopadu počítat řidiči nákladních aut a autobusů. Mobilní jednotka STK je dalším z vybavení Inspekce silniční dopravy (INSID), která od července zajišťuje intenzivnější kontroly dopravy.
Inspektoři budou mít k dispozici dvě mobilní jednotky vestavěné do kamionu, přímo v terénu odhalí například nefunkční brzdy, závady v zavěšení náprav nebo manipulace s emisními systémy. Pořízení dvou kamionů s vestavěnými jednotkami STK vyšlo na 25 milionů korun. Při představení první mobilní STK na odpočívce D11 to dnes novinářům řekli zástupci INSID a ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
„Hlavní cíl je zajistit na českých dálnicích a silnicích větší bezpečnost a zároveň respekt ke všem předpisům a právu, zejména pro nákladní dopravu a také autobusovou dopravu,“ řekl Kupka. Dopady činnosti INSID už jsou podle něj za první dva měsíce provozu znatelné, kontrol bylo téměř 3000, rozšíření o mobilní technické kontroly významně rozšíří její možnosti. Podobné jednotky již několik let využívá polská silniční inspekce ITD nebo úřady v Rakousku a Maďarsku.
Kamion má speciální vestavbu s administrativním zázemím pro inspektory a technologií srovnatelnou s výbavou klasické STK. Po zastavení spustí pomocí hydraulického jeřábu technologii na zpevněnou plochu a rozloží kompletní pracoviště. Stanice umožní například měřit účinek a souměrnost brzd, zkontrolovat řízení a zavěšení náprav nebo ověřit emise. Kompletní kontrola zabere 30 až 45 minut. S nasazením se počítá po celém Česku, na dálnicích, silnicích první a druhé třídy i v blízkosti obcí.
„Budeme se zaměřovat především na kontrolu brzd, účinnost brzd a souměrnost brzd a na stav řízení,“ řekl ředitel kontrolní sekce INSID Pavel Bergman. Pokud inspektoři zjistí nebezpečnou závadu, vozidlo přijde o technickou způsobilost k provozu a případně mohou zadržet osvědčení o registraci vozidla. V případě lehčí závady inspektoři na místě vstoupí do informačního systému a omezí platnost technické způsobilosti na 30 dní. „Vozidlo může odjet, řidič musí zajistit nápravu a do 30 dnů se dostavit na kamennou stanici, která mu omezení odblokuje,“ doplnil Bergman.
Vozidla ke kontrole mobilní STK budou inspektoři vytipovávat i s využitím poznatků ze standardních kontrol. „Využijeme zákonné normy, která nám dovoluje stáhnout vozidla až ze vzdálenosti 25 kilometrů,“ řekl Bergman. Nemusí jít jen o odpočívky, místem ke kontrole může být například autobusové nádraží nebo jiné vhodné místo v obci.
Polská silniční inspekce má k dispozici 16 podobných souprav staršího typu. Závadu při kontrole odhalí inspektoři průměrně u poloviny z vytipovaných aut, z nich polovina má závažný charakter. Podle Bergmana může být technických nedostatků zjištěných u vozidel na českých silnicích také hodně, řada závad totiž není na první pohled vidět. „Běžným okem nepoznáte, kolik z těch pěti šesti náprav skutečně brzdí, jak brzdit má,“ řekl Bergman.
Před uvedením do ostrého provozu projdou obě mobilní STK několikatýdenním testováním ve státní zkušebně, odborný výcvik současně čeká inspektory, pro obsluhu mobilních jednotek jich má být 14, posádky budou dvoučlenné.
INSID vznikla z bývalého Centra služeb pro silniční dopravu, má ale rozsáhlejší pravomoci. Inspektory už nemusí doprovázet policisté a celníci a mohou sami zastavovat auta a pokutovat řidiče. V červenci inspektoři zkontrolovali 1397 vozů, prohřešek zaznamenali u každého třetího nákladního auta a autobusu. Řidiči nejčastěji porušovali dobu řízení a odpočinku, výjimkou ale nebyly ani přetížené vozy, podvody s tachografy nebo snaha obejít emisní normy. Za 416 zjištěných přestupků uložila v červenci 281 pokut v celkové výši téměř 490.000 korun a 148 kaucí ve výši 4,12 milionu Kč. Data za srpen zatím nejsou k dispozici.
Zdroj: ČTK, foto: Svět Motorů a INSID