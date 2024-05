Před Sardinia rallye: Udrží Neuville náskok?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Dvacet let od chvíle, kdy Sardinie poprvé hostila podnik mistrovství světa, představí nový, zhuštěnější formát, který zabalí celkem 266,12 kilometrů do pouhých 48 hodin. Měla by zůstat stejně náročná, rychlé a úzké a technické tratě nenechají mnoho prostoru pro chyby. Každý projíždějící vůz smete pískový povrch, aby odkryl skalnatý a drsný podklad. To se může v kombinaci s teplotami přesahujícími 30 stupňů Celsia trestat auta a pneumatiky.

Kudy vedou rychlé cesty

Servisní park se přesune zpět z Olbie do historického města Alghero na severozápadním pobřeží ostrova. Rallye začíná odpoledne dvěma rychlostními zkouškami, které se pojedou dvakrát na severním pobřeží. Sobota míří dále na východ a představuje více než polovinu vzdálenosti rychlostních zkoušek, přičemž 149 kilometrů je nutné absolvovat bez poledního servisu. Dvě rychlostní zkoušky se pojedou dvakrát dopoledne, před zónou pro montáž pneumatik a další dvě rychlostní zkoušky se pojedou dvakrát odpoledne. V neděli je tu návrat na dvě opakované erzety podél severozápadního pobřeží. Soutěž uzavře 7,10 kilometrů dlouhá závěrečná Power Stage, kde získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu ke klasickému bodování.

Toyota si na šotolinu věří

Po vítězstvích v posledních třech podnicích v Keni, Chorvatsku a Portugalsku se TGR-WRT opět zaměří na silný výsledek. Od vedení v šampionátu ho dělí pouhé čtyři body v pořadí výrobců. Osminásobný světový šampion Sébastien Ogier bude usilovat o třetí vítězství v sezoně a právě na Sardinii, kde v minulosti triumfoval již čtyřikrát. V sestavě tovární stáje Toyota ho doplnil Elfyn Evans a Takamoto Katsuta.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Bude zajímavé vidět nový kompaktnější formát v akci na Sardinii. Kratší podnik, ale ne snadnější rallye s dlouhými dny a ještě poměrně hodně kilometry. Sobotní odpoledne je obzvláště dlouhé a náročné s nechvalně známou zkouškou Monte Lerno a klíčem k úspěchu bude zvládnutí pneumatik a vyhýbání se kamenům. Bylo skvělé znovu vyhrát v Portugalsku a náš výkon tam byl dobrý, ale pro některé naše jezdce to nebyla nejlepší rallye. Po několika malých chybách jsme získali málo bodů. Auto jsme vylepšovali v Portugalsku a práce odvedená během našeho testu na Sardinii by měla být ještě lepší.“

Video se připravuje ...

Elfyn Evans: „Každá rallye je důležitá a my se musíme pokusit co nejlépe využít na Sardinii příležitosti. V některých ohledech je to docela podobná rallye jako v Portugalsku a v jiných možná složitější. Jsem si jistý, že můžeme věci zvrátit ve svůj prospěch a udělat z toho dobrý víkend.“

Sébastien Ogier: „Myslím, že jsme v dobré pozici. Nedávno jsme měli dobrý test a v Portugalsku, kdy byl povrch písčitější a více podobný Sardinii, auto fungovalo dobře. Je to vždy obtížná výzva s dlouhými rychlostními zkouškami a potřebnou péčí o pneumatiky. To jo rallye, kterou miluju a doufám, že tam budeme mít další úspěšnou cestu.“

Takamoto Katsuta: „Můj výsledek v Portugalsku nebyl takový, jaký jsem chtěl, ale během víkendu jsem měl z auta dobrý pocit. Doufám, že tento pocit přeneseme do rallye na Sardinii. Štěrk a povrch na této soutěži jsou trochu jiné, takže je tu pár věcí, které musíme upravit. Nedávno jsme měli právě na Sardinii dobrý test a vím, že inženýři a celý tým tvrdě pracují, abychom tady byli silnější.

Škodovky chtějí vyhrát

Boj o vítězství v kategorii WRC2 na náročných šotolinových rychlostních zkouškách Sardinie bude vyžadovat pevné nervy, neboť se do něj přihlásilo 41 automobilů, z nichž jde ve 22 případech o vůz Škoda Fabia ve specifikaci Rally2. To platí zejména pro Pierra-Louise Loubeta, mistra světa kategorie WRC2 z roku 2019. Poté, co odjel z poslední rallye kategorie WRC2 s nulovým na bodovém kontě, potřebuje vynikající výsledek k tomu, aby opět nastartoval svoji cestu za ziskem titulu. „Portugalská rallye určitě nebyla startem do sezony, jaký jsem si přál. Věřím ale, že na Sardinii se mi povede lépe. Mám na tuto soutěž dobré vzpomínky. V roce 2019 jsem zde za volantem vozu Škoda Fabia zvítězil v kategorii WRC2,“ říká Loubet, který se spolujezdcem Lorisem Pascaudem sdílí vůz Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT.

Naproti tomu další dvě posádky Škody cestují na středomořský ostrov posílené dobrými výsledky v Portugalsku. Josh McErlean a James Fulton z Irska (Toksport WRT) a finská posádka Lauri Joona a Janni Hussi (TGS Worldwide) vystoupili na stupně vítězů jako druzí, respektive třetí. Další posádkou vozu Škoda, která má jedno umístění na stupních vítězů v roce 2024 v kapse, jsou Kajetan Kajetanowicz se spolujezdcem Maciejem Szczepaniakem z Polska. S vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu RaceSeven dokončili Safari Rally na třetím místě v kategorii WRC2 a zároveň zvítězili v kategorii WRC2 Challenger.

Vzhledem k tomu, že posádky mohou získat body do kategorie WRC2 maximálně na sedmi podnicích, nebudou některé posádky vozů Škoda přihlášené do Portugalské rallye uvedeny ve výsledcích kategorie WRC2. Jednou z nich je aktuálně druhý v celkovém pořadí Oliver Solberg. Společně s britským spolujezdcem Elliottem Edmondsonem bojuje pouze o čestné tituly ve třídě RC2. „Škoda Fabia RS Rally2 se na tyto šotolinové rychlostní zkoušky perfektně hodí. Mým cílem je dojet co nejvýše a získat co nejvíce zkušeností, aniž bych myslel na umístění v šampionátu,“ vysvětluje 22letý Švéd. Britský pilot Gus Greensmith, vítěz kategorie WRC2 na keňské Safari rallye a Solbergův kolega v týmu Toksport WRT, rallye na italském středomořském ostrově vynechá.

Video se připravuje ...

Srdeční záležitost pro Prokopa

Jedinou českou posádkou na startu jsou Martin Prokop a Michal Ernst, kteří pojedou s vozem Škoda Fabia RS Rally2. Před rokem si na této soutěži vyzkoušel český jezdec škodovku poprvé a následně si pořídil vlastní vůz. Pojede s ním letos podruhé, při předchozím startu v Portugalsku dojel na čtrnáctém místě a sedmý v kategorii WRC2.

„Jsem tady podvacáté a závodím už podevatenácté. Mám to tady rád, znám tady snad každou silnici. Zdejší zatáčky mají radius jako žádné jiné. Start rallye u moře a cíl taky, co může být krásnějšího? Naše auto je nejlepší materiál, jaký v této kategorii existuje a jízdu si hodně užívám,“ uvedl Prokop.

Věděli jste, že…

Itálie hostila jednu rallye mistrovství světa již v jeho první sezoně v roce 1973, původně šlo o Rally Sanremo, která se jela v Toskánsku a Ligurii?

Michèle Moutonová a její spolujezdkyně Fabrizia Ponsová se staly prvními, a jsou dodnes jedinými ženami, které vyhrály podnik WRC, když v roce 1981 dojely první právě na Rally Sanremo?

V roce 2004 se italské kolo WRC přesunulo z pevniny na středomořský ostrov Sardinie?

Ikonická rychlostní zkouška „Monte Lerno“ na Italské rallye na Sardinii obsahuje spektakulární „Mickyho skok“, srovnatelný pouze se slavným hřebenem Fafe na Portugalské rallye?

Program Sardinie rallye

Pátek 31. 5. – 14.33 RZ1 (25,65 km), 15.33 RZ2 (13,26 km), 17.33 RZ3 (25,65 km), 18.35 RZ4 (13,26 km). Etapa celkem 77,82 km.

Sobota 1. června – 7.41 RZ5 (12,03 km), 8.49 RZ6 (22,61 km), 10.41 RZ7 (12,03 km), 11.49 RZ8 (22,61 km), 14.05 RZ9 (25,33 km), 15.05 RZ10 (14,53 km), 17.05 RZ11 (25,33 km), 18.05 RZ12 (14,53 km). Etapa celkem 149,00 km.

Neděle 2. června – 8.00 RZ13 (12,55 km), 9.05 RZ14 (7,10 km), 11.00 RZ15 (12,55 km), 12.15 RZ16 (7,10 km). Etapa celkem 39,30 km.

Průběžné pořadí (po 5 ze 13 rallye)

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 110 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 86; 3. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1) 79; 4. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 71; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 70; 6. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 49; 7. Rovanperä (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 36; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 23; 9. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Rally1) 14; 10. Solberg, (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) 12; 11. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 11; 12. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 9; 13. Munster (Bel./Ford Puma Rally1) 8; 14. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 15. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 16. Linnamäe (Est./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 17. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 18. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 3; 19. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 20. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 3; 21. López (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 22. Heikkilä (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 23. 23. McErlean (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 24. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 2; 25. Joona (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Hyundai 219 bodů; 2. Toyota 215; 3. Ford 110.

Vedení v soutěži: Rovanperä 26, Neuville 25, Ogier 15, Evans 12, Lappi 12, Katsuta 6, Tänak 1.

Vítězové RZ: Neuville 29, Ogier 16, Rovanperä 14, Tänak 10, Evans 10, Katsuta 6, Fourmaux 4, Lappi 4, Sordó 3, Linnamäe 1.