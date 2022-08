Před startem Belgické rallye: Bude korunovace nového šampiona?

Loňskou premiéru belgické soutěže ve světovém šampionátu ovládl domácí Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1). V aktuálním pořadí šampionátu je tento Belgičan třetí o jediný bod za týmovým kolegou Tänakem.

Kudy vedou měřené kilometry

Od pátku do neděle je na programu 20 rychlostních zkoušek o celkové délce 281,58 km. Cíl je v neděli odpoledne v malebné vesnici Ypres v provincii Západní Flandry. Na rozdíl od loňského roku se neuskuteční žádná cesta na východ na slavný okruh Spa-Francorchamps.

Všechny tři dny rallye se budou konat v okruhu třiceti kilometrů od města Ypres, kde se nachází servisní park v jeho historickém centru. V pátek se jede dvakrát proti směru hodinových ručiček smyčka se čtyřmi rychlostními zkouškami, jež dohromady měří 97 kilometrů. Na sobotu je naplánována trasa s dalšími osmi erzetami a 133 měřenými kilometry. V neděli se jedou čtyři zkoušky (celkem 51 kilometrů) včetně závěrečné Power Stage, kde dostává pět nejrychlejších bonusové body od pěti do jednoho.

„Je to rallye, na kterou se těším nejvíce v celé sezoně. Doufáme, že se vrátíme na vítěznou cestu před domácími diváky, fanoušky a rodinnými příslušníky. Motivace nám rozhodně nechybí a jsme připraveni udělat maximum,“ řekl loňský vítěz Neuville. Nejlepším výsledkem čtyřiatřicetiletého pilota je druhé místo ze Švédska, v MS je třetí. Na stav seriálu ale prý nemyslí, stejně jako Rovanperä se soustředí na nadcházející rallye. „Našim cílem je zopakovat vítězství z loňska. Nic jiného. Nebude to nic jednoduché, konkurence je opravdu tvrdá. Potřebujeme, aby vše fungovalo,“ dodal Neuville.

Toyota předvede experiment

Na rychlostních zkouškách v Belgii bude k vidění veřejná premiéra GR Yaris H2. Experimentálního konceptu, který využívá vodík k pohonu spalovacího motoru založeného na stejném přeplňovaném bloku, jaký se nachází v běžném sériovém voze. Inovativní pohonné ústrojí bylo vyvinuto ve voze GR Corolla H2, ve kterém závodil šéf týmu Jari-Matti Latvala společně se zakladatelem týmu Akio Toyodou během závodu 24 hodin Fuji na začátku tohoto roku.

GR Yaris H2 pojede každý den na jedné zkoušce Ypres Rally, před soutěžním polem jako testovací vůz s legendou rallye Toyota a čtyřnásobným mistrem světa Juhou Kankkunenem za volantem. Kromě toho, jako součást závazku Toyota Gazoo Racing prozkoumat nové možnosti pro dosažení uhlíkové neutrality, bude servisní oblast týmu využívat energii s nulovými emisemi uhlíku. Tu bude dodávat Toyota Mirai, komerčně dostupné vozidlo značky na vodíkové palivové články.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Ypres je náročná a rychlá asfaltová rallye se spoustou prudkého brzdění, spoustou hlubokých příkopů a spoustou nečistot na silnici. Pokud prší, může to být velmi kluzké a řidiči musí být schopni neustále číst vozovku, aby mohli posoudit, jak se mění přilnavost. Se zkušenostmi, které jsme loni získali, se letos cítíme mnohem lépe připraveni. Chápeme povahu rallye a testování proběhlo na vhodných silnicích. Myslím, že můžeme bojovat o vítězství.“

Elfyn Evans: „Ypres je jedinečná událost a zcela odlišná od nedávných rallye. Je tu spousta dlouhých rovinek a křižovatek, což na papíře zní přímočaře, ale skutečnost k tomu má daleko. Dochází k mnoha změnám povrchu, silnice jsou často velmi úzké a místy hrbolaté a brzdění z velmi vysoké rychlosti do křižovatek je kritické. Letos jsme šli do našeho testu před akcí s tím, že jsme více věděli, co očekávat a co od vozu potřebujeme. Takže se těším na to, co dokážeme.“

Kalle Rovanperä: „Z cesty do Belgie mám dobrý pocit. Loni jsme tam měli celkem dobrou rallye, užil jsem si výzvu nového podniku a doufám, že i tentokrát uděláme dobrý výsledek. Styl silnic je složitý, s opravdu velkými zlomy, spoustou bláta a štěrku na silnici. Pokud je sucho, mohou první auta více prášit. Jestliže nás čeká mokro, mělo by být pro nás perfektní být první na silnici. Před pár týdny jsme měli dobrý test a mezi námi si myslím, že jsme auto docela zlepšili.“

Esapekka Lappi: „Ypres bude určitě těžká výzva. Byl jsem tam jednou, před osmi lety na mistrovství Evropy. Rychlost byla v pořádku, dokud jsme nehavarovali. Opravdu se těším, až se tam vrátím. Tohle auto mě na asfaltu hodně baví. V Chorvatsku jsme nedosáhli výsledku, který jsme chtěli, ale byl jsem opravdu spokojený s tím, jak dobře vůz choval. Nemám zkušenosti jako ostatní z minulého roku, ale stále si myslím, že můžeme být konkurenceschopní a bojovat o dobré umístění.“

Mikkelsen chce zvýšit vedení

Norský soutěžní jezdec Andreas Mikkelsen se spolujezdcem Torsteinem Eriksenem usilují na belgické Ypres Rally o čtvrté vítězství v kategorii WRC2 v letošní sezoně. Norové z týmu Toksport WRT podporovaného Škoda Motorsport startují do devátého podniku světového šampionátu jako vedoucí posádka průběžného pořadí jezdců kategorie WRC2. Ve WRC2 Junior patří Chris Ingram a Craig Drew (Škoda Fabia Rally2 evo) z Velké Británie k favoritům.

Úřadující mistři Finska Emil Lindholm a Reeta Hämäläinen přispěli šestým vítězstvím v sezoně v kategorii WRC2 pro značku Škoda. Na své domácí rallye obsadili první místo ve své kategorii. Mladíci z týmu Toksport WRT byli vyhlášeni vítězi kategorie WRC2 poté, co byli prozatímní vítězové diskvalifikováni kvůli technickému přestupku.

Navzdory tomuto rozhodnutí vedení soutěže Lindholm na Finské rallye vyhrál třídu WRC2 Junior, čímž se dostal do celkového vedení v této kategorii určené pro jezdce do 30 let. Lindholm (83 bodů) aktuálně vede toto hodnocení před dalšími třemi jezdci vozů Škoda Fabia Rally2 evo: Britem Chrisem Ingramem (67 bodů), Rusem Nikolajem Gryazinem (61 bodů) a Mikem Marczykem z Polska (59 bodů). Vzhledem k tomu, že každý účastník kategorie WRC2 může bodovat maximálně na sedmi rallye, rozhodl se Lindholm belgického podniku nezúčastnit. To dává šanci bývalému mistru Evropy v rallye a současnému vicemistrovi kategorie WRC2 Junior Chrisi Ingramovi, aby snížil náskok svého kolegy z týmu Toksport WRT.

Jedním z favoritů fanoušků je několikanásobný belgický šampion Freddy Loix, který je s jedenácti vítězstvími rekordmanem na bývalé Ypres Rally. Loix startuje s vozem Škoda Fabia Rally2 evo týmu PTR Racing se spolujezdcem Pieterem Tsjoenem ve třídě WRC2 Masters, která je vyhrazena pro jezdce starší 50 let. Loix je v současné době v hodnocení WRC2 Masters na druhém místě za Italem Maurem Mielem. Tento jezdec však na letošní Belgické rallye nestartuje.

Věděli jste, že…

Soutěž dříve známá jako Ypres Rallye se poprvé jela v roce 1965 a až do roku 2016 byla součástí FIA Mistrovství Evropy v rallye?

Tato rallye se letos jede pod oficiálním názvem ARDECA Ypres Rallye Belgium a je součástí FIA Mistrovství světa v rallye teprve od roku 2020, avšak poprvé se vlivem pandemie koronaviru jela až v roce 2021?

Belgičan Freddy Loix vyhrál šest ze svých rekordních jedenácti vítězství na Belgické rallye za volantem vozu Škoda Fabia?

Program Belgické rallye

Pátek 19. 8. – 10.16 RZ1 (11,97 km), 11.08 RZ2 (19,60 km), 12.03 RZ3 (7,99 km), 12.53 RZ4 (8,95 km), 15.16 RZ5 (11,97 km), 16.08 RZ6 (19,60), 17.03 RZ7 (7,99 km), 17.53 RZ8 (8,95 km). Celkem 97,02 km.

Sobota 20. 9. – 10.13 RZ9 (15,00 km), 11.08 RZ10 (14,29 km), 12.00 RZ11 (15,00 km), 12.55 RZ12 (22,32 km), 15.13 RZ13 (15,00 km), 16.08 RZ14 (14,29 km), 17.00 RZ15 (15,00 km), 17.55 RZ16 (22,32 km). Celkem 133,22 km.

Neděle 21. 8. – 8.43 RZ17 (12,36 km), 9.38 RZ18 (13,31 km), 11.49 RZ19 (12,36 km), 13.18 RZ20 (13,31 km).

Průběžné pořadí MS (po 8 z 13 soutěží)

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 198 bodů; 2. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 104; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 103; 4. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 94; 5. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 81; 6. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 64; 7. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 42; 8. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 35; 9. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 34; 10. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 34; 11. Greensmith (Brit./Ford Puma Rally1) 34; 12. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 19; 13. Loubet (Fr./Ford Puma Rally1) 18; 14. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 9; 15. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 9; 16. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 7; 17. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 6; 18. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 19. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 20. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 6; 21. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 6; 22. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 23. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 4; 24. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 25. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 26. Kaur (Est./Volkswagen Polo Gti R5) 1.

Značky: 1. Toyota 339 bodů; 2. Hyundai 251; 3. Ford 174; 4. Toyota NG 89.

Vedení v soutěži: Rovanperä 67, Tänak 38, Evans 24, Ogier 14, Loeb 9, Neuville 4, Lappi 3, Breen 1.

Vyhrané RZ: Rovanperä 54, Tänak 27, Evans 22, Neuville 15, Lappi 13, Ogier 10, Loeb 10, Breen 4, Sordó 3, Fourmaux 2, Greensmith 1, McErlean 1, Katsuta 1.