Před startem Rallye Hustopeče: Kopecký vede, Pech obhajuje

Podle pravidel platných od letošního roku jsou vozidla rozdělena do dvou divizí. V první jsou zařazeny automobily s aktuální nebo méně než osm let prošlou homologací FIA. Do druhé divize patří vozy, které mají národní homologaci, ale homologace FIA je starší než osm let. To se týká také speciálů WRC. S jedním z nich jede právě Václav Pech.

Asfalt s příchutí šotoliny

Účastníci se mohou těšit na tradiční charakter soutěže, který vytváří porce specifických a sportovně hodnotných asfaltových tratí s příměsí šotolinových pasáží. Pojede se v osvědčeném formátu pátek a sobota, v každé etapě posádky absolvují dvě sekce s trojicí rychlostních zkoušek. Na startující čeká celkem 316 kilometrů se 146,52 kilometry měřených úseků. Řada testů vychází z předchozích ročníků, ale pro všechny bude neznámou, hned úvodní, rychlostní zkouška Vlčí dolina.

Po jejím absolvování doplní páteční sekci úseky Němčičky a Kurdějov. V sobotu se odstartuje na Starovicích, následovat bude test Šitbořice a sekci zakončí s délkou přes 20 kilometrů nejdelší zkouška soutěže Diváky. Právě tento úsek v minulosti mnohokrát rozhodoval o výsledcích rallye mezi vinohrady a lze očekávat, že ani letošní ročník nebude výjimkou. Soutěž začíná v pátek 17. června v 18.14 hodin na náměstí v Hustopečích a vítěz projede cílovou rampou na stejném místě v sobotu 18. června šest minut po 17. hodině. Servisní zázemí stejně jako v minulých letech poskytne rozlehlý areál společnosti MOSS logistics na Bratislavské třídě v Hustopečích.

„Jsem velmi rád, že se startovní listina opět naplnila do takového počtu a kvalitního složení. To, že je naše rallye oblíbená a posádky se do Hustopečí rády vracejí, právě ukazují některá jména ve startovní listině, které nenajdete na jiných závodech. Je to pro mě důkaz a zároveň odměna pro celý tým organizátorů, že to děláme dobře a rallye mezi vinohrady je oblíbená jak u jezdců, tak i diváků. Těším se na kvalitní souboje na našich netypických tratích a věřím, že se potkáme na cílové rampě,“ hodnotí početnou startovku šéf organizačního týmu Martin Rada.

Sedmadvacet škodovek

Mezi 105 přihlášenými posádkami početně dominují soutěžní vozy Škoda, jichž odstartuje 27. Největší pozornost bude upřena na dealerské týmy Škoda, které se seřadily na prvních čtyřech místech průběžného pořadí mistrovství republiky. V roli vedoucí posádky českého mistrovství do soutěže vyjedou vítězové dvou předchozích podniků Jan Kopecký a Jan Hloušek s vozem Škoda Fabia Rally2 evo. Pro ně to bude domácí soutěž, neboť Agrotec Škoda Rally Team sídlí právě v Hustopečích. Mimochodem, Kopecký je sedminásobný vítěz této soutěže. Favorizované posádce Kopecký - Hloušek bude chtít sekundovat stejný vůz v barvách Laureta Auto ŠKODA Teamu, do něhož jako obvykle usednou Filip Mareš a Radovan Bucha.

Mladík Dominik Stříteský se zkušeným Jiřím Hovorkou ze stáje ACA Škoda Vančík Motorsport předvedli velmi pěkné výkony na Šumavě i v Českém Krumlově a také zde budou chtít potvrdit stoupající formu. Zlínský Samohýl Škoda Team opět vysílá do boje dvojici Adam Březík - Ondřej Krajča, která by ráda zaútočila na první stupně vítězů v sezoně. Startovní pole nepostrádá nikoho z tuzemské špičky a o ještě větší konkurenci se postará několik kvalitních posádek ze slovenského šampionátu. Z nich stojí za zmínku především Poláci Grzegorz Grzyb a Tomasz Borko s vozem Škoda Fabia Rally2 evo.

Zajímavosti z dealerských týmů ŠKODA

• Jan Kopecký s Janem Hlouškem byli hlavními hvězdami dne otevřených dveří ve společnosti Agrotec a.s., pod kterou spadá i dealerský Agrotec Škoda Rally Team. V hustopečském areálu se v sobotu 28. května vedle moderní zemědělské techniky představil i týmový speciál Škoda Fabia Rally2 evo. Několik šťastlivců se v něm dokonce svezlo na místě spolujezdce.

• Filip Mareš s Dominikem Stříteským se stali hosty expozice značky Škoda na pražské výstavě automobilů Legendy 2022. Reprezentanti dealerských stájí Laureta Auto Škoda Team a ACA Škoda Vančík Motorsport svou přítomností potěšili všechny fanoušky motoristického sportu, kteří na stánku mladoboleslavské automobilky obdivovali mimo jiné tovární speciál Škoda Fabia Rally2 evo nebo studentský koncept Škoda Afriq.

• Adam Březík ze Samohýl Škoda Teamu načne na Rally Hustopeče novou padesátku svých startů v českém mistrovství automobilových soutěží. Zatímco rodák z Fryštáku u Zlína absolvuje mezi vinohrady svůj 51. start, jeho spolujezdec Ondřej Krajča už jich na kontě bude mít 128. Největší změnou v týmu jsou nové kombinézy. Dosavadní bílé overaly vystřídají černé, které budou lépe ladit s tmavým designem týmového vozu Škoda Fabia Rally2.

Obhajoba mezi vinicemi

Plzeňská posádka Václav Pech a Petr Uhel dokázala mezi vinicemi soutěž čtyřikrát vyhrát, naposledy minulý rok. Z tréninkových důvodů absolvovali před čtrnácti dny i podnik rallysprint série v rodné Plzni. Ten se jim podařilo vyhrát, a hlavně si zde mohli opět vyzkoušet ostrou jízdu na šotolině. Hustopeče se totiž mohou pyšnit největší porcí těchto nezpevněných úseků, na kterých se jízdní styl výrazně liší od toho asfaltového.

„Plzeň byla perfektní průpravou před Hustopečema. Zase nás do toho musel trošku postrčit můj táta, ale určitě se to vyplatilo. Vyzkoušet si opět po roce jízdu ve smyku na šotolině v ostrém tempu nám určitě prospělo. Navíc bylo také pořádné horko. Takže jízdu v autě, kdy jsme v nehořlavých kombinézách byli mokrý jako sněhuláci při oblevě, máme také natrénovanou,“ říká s úsměvem Pech mladší, který s obavami vyhlíží víkendové předpovědi počasí.

Fanoušci mohou být hodně zvědaví i na první letošní start Miroslava Jakeše. Osedlá vůz Ford Fiesta R5 MkII stáje Orsák Rallysport, rozpis mu bude číst Jaroslav Novák. Společně skončili v roce 2014 druzí, o tři roky později Mirek Jakeš bral v jihu Moravy bronz. Početné zastoupení budou mít i „dvoukolky“. Hlavním favoritem bude Jaromír Tarabus (Peugeot 208 Rally4), kterému se budou snažit sekundovat Robert Hordossy (Peugeot 208 Rally4), Lukáš Frána (Citroën DS3 R3T Max) či Kryštof Zpěvák (Ford Fiesta Rally4).

Třetí setkání peugeotů

Hustopeče jsou pravidelně nejteplejší soutěží sezony a podle předpovědi to letos nebude jinak. Posádky Peugeot Rally Cupu čeká třetí setkání, tentokrát na krásných tratích v okolí jihomoravských Hustopečí. Prozatím neporaženou posádkou a hlavními favority zůstává dvojice Jaromír Tarabus a Daniel Trunkát. Ta se v Hustopečích představí s novým designem svého vozu Peugeot 208 Rally4 v černočerveném provedení. „Naposledy jsem v Hustopečích startoval před pěti lety, takže jsem zvědavý, jak se rychlostní zkoušky od té doby změnily. Těším se na šotolinu, čeká nás také hodně odboček na asfalt, které budou zaprášené a určitě hodně zrádné. Nadcházející soutěž je skvělá díky formátu pátek a sobota, a především svojí kompaktností. Všechny rychlostní zkoušky jsou jen několik kilometrů od servisní zóny a samotného centra soutěže,“ uvedl Jaromír Tarabus.

„S Mírou jsme si řekli, že by si naši fanoušci zasloužili nějakou změnu, a tak jsme na Hustopeče připravili úplně nový design vozu. Náš dvorní designér je Keane Design, kterému jsme naší dvěstěosmičku s důvěrou svěřili. Z výsledku jsem nadšení, opět nezklamal. Francouzská kráska bude na jihomoravské šotolině určitě skvěle vypadat,“ doplnil Daniel Trunkát.

Program Agrotec Petronas Rally Hustopeče:

Pátek 17. 6. – 18.32 RZ1 (7,36 km), 18.58 RZ2 (14,12 km), 19.28 RZ3 (11,08 km), 21.39 RZ4 (7,36 km), 22.05 RZ5 (14,12 km), 22.35 RZ6 (11,08 km). Celkem 65,12 km.

Sobota – 18. 6. – 11.14 RZ7 (11,69 km), 11.59 RZ8 (8,36 km), 12.39 RZ9 (20,65 km), 14.55 RZ10 (11,69 km), 15.40 RZ11 (8,36 km), 16.20 RZ12 (20,65 km). Celkem 81,40 km.

Průběžné pořadí mistrovství ČR 2022:

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 171 bodů; 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) 144; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia Rally2) 87; 4. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2) 70; 5. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia Rally2) 58; 6. Vlček, Skripová (Hyundai i20 N Rally2) 40; b. 7. Kristensson, Johansson (Švédsko/Hyundai i20 R5) 39; 8. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) 37; 9. Lubiak, Dachowski (Polsko/Škoda Fabia Rally2 evo) 23; 10. Talaš, Šmíd (Duck Racing/ŠKODA FABIA Rally2) 23; 11. Cvrček (Škoda Fabia Rally2 evo) 22; 12. Tarabus (Peugeot 208 Rally4) 20; 13. Trněný (Ford Fiesta R5) 19; 14. Bisaha (Hyundai i20 R5) 13; 15. Hanák (Škoda Fabia Rally2 evo) 12; 16. Zedník (Ford Fiesta R6 Mk II) 12; 17. Štefan (Peugeot 208 R5) 11; 18. Soldát (Škoda Fabia R5) 10; 19. Kopáček (Ford Fiesta R5) 9; 20. Semerád (Ford Fiesta Rally3) 5. Bodovalo celkem 31 posádek.