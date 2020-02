Před startem Švédské rallye: Neuville vede, Tänak si věří

Trocha historie nezabije

Severská soutěž je organizována od sezony 1973, ve čtyřiasedmdesátém se nejela kvůli ropné krizi a v roce 1990 byla zrušena vinou mírného počasí. Rallye byla desítky let doménou jezdců ze severu Evropy a jejich nadvládu přerušil výhrou 2004 legendární Sebastien Loeb, jenž tehdy na konci šampionátu získal svůj první z devíti titulů mistra světa. Zapomenout nelze na ročník 2005, kdy prudké oteplení způsobilo, že si jezdci pneumatiky s hroty ničili místo na sněhu a ledu na štěrku a blátě. Místy dost podobné jako na některých úsecích letošní soutěže. Naposledy soutěž chyběla v seriálu 2009, kdy jí vystřídalo Norsko. Nejčastějšími vítězi jsou Švéd Stig Blomqvist a Fin Marcus Grönholm, kterým se povedlo dojet na prvním místě každému pětkrát.

To ještě nebylo, dva shakedowny

Po slavnostním startu se mělo začínat ve čtvrtek večer superspeciálkou v Karlstadu, ale tam nebylo po sněhu a ledu ani památky. Organizátoři proto vymysleli náhradní řešení. Na klasickém shakedownu ve čtvrtek dopoledne měli prioritní posádky jen jeden povinný průjezd. V Karlstadu se jel „druhý shakedown“ s jedním průjezdem, vozy měli jezdit po jednom. Navíc je dovoleno auta dopravit zpět do servisu na podvalnících. Pneumatiky použité na obou shakedownech se nebudou započítávat do počtu gum povolených pro soutěž.

V pátek se uskuteční pouze dopolední průjezd třemi naplánovanými rychlostními zkouškami v Norsku a na hranicích Norska a Švédska (Hof-Finnskog, Finnskogen, Nyckelvattnet). Den pak zakončí další divácká erzeta Torsby Sprint. Ze sobotních měřených testů není použitelná ani jedna, a tak se v pojede úplně stejný program, jako v pátek. V neděli zůstává pouze dvojnásobný průjezd zkouškou Likenas. Závěrečná erzeta je samozřejmě pojatá jako Power Stage, ve které získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bodu. Celkem by nově sestavená trať měla obsahovat 170 kilometrů m rychlostních zkoušek. Doufejme, že soutěž dospěje až sem a posádky budou inkasovat plné body do hodnocení šampionátu.

Tänak: Všechno začíná znovu

Úřadující mistr světa Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) má za sebou nepodařený vstup do sezony v novém týmu. V Monte Carlu vyletěl na čtvrté zkoušce v rychlosti 185 km/h mimo trať a zničil vůz. „Dostali jsme dobrou lekci, ale cítíme se každý den lépe. Na nových erzetách se musíme soustředit více než kdy předtím a přivézt nějaké body, abychom eliminovali ztrátu z Monaka. Méně sněhu a ledu aktuálně pokrývající štěrkové cesty, než je obvyklé, přináší zajímavou výzvu,“ říká estonský pilot, jenž loni ve Švédsku zvítězil. Tehdy to bylo ještě s vozem Toyota Yaris WRC.

Na rozdíl od týmového kolegy byl Thierry Neuville úspěšnější, protože nejenom vyhrál, ale současně vyhrál Power Stage a tím pádem získal maximální počet bodů. „Ideální Švédská rallye je se spoustou sněhu a zledovatělými silnicemi, což jsou pro nás perfektní podmínky, abychom z auta dostali maximum,“ řekl Neuville a dodal: „Pokud pojedeme na štěrku, tak to bude složité. Navíc bez sněhových bariér kolem trati se rallye zrychluje a není to tak zajímavé. Všichni samozřejmě chápeme, že když je méně sněhu, tak je složitější připravit trať,“ dodal obrýlený Belgičan, který ve Švédsku vyhrál v roce 2018 a loni byl třetí.

Yarisů bude pět

Šestinásobný mistr světa Sebastien Ogier vyhrál ve Švédsku třikrát, naposledy ovšem před čtyřmi roky. Poprvé po šesti letech nebude na severu Evropy začínat soutěž v pátek jako lídr šampionátu. „Měl jsem tu v minulosti nějaké dobré časy, ale v posledních letech to byl trochu víc boj. Myslím, že částečně kvůli mé startovní pozici, protože ve Švédsku je to vždy velmi náročné. Tento rok se bude mírně lišit, takže uvidíme, co zvládneme udělat,“ Francouz.

Speciálů Yaris WRC bude ve startovní listině nejvíce. Vedle Ogiera nastoupí další stabilní členové tovární sestavy. Jedenatřicetiletý Brit Elffyn Evans, který skončil v Monte Carlu na třetím místě. Dvacetiletý Fin Kalle Rovanperä byl rovněž úspěšný a při debutu za volantem speciálu WRC obsadil krásné páté místo.

Kromě nich se postaví na start s yarisem Japonec Takamoto Katsuta a pátým do party bude Jari-Matti Latvala. S 208 starty je to nejzkušenější pilot v historii mistrovství světa. V únoru 2008 se stal ve třiadvaceti letech nejmladším vítězem Švédské rallye a později zde zvítězil ještě třikrát. Navigátora mu bude dělat Juho Hänninen, což je bývalý pilot továrního týmu Škoda Motorsport. Mistr světa kategorie S2000 z roku 2011 si tentokrát vyzkouší pozici na pravé sedačce v rallyeovém voze.

Čtyřiatřicetiletý Latvala nesehnal pro letošní sezonu stálé angažmá, a tak se pochopitelně těší na každý příležitostný start. „Mám velkou radost, že můžu spolupracovat s týmem Toyota. Po testech cítím jistotu z chování auta. Nemusíme tady nikomu nic dokazovat, chci si užívat a bavit se závoděním. Tentokrát to bude jiné, protože chybí sněhové bariéry, o které se dalo auto opřít a sloužily jako záchrana. Když letos vyletíte do příkopu, bude to tentokrát hodně natvrdo,“ řekl před startem Latvala.

Mareš se těší na debut

Rallyeová verze vozu Škoda Fabia R5 je ve Skandinávii velmi oblíbená. S českým soutěžním vozem zde pojede deset posádek. Konkurence přitom bude v aktuálním startovním poli skupiny Rally2 (nové pojmenování dřívější třídy R5 Mezinárodní automobilovou federací - FIA), čítající devatenáct vozů, jako obvykle velmi silná.

Švédská rallye bude místem soutěžního debutu Nora Olivera Solberga a jeho irského spolujezdce Aarona Jonstona (IRL) ve voze Škoda Fabia Rally2 evo. Právě tento podnik zahájí spolupráci mezi týmem Olivera Solberga a Škoda Motorsport, jejíž součástí bude účast v evropských kolech mistrovství světa 2020 v kategorii WRC3. „Už se opravdu velmi těším na svoji premiéru s vozem Škoda Fabia Rally2 evo ve Švédsku. V České republice jsem úspěšně absolvoval testy, které se jely na sněhu a ledu. Jsem ale připraven také na podmínky, které aktuálně ve Švédsku panují. Na rozdíl od minulého roku je zde málo sněhu, takže tu nejsou sněhové bariéry, o které se obvykle při jízdě opírám. Budu tedy muset jet velmi precizně,“ popsal Oliver Solberg očekávané podmínky.

Jak vyplývá z výše uvedených čísel, bude Škoda bude ve Švédsku ve třídě Rally2 (dříve kategorie R5) zdaleka nejhojněji zastoupenou značkou. S jedním z těchto vozů pojede také mistr světa kategorie WRC2 z roku 2017 Švéd Pontus Tidemand, který se spolujezdcem a krajanem Patrickem Barthem usedne za volant vozu Škoda Fabia Rally2 evo týmu Toksport WRT.

S vozem Škoda Fabia Rally2 evo nastoupí na start také juniorští mistři Evropy (ERC1) Filip Mareš a Jan Hloušek z České republiky. „Je to pro mě splněný sen, ale nechci se tím nechat opít. Je to pro nás i úkol. Jsme si vědomi, že se to nepovede každému. Chceme si to užít, ale zároveň chceme vždy bojovat o co nejlepší výsledek. S ohledem na nedostatek zkušeností se světovými tratěmi nás nečeká snadný úkol, ale budeme bojovat,“ řekl Mareš.

Výrazné zkrácení trati bere jako realitu. „Mrzí nás to. Na druhou stranu to organizátorům nezávidím. Na rallye se chystají celý rok a počasí nejsou schopni ovlivnit. Snažím se na situaci koukat pozitivně. Jsem rád, že letošní podnik neodpískali a že se odjede,“ uvedl Mareš.

Věděli jste, že…

- Švédská rallye se jela poprvé v roce 1950, mnoho let se konala v létě pod jménem „Rally Půlnočního slunce“ a do zimního termínu se přesunula v roce 1965?

- Jezdci zde mohou běžně používat speciální techniku jízdy v zatáčkách, kdy se opřou o sněhové bariéry a dosáhnou tak vyšší rychlosti? Z důvodu letošního neobvykle teplého počasí v pořádajícím regionu ale soutěžící této možnosti nebudou moci využívat.

- Každá posádka musí mít ve voze lopatu, aby bylo možné automobil vykopat ze závěje v případě, že opustí trať?

- Speciální zimní pneumatiky jsou vybavené 384 hroty s délkou 20 milimetrů?

- V roce 1973 byly ve Švédské rallye povoleny pouze pneumatiky bez hrotů a soutěž vyhrál Stig Blomqvist i přesto, že ztratil deset minut problémy s dodávkou paliva?

- V roce 1993 vyhráli Pavel Sibera a Petr Gross ve třídě A5 s vozem Škoda Favorit 136L?

Průběžné pořadí MS (po 1 z 13 rallye):

Jezdci: 1.Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé) 30; 2. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 22; 3. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 17; 4. Lappi, (Fin./Ford Fiesta WRC) 13; 5. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 10; 6. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 8; 7. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 7; 8. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 6; 9. Camilli (Fr./Citroën C3 R5) 2; 10. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 1.

Značky: 1. Hyundai 35; 2. Ford 33; 3. Ford 20.

Vedení v soutěži: Evans 8, Neuville 5, Ogier 3.

Vyhrané zkoušky: Neuville 9; Evans 4, Ogier 3.

Program Švédské rallye 2020

Čtvrtek (13. 2.) – 20.08 RZ1 (1,9 km).

Pátek (14. února) – 8.42 RZ2 (21,26 km), 10.08 RZ3 (20,68 km), 11.08 RZ4 (18,94 km), 15.00 RZ5 (2,8 km).

Sobota (15. února) – 8.42 RZ6 (21,26 km), 10.08 RZ7 (20,68 km), 11.08 RZ8 (18,94 km), 15.00 RZ9 (2,8 km).

Neděle (16. února) – 10.08 RZ10 (21,19 km), 12.18 RZ11 (21,19 km).