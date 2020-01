Rallye Monte Carlo v cíli: Neuville vyhrál, toyoty nestačily

Na slavné soutěži dokázal zvítězit poprvé. Pro jedenatřicetiletého pilota to byl podnik ve znamení jedniček. Startoval ve 111. podniku MS, jel s číslem 11, dojel na první pozici a je jedničkou v šampionátu.

Druhé a třetí místo v konečném pořadí monacké soutěže obsadily vozy Toyota Yaris WRC, které řídili Francouz Sébastien Ogier respektive Brit Elffyn Evans. Japonská značka je díky těmto umístěním druhá v Poháru konstruktérů, o dva body za jihokorejským výrobcem Hyundai.

Vítěz hodně tlačil

Do závěrečného dne nastupoval jako lídr Evans, ale Neuville pokračoval ve své ofenzívě. Vyhrál v sobotu odpoledne dvě zkoušky a během posledního dne všechny čtyři. A to včetně závěrečné Power Stage, kde boduje prvních pět jezdců v cíli (5 až 1 bod). Získal tak maximální počet třicet bodů, podobný kousek dokázal naposledy v červenci 2018 na italské Sardinii. O převaze Neuvilla svědčí také skutečnost, že byl nejrychlejší v devíti z šestnácti měřených úseků.

„Hned na první nedělní zkoušce byl překvapivě dobrý grip (přilnavost), takže jsem se snažil tlačit, ale nebylo jasné, zda to bude stačit. V sobotu se mi totiž zdály moje časy také dobré, ale v pořadí rallye se nic nedělo. Podařil se mi zejména předposlední úsek, který našemu vozu nevyhovoval, ale přesto tady byl náš čas nejlepší. Celkově jsem měl z jízdy skvělý pocit,“ zhodnotil Neuville své pocity. Měl i dost štěstí, protože televizní kamera odhalila před startem poslední erzety odštípnutý kus ráfku pravého zadního kola. Naštěstí pro vítěze kolo vydrželo.

Ogier spokojený, Evans už méně

Po ataku Neuvilla se hned v neděli dopoledne ukázalo, že o zbývající dvě místa na stupních vítězů se podělí jezdci z továrního týmu Toyota Gazoo Racing. Evans měl na Ogiera po RZ13 převahu 6,1 sekundy, po RZ14 – 7,1 sekundy, ale svůj náskok prohospodařil na RZ15. Ogier se mu přiblížil na 1,5 sekundy a lepší byl také v závěrečné erzetě.

„Začátek dne nebyl ideální, bylo znát, že mi chybí rychlost. Musím postupně získávat zkušenosti s tímto vozem. Pochopitelně se cítím v autě stále jistěji. Myslím si, že stupně vítězů jsou na začátek v novém týmu, dobrý výsledek,“ komentoval Ogier druhé místo.

Evans, je stejně jako jeho francouzský kolega, v této sezoně nováčkem u Toyoty. V cíli se však na rozdíl od svého parťáka netvářil příliš nadšeně. „Ještě v sobotu večer jsem byl spokojený, ale v neděli už to tak slavné nebylo. Neměl jsem pocit, že bych jel špatně a dělal chyby, ale časy tomu příliš neodpovídaly. Když to však vezmu celkově, tak to byl pozitivní víkend,“ prohlásil Brit.

Loeb prokačuoval gumy

Na závěrečný den soutěže nebude dobře vzpomínat její sedminásobný vítěz Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupé WRC). Francouz měl po dvanácti rychlostních zkouškách (RZ) na čtvrtém místě náskok 14,1 sekundy na pátého Fina Esapekku Lappiho (Ford Fiesta WRC) a 1:03,0 minuty na dalšího Fina Kalleho Rovänperu (Toyota Yaris WRC).

Pětačtyřicetiletý Loeb udělal na RZ14 chybu v pomalé pravé zatáčce, kde se ocitl na krajnici a nebyl schopen se sám vrátit na trati. Za pomocí diváků se dostal na trať, ale ztratil 28 sekund a propadl se na pátou příčku. Jeho trablům však nebyl konec, protože na další zkoušce musel zvolnit tempo, ztratil 55 sekund a pohoršil si na šestou pozici. „Na čtrnácté zkoušce to byla z mojí strany jenom malá chyba. Naštěstí tam bylo dost fanoušků. Na patnácté erzetě jsem musel výrazně zpomalit. Stav pneumatik je čím dál tím horší. Udělali jsme chybu při výběru gum, protože jsme čekali déšť. Po čtrnácté zkoušce byly prakticky zničené a my se museli ve zbývajícím čase soustředit pouze na to, abychom vůbec dojeli do cíle,“ uvedl v cíli Loeb.

Spokojený Rovanperä i Ford

Pátým byl v cíli Fin Kalle Rovanperä. Devatenáctiletý talent jel v Monte Carlu poprvé se speciálem WRC a páté místo je pro mladíka v barvách Toyoty určitě potěšitelný výsledek. V jedné zkoušce v průběhu soutěže byl dokonce čtvrtý a v další pěti pátý. „Snažil jsem se, abych získal nějaké body na Power Stage, ale o kousek to nevyšlo. Zvolili jsme tři měkké a jednu superměkkou pneumatiku. Když se nám dařilo jet čistou stopu, tak to neklouzalo. Pro začátek to byl z mé strany určitě pozitivní víkend,“ uvedl Rovanperä.

S pozitivním pocitem mohou odjíždět z monackého knížectví i posádky vozů s modrým oválem ve znaku. Při úvodních zkouškách ve čtvrtek večer měly problémy s přehříváním motoru vinou spousty listí na mřížkách chladiče, Navíc Fin Teemu Suninen měl potíže s transmisemi a spadl až na 55. místo. V cíli byl nakonec klasifikován jako osmý.

Ještě více se dařilo jeho kolegovi od Fordu a nováčkovi v týmu Esapekka Lappimu, jenž dokončil soutěž na čtvrtém místě. „Na poslední den jsme vybrali pneumatiky na jistotu. Přišla jedna krizová situace na průsmyku Col de Turini. Zeď byla v jednu chvíli zatraceně blízko, bylo mi v tu chvíli docela úzko. Když shrnu svoji premiéru v týmu, tak to bylo na začátek dobrý, i když v sobotu jsem mohl udělat některé věci lépe,“ shrnul finský závodník své dojmy.

Konečné pořadí Rallye Monte Carlo

1. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) 3:10:57,6; 2. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +12,6; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +14,3; 4. Lappi, Ferm (Fin./Ford Fiesta WRC) +3:09,0; 5. Rovanperä, Haltunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +4:17,2; 6. Loeb, Elena (Fr., Mon./Hyundai i20 Coupé WRC) +5:04,7; 7. Katsuta, Barritt (Jap., Brit./Toyota Yaris WRC) +11:27,9; 8. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +13:30,4; 9. Camilli, Buresi (Fr./Citroën C3 R5) +13:42,2 (vítěz kategorie WRC2); 10. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 R5) +14:21,8; 11. Ciamin, Roche (Fr./Citroën C3 R5) +15:04,0; … 16. Gryjazin, Fedorov (Rus./Hyundai i20 R5) +19:47,4; 25. O. Solberg, Johnston (Nor., Brit./Volkswagen Polo GTI R5) +38:49,0.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 1 z 13 rallye):

Jezdci: 1.Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé) 30; 2. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 22; 3. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 17; 4. Lappi, (Fin./Ford Fiesta WRC) 13; 5. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 10; 6. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 8; 7. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 7; 8. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 6; 9. Camilli (Fr./Citroën C3 R5) 2; 10. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 1.

Značky: 1. Hyundai 35; 2. Ford 33; 3. Ford 20.

Vedení v soutěži: Evans 8, Neuville 5, Ogier 3.

Vyhrané zkoušky: Neuville 9; Evans 4, Ogier 3.

Dalším podnikem MS je Švédská rallye (13.-16. února).

Výsledky jsou neoficiální.