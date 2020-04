Před Teslou byla nejprodávanějším elektromobilem v USA... tato krabička

Vozy automobilky Tesla dnes ve Spojených státech patří mezi nejžádanější zboží. Elon Musk ale zdaleka nebyl první, kdo se myšlenku čistě elektrických aut v USA pokoušel rozšířit. V minulosti vznikly elektromobily jako Chrysler TEVan, Chevy S-10, čistě elektrická verze Fordu Ranger, a zapomenout nesmíme ani na poutavý příběh GM EV1.

To všechno byly projekty velkých a úspěšných značek, přesto ani jedna z nich nevyráběla elektromobil, který by se v USA prodával nejvíce. Pro něj se musíme posunout v čase ještě dále, konkrétně do sedmdesátých let. V roce 1974 začala z výrobních linek sjíždět zvláštní krabička CitiCar společnosti Sebring-Vangurd (později Commuter Vehicles).

Produkce malého elektromobilu, který si za pouhých pár let existence vysloužil několik posměšných přezdívek, skončila roku 1977. Celkem se zhotovilo 4500 kusů. V absolutních číslech automobilismu je to jako kapka v moři, mezi elektromobily šlo ale o slušný zářez. A nejen na tu dobu, vždyť takový počet vyprodukovaných kusů v USA překonala Tesla až roku 2010 Modelem S.

Už tehdy nabízel výrobce tři varianty v závislosti na výkonu a kapacitě akumulátorů, přičemž ta nejsilnější měla, držte se, šest koní a svištěla rychlostí 56 km/h. Dojezd na jedno nabití byl přitom něco přes 60 kilometrů.

Vzhledem k těmto parametrům a samotnému designu auta nejde mezi sběrateli o elektromobil, o který by se mohli přetrhnout. Přesto nezpochybňujeme, že jde o hodně zajímavou část historie amerického automobilového průmyslu. Před časem se jeden takový kousek objevil v zámoří na prodej. Šlo o onu nejnašlapanější specifikaci v celku pěkném stavu. A cena? Majitel žádá 3500 dolarů, v přepočtu tedy něco přes 88 tisíc korun.