Příběhu uprchlíka Carlose Ghosna se věnuje další dokument, tentokrát z dílny Apple TV

Příběhu Carlose Ghosna, bývalého šéfa aliance Renault-Nissan-Mitsubishi, se bude věnovat další dokument, tentokrát z dílny Apple TV+. Čtyřdílný dokument s názvem Wanted: The Escape of Carlos Ghosn by měl sledovat jeho vzestup, opakovaná zatčení japonskými úřady i jeho útěk do Libanonu.

V dokumentu by se mělo objevit několik klíčových postav příběhu, včetně samotného Ghosna, a několik dosud nezveřejněných záběrů a rozhovorů. V dokumentu se objeví také Mike Taylor, bývalý příslušník amerických speciálních sil, který útěk realizoval. Za to byl následně společně se svým synem japonskými úřady odsouzen na 20 měsíců ve vězení.

Připomeňme, že divoký příběh kdysi předního manažera automobilového průmyslu začal 19. listopadu 2018, kdy byl Ghosn poprvé zatčen a obviněn. Další zatčení následovalo 10. prosince 2018, kdy byl obviněn z dalších provinění. Třetí zatčení a obvinění z dalších zločinů následovalo o jedenáct dnů později.

V lednu 2019 se Ghosn před soudem v Tokiu prohlásil za nevinného a 6. dubna byl propuštěn na kauci. Svobodu si ale neužil příliš dlouho, neboť začátkem dubna následovalo čtvrté zatčení a další obvinění, koncem stejného měsíce byl ale opět propuštěn na kauci. Během prosince 2019 pak nevídaným způsobem uprchl z Japonska.

Od té doby pobývá Ghosn v Libanonu, neboť má místní občanství. Začátkem roku 2020 sice místní úřady dostaly od Interpolu žádost o jeho zadržení, Libanon však své občany nevydává. Ghosn se zde bezpečně ukrývá, kritizuje společnost, kterou původně vedl, a dokonce Nissan i zažaloval.

Jeho příběhu už se přitom věnovalo několik dokumentů a knih. Nový dokument z dílny Apple TV+ vznikl podle knížky Boundless, kterou napsali reportéři Nick Kostov a Sean McLain z The Wall Street Journal. Premiéra je naplánována na 25. srpna tohoto roku.