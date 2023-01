Příběhy vítězů Dakaru 2023: Jak vypadaly jejich závodnické začátky?

Automobily: Nasser Al-Attiyah

Dnes již pětinásobný absolutní vítěz Dakaru je doma v Kataru celebritou a konec roku 2022 věnoval hlavně MS ve fotbale. Poté už se plně soustředil na zisk pátého dakarského titulu.

Nasser Al Attiyah je fenomén. Jezdec, který vyhrává téměř každý závod do kterého nastoupí. S různými pickupy jezdil po dunách již v dospívání. Od svého prvního Dakaru za volantem Mitsubishi Pajero, v němž v roce 2004 v Senegalu dojel desátý, své úspěchy jen znásobuje: pět vítězství celého Dakaru se třemi různými vozy, první v roce 2011. A téměř 50 etapových vítězství.

Poté, co jezdil pro různé týmy (BMW, Volkswagen, Hummer a Mini), strávil poslední léta s týmem Toyota Gazoo a v roce 2019 přinesl této značce svůj první titul krále Dakaru. Po dvou druhých místech za Carlosem Sainzem a Stéphanem Peterhanselem si na vítězství ve svém regionu musel počkat tři roky.

Mj. získal také několikanásobný titul v Middle East Rally Championship (MERC), když vyhrál čtyři z pěti kol. To vše ve společnosti svého věrného přítele a spolujezdce Mathieu Baumela.

Mimo rychlostní zkoušky je Nasser rozený bavič a usměvavý chlapík, když však přijde závod, je soustředěný a téměř nemluvný. Podle slov ostatních závodníků umí číst poušť jako nikdo jiný a nezdráhá se pomoci ostatním závodníkům v nesnázích.

Nasser Al-Attiyah

Kamiony: Janus van Kasteren

Ani Nizozemec van Kasteren není první závodník z rodiny, Dakaru s klasickým kamionem se účastnil jeho otec. Poslední etapové vítězství na Dakaru si Nizozemec připsal v roce 2019, kdy vyhrál poslední etapu v Jižní Americe. Po odstoupení Kamazu však stál mezi hlavními favority Dakaru 2023.

"Není to snadné, musíte jet pořád na plný plyn. Všichni měli minulý týden nějaké problémy a my také. Ztratili jsme 15 minut, protože nám došlo palivo. Zvládli jsme to až do konce a jsme za to opravdu rádi. Rozdíl jsme udělali tři dny před koncem, kdy jsme vyhráli o 30 minut před ostatními," nechal se Nizozemec slyšet v cíli Dakaru 2023.

Velká škoda, že souboj o první příčku s Alešem Lopraisem netrval až do poslední etapy, kvůli střetu s divákem. Respektujeme oficiální výsledky, ale největší hvězdou letošního Dakaru pro nás zůstane právě Aleš, který musel odstoupit z 1. příčky, přestože byl později oficiálně zproštěn viny.

Janus van Kasteren

Motocykly: Kevin Benavides

Argentince k motocyklům přivedl především jeho otec. Jezdit začal už jako malý kluk, i když, jak vysvětluje, rodiče ho k tomu nikdy nenutili. Jeho otec závodil na regionální úrovni a opravoval motorky za účelem prodeje, ale Kevin měl sen stát se profesionálem.

Kevin vždy sledoval Dakar, ale jako několikanásobný šampion endura byl názoru, že to není jeho parketa. V roce 2013 ho Mariano Casaroli, který vedl tým v Argentině, požádal, aby zkusil rallye motorku, ale Kevin si byl jistý, že chce zůstat u závodění v enduru.

V letech 2014 a 2015 přišla otázka znovu. Dakar se jel v oblasti Salty, Marianův jezdec skončil mimo závod a motorka skončila u Kevina doma. Byl požádán, aby ji vyzkoušel a zamiloval si to. Kevinův o šest let mladší bratr, rovněž dakarský jezdec, šel v jeho stopách a dnes jsou oba na profesionální úrovni.

Jeho prvním závodem byla Ruta 40, kde mu dle jeho slov musel tým hodně pomáhat. Následně v Paraguayi vyhrál a díky tomu si otevřel cestu k Dakaru.

První Dakar zkusil v roce 2016. "Dobře, zkusím dojet v první dvacítce a bude to opravdu pěkné. Třetí den jsem vyhrál svou první etapu, v Argentině, bylo to šílené. Byl jsem první Argentinec, který vyhrál etapu na Dakaru. Hodně mě to motivovalo. V prvním ročníku jsem skončil čtvrtý, bylo to jako sen," uvedl v rozhovoru.

Video se připravuje ...

Rok 2021 znamenal pro Benavidese velkou změnu, protože přešel ke značce KTM a Red Bull, což byly jeho sny. A jako první Latinoameričan vyhrál Dakar.

Zajímavé také je, že závodník, jehož motivace je nakažlivá, dříve vystudoval obchodní akademii a provozuje prodejnu KTM, kterou v Argentině založil v roce 2013.

Dakar 2023 byl v motocyklech soubojem právě dvou borců ze stáje KTM. Před závěrečným měřeným úsekem měl Australan Toby Price ještě náskok dvanáct sekund. Benavides ale zabral a do cíle najel 33 sekund. Získal tak druhé vítězství na Dakaru.

Kevin Benavides

Čtyřkolky: Alexandre Giroud

Francouz debutoval na Dakaru v roce 2017 a v roce 2019 skončil čtvrtý. Po dvou po sobě jdoucích odstoupení potom v roce 2022 kategorii čtyřkolek vyhrál. Je prvním Francouzem, který dokázal vyhrát Dakar ve třídě čtyřkolek.

Jde ve stopách svého otce, který v roce 1997 jako první dokončil Dakar na čtyřkolce. V té době se závod konal ještě v Africe a čtyřkolky neměly svou třídu. Právě díky rodině Giroudových se čtyřkolky staly v roce 2009 zvláštní kategorií.

Alexandre Giroud

T4 Production: Eryk Goczał

Eryk Goczał je výjimečný mladý talent. Letošní vítězství je jeho první Dakar vůbec, je mu teprve 18 let! Předchozí 2 ročníky se účastnil pouze jako fanoušek svého otce a strýce.

Mladík první tratě vyzkoušel na rallye Baja Europe 2019, kde řídil nultý vůz organizátorů. V této roli pokračoval i během polského mistrovství cross-country v roce 2020.

Poté závodil v polském šampionátu v driftu v roce 2021, jako nejmladší jezdec v historii. Poté, co si zajistil třetí místo v kategorii Pro2, postoupil v roce 2022 do nejvyšší třídy, kde získal titul polského šampiona v driftu a ukázal, že to myslí opravdu vážně!

Poté debutoval v soutěžním rallye-ridu na Dubai International Baja - jen zhruba měsíc před Dakarem 2023. A předvedl vynikající výkon, když skončil jako nejlepší ve třídě T4 před svým strýcem a otcem a jako nejrychlejší vozidlo v absolutním pořadí FIA.

Eryk Goczał

T3 Prototype: Austin Jones

Talentovanému Američanovi je teprve 26 let, ale terénní závody má v krvi. 'AJ', jak mu říkají v bivaku, strávil dětství v prostředí závodění, ačkoli teprve v roce 2018 usedl sám za volant poté, co strávil rok jako spolujezdec svého otce. Naopak jeho současný spolujezdec Gustavo Gugelmin odjel již sedmý Dakar.

Po vítězství v závodech Baja 500 a Baja 1000 ve třídě Trophy Truck Spec podnikl ke konci roku 2018 první kroky v rallye-raid, když se zúčastnil Rallye du Maroc. V roce 2021 se na Dakaru umístil na druhém místě a následně se zúčastnil Světového poháru v cross country rallye, kde získal tři vítězství. A na začátku roku 2022 vyhrál svůj první dakar.

Austin Jones