Rallye Dakar 2023 v cíli! Macík slaví druhé místo, Prokop šesté a Michek jedenácté

Dakar se několikrát vydal na cestu kolem pobřeží Rudého moře, a to i na začátku ročníku 2023, který se uzavřel na pobřeží Arabského zálivu. Jednalo se o neobvykle rychlý plážový speciál. Etapa s cílem v Dammámu měřila celkem 414 kilometrů a z toho bylo 136 měřených.

Macík klouzal zleva doprava

Šesté místo obsadil v závěrečné etapě Martin Macík a s přehledem udržel druhé místo v konečném pořadí. Krátce po projetí cílem poslední speciální (měřené) etapy se u jeho jména objevila penalizace 48 hodin, ale tento šotek naštěstí po pár desítkách minut zmizel.

Video se připravuje ...

Pojedenácté startoval českých jezdec na Rallye Dakar a devětkrát dojel do cíle. Jeho dosud nejlepším výsledkem bylo čtvrté místo z roku 2021. Jezdec týmu MM Technology navázal na dosud poslední české „medailové“ umístění, které dosáhl Aleš Loprais v roce 2007. Posledně jmenovaný musel po desáté etapě odstoupit kvůli vyšetřování jím nezaviněné nehody, po které zahynul italský divák.

Martin Macík vyhrál během letošního ročníku pět etap a prolog. „V poslední etapě jsme se klouzali na bahně doleva a doprava. Byl to nejtěžší Dakar v Saúdské Arábii. Příští rok to zkusíme zase zlepšit,“ řekl český jezdec v cíli.

Prokop zvládl tři milníky

V kategorii automobilů nedošlo k žádné změně a pro pátý triumf na Rallye Dakar si dojel Katařan Nasser Al-Attiyah. Za továrním jezdcem Toyoty dojel druhý devítinásobný mistr světa Sébastien Loeb. Francouz vyhrál na letošní soutěži sedm etap, z toho šest v řadě a tím vytvořil nový rekord Dakaru.

Šesté místo udržel Martin Prokop (ORLEN Benzina Orlen) a vyrovnal tak svůj nejlepší výsledek. „To umístění je úžasné. Dali jsme to na šestém místě. Byl to nejdelší a nejtěžší Dakar v Saúdské Arábii. Etapy byly krásně namixované, žádná z nich nebyla přejezdová, což je super zážitek,“ shrnul Prokop.

Současně připomněl tři důležité milníky soutěže. „Ve druhé etapě spousta lidí chybovala, my ne. Tak jsme se dostali do první desítky, kterou jsme celou dobu udrželi. Pak bylo psychicky náročných pět etap ve vysoké nadmořské výšce, kde jsme ztráceli, ale nemohli jsme s tím nic dělat. Ovšem vydrželi jsme to. A pak předposlední etapa, kdy jsme dojeli i s porouchaným diferenciálem. To bylo hodně emotivní.“

Podle jeho slov v poslední etapě na blátě byla povinnost Shreka dovézt do cíle. „ Děkuji moc týmu MP Sport a samozřejmě také navigátorovi Viktorovi Chytkovi. Děkujeme moc všem fanouškům doma i těm, které jsme viděli s vlajkami kolem trati. Příště to zkusíme zase někam posunout,“ dodal ve svém vystoupení Martin Prokop.

Michek se vrhal do rizika

V kategorii motocyklů došlo v poslední etapě k zásadní změně a velkému souboji dvou továrních jezdců KTM. Před závěrečným měřeným úsekem měl Australan Toby Price náskok dvanáct sekund na Argentince Kevina Benavidese. Na průjezdovém bodě na 33. kilometru svoji ztrátu smazal a do cíle najel dalších 33 sekund. Benavides si tak dojel pro druhé vítězství na slavné soutěži po úspěchu z roku 2021.

Český motorkář Martin Michek (Orion – Moto Racing Group) dojel v poslední etapě jedenáctý, čímž vyrovnal svůj druhý nejlepší dílčí výsledek z osmé etapy. Udržel i jedenácté místo a zůstal 4:20 minuty za desátou příčkou, což je jeho nejlepší dakarský výsledek z roku 2021. „Dakar pro nás skončil skvělým výsledkem, tento ročník byl opravdu velmi tvrdý. Tahal jsem, co to šlo. Jsem blázen, protože občas jsem šel v některých situacích do risku, po hlavě. Jsem fakt rád, že se mi to podařilo přežít. Výsledky na motorkách v této kategorie máme úžasné, je to něco výjimečného,“ komentoval Michek svůj výsledek. Český jezdec se současně stal nejlepším závodníkem ze soukromého týmu.

Pošesté se Dakaru objevil Jan Brabec (Strojrent Racing) a popáté dorazil do cíle. Dojel na 31. místě, což je jeho druhý nejlepší výsledek na Dakaru. Počtrnácté byl na startu David Pabiška (Moto Bohemia Racing Team) a potřinácté dorazil do cíle. Skončil na 36. místě a celkově čtvrtý v kategorii jezdců bez asistence mechanika.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - 14. etapa

Motocykly: 1. K. Benavides (Arg./KTM) 1:15:17; 2. Price (Aus./KTM) +55 s; 3. Quintanilla (Chile/Honda) +3:15; … 11. Michek (ČR/KTM) +7:27; … 35. Brabec (ČR/KTM) +23:49; 49. Pabiška (ČR/KTM) +30:58.

Čtyřkolky: 1. Kancius (Litva/Yamaha Raptor 700) 1:36:16; 2. Mederios (Braz./Yamaha Raptor 700) +4:11; 3. Copetti (USA/Yamaha Raptor 700) +6:05.

Automobily: 1. Chicherit, Winocq (Fr./prodrbe Hunter) 1:09:24; 2. Ekström, Berqvist (Švéd./Audi RS Q e-tron E2) +1:36; 3. Halpern, Graue (Arg./Mini John Cooper Works Plus) +1:53; … 14. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +7:12.

T3 Prototype: 1. Gutierrezová, Moreno (Šp./Can-Am Maverick) 1:18:01; 2. Casale, Leon (Chile/Yamaha X-Raid YTD 1000 R) +58 s; 3. Zille, Cesana (Arg./Can-Am Mavcerick XRS) +1:31; … 23. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +12:34.

T4 Production: 1. Vento, Ruiz (Šp./Can-Am Maverick XRS Turbo) 1:21:54; 2. Batista, Mota (Br., Šp./Can-Am Maverick XRS Turbo) +38 s; 3. Michal Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am Maverick XRS Turbo) +54 s.

Kamiony: 1. Paskevicius (Litva/Tatra) 1:18:34; 2. Mitchel van den Brink (Niz./Iveco) +7 s; 3. Valtr (ČR/Tatra) +1:46; … 6. Macík (ČR/Iveco) +3:53; 9. Vrátný (ČR/Tatra) +12:33; 10. Šoltys (ČR/Tatra) +13:22.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - celkově

Motocykly: 1. K. Benavides (Arg./KTM) 44:27:20; 2. Price (Aus./KTM) +43 s; 3. Howes (USA/Husqvarna) +5:04; … 11. Michek (ČR/KTM) +1:42:24; 31. Brabec (ČR/KTM) +8:35:58; 36. Pabiška (ČR/KTM) +11:17:38.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha Raptor 700) 56:44:30; 2. Moreno Flores (Arg./Yamaha Raptor 700) +43:11; 3. Copetti (USA/Yamaha Raptor 700) +1:52:55.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) +45:03:15; 2. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) +1:20:49; 3. Moraes, Gottschalk (Braz., Něm./Toyota Hilux Overdrive) +1:38:31; … 6. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +3:40:44.

T3 Prototype: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./BRP Maverick) 51:55:53; 2. Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Maverick) +52:05; 3. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Gralyteam OT3) +1:36:42; … 11. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +10:02:01.

T4 Production: 1. Eryk Goczal, Mena (Pol., Šp./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) 53:10:14; 2. Baciuska, Vidal Montijano (Litva, Šp./BRP Can-Am Maverick XR5) +16:44; 3. Marek Goczal, Marton (Pol./Can-Am Maverick XRS Turbo) +18:15.

Kamiony: 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 54:03:33; 2. Macík (ČR/Iveco) +1:14:34; 3. Martin Van den Brink (ČR/Iveco) +2:40:22; … 5. Valtr (ČR/Tatra) +5:06:09; 6. Šoltys (ČR/Tatra) +9:08:43; 9. Vrátný (ČR/Tatra) +14:23:52.

Výsledky jsou neoficiální.