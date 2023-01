Rallye Dakar 2023: Loprais končí! Nepustili ho na start další etapy

Vůz řízený českým závodníkem měl na trati při přejezdu písečné duny střet s divákem. Devětašedesátiletý Ital zemřel tři hodiny poté v helikoptéře na infarkt. Jak uvádí web dakarmania.cz, organizátoři nedovolili posádce pokračovat v soutěži. Je zřejmé, že jejich rozhodnutí souvisí se zmíněnou nehodou. Oficiální zdůvodnění rozhodnutí ovšem pořadatelé zatím nezveřejnili.

Jedinou informaci ze strany pořádající společnosti ASO obsahuje pouze příspěvek zveřejněný v on-line zpravodajství na webu a v aplikacích soutěže. V něm se uvádí: „Dosavadní lídr Aleš Loprais se v bivaku dozvěděl, že byl účastníkem nehody, při níž zemřel italský divák, a je k dispozici orgánům, které v takových případech obvykle provádějí vyšetřování, což mu znemožnilo odstartovat do speciálu.“

Potáhne se to celý život

K nešťastné události došlo v den, kdy měl český závodník třiačtyřicáté narozeniny. Aleš Loprais je synovcem šestinásobného vítěze soutěže Karla Lopraise a letos měl velkou šanci navázat na úspěch svého strýce, který zemřel 30. prosince 2021, dva dny před startem minulého ročníku.

Loprais startoval na Rallye Dakar posedmnácté a jeho největším úspěchem je třetí místo z roku 2007, kdy se jel poslední ročník této soutěže na území Afriky. Loprais vyhrál letos dvě etapy (celkem 11 na Dakaru) a vedl průběžné pořadí s náskokem 26:54 minuty.

K samotnému incidentu uvedl český jezdec pohnutým hlasem na facebookovském profilu Facebooku Aleš Loprais Live následující.

„Už jsme si chtěli jít lehnout, když za námi přišli organizátoři, že mají záznam o tom, jak jsme měli střet s člověkem, který si nás chtěl vyfotit za dunou. Utrpěl zranění, následně dvě tři hodiny poté dostal v helikoptéře infarkt. Vyhasl lidský život mým přičiněním, protože já jsem v tu chvíli točil volantem. Nikdo z nás toho člověka neviděl a ani nemohl. Devětašedesátiletý pán z Itálie se přijel podívat na Dakar a našel si místo nešťastně pod dunou. Tímto bych chtěl vyjádřit soustrast jeho rodině, blízkým a kamarádům. Strašně mě to mrzí a potáhne se to se mnou celý život.“

Podle dostupných údajů při Rallye Dakar přišlo od roku 1979 o život kolem osmdesáti lidí, přesný počet úmrtí se podle různých zdrojů liší. Závodníků bylo 27, ostatní byli členy doprovodu, novináři a diváci. V roce 1986 nepřežil v průběhu závodu havárii vrtulníku zakladatel soutěže Thierry Sabine.

Diváci jsou strašně neukáznění

K nešťastnému incidentu se vyjádřil Miloslav Janáček, který má za sebou několik startů na Dakaru. Poslední roky se této soutěže účastní jako divák a svá videa s českými závodníky a také ze zákulisí soutěže zveřejňuje na facebookovském profilu Dakar mobilem.

„Jsem si stoprocentně jistý, že posádka Aleše Lopraise nemohla toho člověka vidět. Kdyby věděli, co se stalo, tak by určitě okamžitě zastavili a zavolali pomoc. Byli jsme na dunách, kde je strašně moc diváků, chovají se naprosto neukázněně. Lezou za duny, zaparkují tam i auto. My je odtud vyháněli, ale je to marné. Snažili jsme se jim vysvětlit, jak je to nebezpečné, ale s těmi lidmi nehnete. Bohužel si nedají říci a chtějí mít něco na mobilu za každou cenu. Pokud ten člověk je za dunou a přímo ve stopě, jsou následky střetu fatální. Jezdec v kabině, navíc na vrcholu duny a přes čumák auta nemá šanci vidět, co se děje pod ním.“