Připomeňte si Renault 4 v obrovské galerii, než vzpomínky zakalí elektrický nástupce

Jedno z nejprodávanějších aut historie se vrací v rámci snahy Renaultu usnadnit nám přechod k elektromobilitě. Francouzská automobilka vsadila při elektrifikaci na nostalgickou notu a kromě Renaultu 5 plánuje i návrat Renaultu 4. Čtyřka se nejprve představí jako koncept, a to již příští týden v pondělí. Než se tak stane, pojďme si ve velké galerii připomenout původní R4.

Renault 4 není jen jedním z nejprodávanějších aut historie, ale také jedním z nejdéle prodávaných v jedné generaci, je považován za první hatchback a v nabídce Renaultu se stal prvním rodinným vozem s pohonem předních kol. Renault 4 byl představen v roce 1961 a na mnoha místech na světě postupně vznikal až do roku 1994. Za tu dobu vzniklo přes osm milionů exemplářů.

Francouzská ikona vznikla jako nástupce modelu 4CV, který měl ještě motor vzadu a pohon zadních kol. Od něj si také na začátku vypůjčila motory a převodovky. Zároveň R4 vznikla jako konkurent podstatně dříve představeného (a zastarávajícího) Citroënu 2CV, u nějž se inspiroval jeho klady a zároveň sliboval eliminovat jeho nevýhody. To znamená, že Renault 4 byl všestranný, prostorný, dostupný, jednoduchý a trvanlivý. Oproti 2CV nabídl prakticky bezúdržbové zavěšení kol, výkonnější motory a lepší jízdní výkony na silnici.

Hmotnost kompaktního (3,66 m x 1,49 m x 1,47 m) Renaultu 4 s polosamonosnou karoserií na plošinovém rámu se v průběhu let a v závislosti na provedení pohybovala mezi 600 a 750 kilogramy. Zajímavostí vozu byl také odlišný rozvor na levé (2,40 m) a pravé straně (2,44 m), což údajně nemělo žádný nepříznivý vliv na jízdní vlastnosti.

V roce 1961 se Renault 4 představil se čtyřválcem OHV o objemu 747 cm3 (později převrtán na 782 cm3) a výkonu 18 kW (24 k), podélně uloženým za přední nápravou. Od téže jednotky v Renaultu 4CV se lišil především uzavřenou chladicí soustavou a díly adaptovanými pro uložení motoru vepředu. Společně s Renaultem 4 se představilo jeho levnější provedení se slabším motorem 603 cm3 (17 kW/23 k). Pod názvem Renault 3 se pro nezájem zákazníků prodávalo jediný rok.

Na přelomu let 1962 a 1963 se pod přední kapotou objevil čtyřválec o objemu 845 cmz Renaultu Dauphine o výkonu 20 kW (27 k). Později se do přídě nastěhoval také čtyřválec o objemu 1.108 cm(25 kW/34 k), původem například z Renaultu 8. Menší verze téhož motoru dostala objem 956 cma v druhé polovině 80. let nahradila jednotku 845 cm

Přestože k tomu nebyl původně určen, v průběhu času se Renault 4 objevil také v motorsportu. Renault 4 si dokonce oblíbil také Pablo Escobar, který se v něm objevoval jak na silnicích, tak na závodních tratích. Kromě toho vznikla celá řada karosářských provedení, od užitkových po volnočasová, stejně jako verze s pohonem všech kol.

Renault 4 byl vskutku univerzálním vozem s obrovskou popularitou, na níž chce automobilka navázat. V rozsáhlé galerii tohoto článku si připomeňte, čím model byl a co představoval, než se příští týden v podobě konceptu představí jeho moderní pojetí. O tak dostupné a univerzální auto již určitě nepůjde.