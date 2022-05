Mercedes-AMG E 63 S Final Edition: Třída E se loučí s V8

Nová generace třídy E se nezadržitelně blíží. V příštím roce doplní již obměněné generace u třídy C a S. Stejně jako nový Mercedes-AMG C 63, tak i Mercedes-AMG E 63 S v nové generaci W214 bude čekat downsizing. Potvrzuje to i nyní představená edice pro současnou generaci AMG E63, která je labutí písní pro vidlicové osmiválce ve třídě E.

Nový Mercedes-AMG E63 S Final Edition ovšem není pouze o motoru. Vůz se totiž pokusí zaujmout také výrazným vzhledem s matnou barvou laku, leskle černými doplňky, karbonovým paket, logy AMG a 20" kovanými koly.

Karbon se objeví také v interiéru, kde zdobí zejména středový tunel a částečně i palubní desku. Kromě toho kabina nabídne sportovní sedadla AMG Performance Seat Package, čalouněná v barvách grey pearl / AMG Nappa kůží s kontrastním prošíváním žlutou nití.

V kabině každého vozu se navíc objeví i plaketka AMG Final Edition s číslem konkrétního vozu. Final Edition je totiž limitovanou edicí a vznikne v počtu 999 kusů. Cenu bohužel neznáme, pravděpodobně však bude nepatrně vyšší než u klasického AMG S 63 S.

Navzdory vyšší cenovce se však o nové AMG E 63 S Final Edition očekává poměrně vysoký zájem. Poslední generace třídy E s vidlicovým osmiválcem by se totiž mohla stát zajímavou investiční příležitostí.